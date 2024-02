Esta tarde, se va a grabar la edición especial por San Valentín, que recién saldrá al aire dentro de una semana. No vamos a ‘spoilear’ las incidencias y sorpresas preparadas para este episodio. Hemos venido aquí para conocer cómo funciona el detrás de escena del ‘reality’ gastronómico que nos ha enseñado qué es una cebolla en brunoise, un tomate en concassé, o una fritura profunda.

Ricardo Morán, una de las mentes detrás de “El gran chef: Famosos”, recibió a fines de 2022 el encargo de crear un programa de corte culinario para que se emita en el ‘prime time’ de Latina. La idea era darle vida a un espacio con personalidad propia, que se distanciara de los consabidos formatos de cocina. Durante varias semanas se sentó en una misma mesa junto con Ricky Rodríguez, Ana Roca Rey y Sebastián Martins para darle forma a lo que hoy vemos por señal abierta: famosos peruanos poniendo a prueba su capacidad en la cocina, mostrándose vulnerables ante la imposibilidad de freír correctamente una papa rellena o de lograr la cocción ideal de un arroz con pollo.

5. ricardo morán, director de la productora rayo en la botella, recibió el encargo de crear un programa gastronómico para Latina. / ALESSANDRO CURRARINO

“Ponerlos a cocinar, que no es su habilidad, que definitivamente es algo que no saben y que hacen mal, y verlos fracasar en pantalla, los vuelve muy humanos, muy cercanos, muy queribles. Entonces, la gente empieza a empatizar con ellos y los empieza a querer de otra manera”, nos dice Morán sobre una de las razones por las que las personas han conectado con el programa.

Detrás de cámaras, las cosas funcionan como un cuartel: el orden es marcial y los tiempos precisos. Las grabaciones son de siete de la mañana a nueve de la noche, de lunes a sábado. Hay un equipo de talento que se encarga de ver los horarios, vestuarios y maquillaje de los participantes. Otro de dirección de arte que se preocupa por diseñar el set en las ediciones temáticas. Uno de los más fundamentales es el equipo de abastecimiento, que tiene las recetas con semanas de anticipación para conseguir productos frescos y que no se desperdicie nada. Luego viene la producción ejecutiva, que guioniza el programa y graba las menciones y promociones.

Christian Ysla obtuvo su revancha y ganó la Olla de oro tras vencer a Tilsa Lozano en la final de "El Gran Chef Famosos: La Revancha". (Foto: Latina)

“Tenemos una lista de ideas que nos van a permitir seguir dándole frescura al programa. Yo espero que “El gran chef: Famosos’ se convierta en uno de esos programas hito de la televisión peruana, que se extendieron por muchísimo y tuvieron una larga vida. Creo que este espacio se lo merece”, comenta Morán. “El éxito se mide no solamente a nivel de audiencia, sino también por su impacto y crecimiento en las plataformas digitales. Es un programa joven que tiene muchísimas oportunidades de hacer nuevas versiones dentro de su mismo formato”, complementa Alexandra Olaechea, productora de la Gerencia de Entretenimiento de Latina.

ESTRELLAS DE LA COCINA

Coincidiendo con lo que dice Morán, esta nueva temporada ha reunido ocho duplas para la competencia. Una de ellas la conforman Damián y el Toyo, cuya relación con la cocina —más allá de los negocios gastronómicos de Damián Ode— era para no morirse de hambre. También están Steve y Austin Palao. Padre e hijo esperan trasladar la química que tienen para entrenar a los fogones y sartenes. En la zona de maquillaje abordamos a las hermanas Marisol y Celine Aguirre, que crecieron en un hogar donde se comía comida francesa, por influencia de su mamá. El objetivo de ambas es rescatar los trucos que aprendieron de pequeñas y ponerlos en práctica en la competencia. Los otros dúos los completan Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño, Ximena Díaz y Pancho Cavero, las hermanas Josetty y Génesis Hurtado, Denisse Dibós y Marco Zunino, y Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo.

lima 23 de agosto del 2023 Javier Masías, Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y José Peláez por El gran chef famosos / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Gran parte del éxito del programa recae en la labor de los jurados. “No es tan común que una persona tenga la posibilidad de reinventarse a los 43 años. Yo vengo de la prensa escrita y la crítica gastronómica. Para mí esta oportunidad ha sido un viaje maravilloso de aprendizaje”, nos dice Javier Masías. “Por mi parte, me siento muy agradecida por estar en el programa. Cuando salgo a la calle, recibo mucho cariño e incluso hay gente que me ha dicho: estaba pasando por una depresión y el programa me salvó la vida”, complementa Nelly Rossinelli. Giacomo Bocchio, el chef que comparte ‘tips’ y secretos para “elevar el juego culinario” de los concursantes, no pudo participar de esta nota porque se encontraba de vacaciones.

Para muchos, el corazón de “El gran chef” es José Peláez, o simplemente Peláez, que este año ha sido nominado a los Premios Luces en la categoría Mejor Conductor. “Todo lo que está ocurriendo alrededor de este programa, lo tomo como una gran bendición y con muchísima felicidad también. Llegar acá ha sido un proceso largo, que comenzó al hacer ‘Mañana te cuento’ cuando aún estaba en el colegio”, afirma el conductor de TV. “La enseñanza de todo esto es que nada es imposible de lograr cuando estás con el equipo correcto. Hay mucha gente detrás que nos permite hacer lo que hacemos. Es un trabajo en conjunto y no puedo sentirme más orgulloso de formar parte de la familia de ‘El gran chef: Famosos’”, concluye Peláez, justo antes de comenzar a grabar el programa por San Valentín. //