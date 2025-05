“Muchas de las chicas que se me acercan para tomarse una foto o un video me dicen: Oye, mi novio te ama, mándale un saludo’. Me pasa un montón”, dice Luciano. / Diego Moreno

Lo citamos en la bodega Piselli de más de cien años de antigüedad. Se pidió una butifarra y una chela para acompañar. Llegaba de las grabaciones de “El gran chef: Famosos” y el tráfico barranquino lo alcanzó a pesar de trasladarse en motocicleta. “En los últimos 20 años, Barranco ha cambiado muchísimo. Hay proyectos que buscan impulsar el turismo y modernizarlo, pero justamente quieren cambiar eso que lo hace atractivo”, reflexiona. “Muchas casas se han convertido en negocios. Negocios antiguos, a los que les tenía mucho cariño, ya desaparecieron. Cuando era chibolo y no tenía un mango, comía mucho en Las Mesitas, un restaurancito clásico. Vendían un tacu tacu a S/7,50, lo podía comer cuatro días a la semana”.

Luciano Mazzetti en la bodega Piselli de Barranco, disfrutando de una butifarra. / Diego Moreno

Es una persona sencilla, de rutinas. Busca, por sobre todas las cosas, su espacio y su tranquilidad. Es su prioridad. Esa actitud lo ha mantenido fuera de los focos, a pesar de su larga trayectoria frente a las cámaras de televisión en programas de cocina de cable y en YouTube.

Luciano es una persona con un aura muy linda que siempre viene con la mejor energía a trabajar y te transmite eso. Sabe mucho de cocina, sobre todo de cocina regional, pues ha viajado por todos los rincones del Perú con su programa ‘Viaja y prueba’. Tiene mucha paciencia con los chicos y es muy empático”

Nelly Rossinelli

Aceptar ser jurado en “El gran chef” no fue fácil ni rápido, demoraron en convencerlo y puso algunas condiciones. “Tengo ciertas fechas familiares que son muy importantes para mí y están primero, como viajar cada par de meses a visitar a mi hijo (León, su hijo de 11 años, vive en Barcelona). Si aceptaban esos tiempos, estaba de cabeza”, recuerda el tercer jurado del programa de Latina. Y así fue. Además, Mazzetti quería sacarse el clavo de probar la señal abierta.

Comenzó en la temporada veraniega con “EGC: Pericotitos” y luego le propusieron quedarse, tras la salida del chef Giacomo Bocchio. “Es muy distinto a los programas que tenía en Plus TV, siempre he estado solo frente a una cámara, ahora hay que manejar a un grupo grande, hay más personas hablándote a la vez, tiene otro ritmo, pero es divertidísimo. Entré con miedo a la señal abierta, pero la verdad es que estoy bastante feliz. En EGC me río a carcajadas, es una fiesta constante”, sostiene.

Tras la salida de Giacomo Bocchio, Mazzetti comparte la difícil misión de probar y calificar los platos con Javier Masías y Nelly Rossinelli. / Latina

¿A qué sabe el Perú?

Por ahora, no quiere tener un restaurante. Ha sido socio de proyectos gastronómicos, pero el estrés es muy alto, sobre todo para él porque busca que las cosas salgan a la perfección, especialmente si la gente paga para comer rico. Por eso prefiere evitar la fatiga: “Mi vida es bien pastelera. Me levanto, o me voy a correr tabla o a montar bicicleta al Morro. Trato de levantarme temprano, hacer ejercicio: a veces, entreno en mi casa. Después, me voy a grabar al canal y regreso a jugar ‘play’ un rato, estoy con mi novia y leo bastante”. Precisamente, de ese amor por la lectura —se obsesionó con la obra de José María Arguedas y Manuel Scorza—, posiblemente derivó su necesidad de conocer el país, viajarlo y comprenderlo.

Es incuestionable que es una persona bella por fuera, pero la gente que no lo conoce no sabe que por dentro es todavía muchísimo más hermoso. Ese carisma traspasa la pantalla e inunda los corazones de todos los televidentes. Es un privilegio compartir pantalla con alguien de su calidad profesional”.

Javier Masías

Desde hace 10 años, recorre los rincones interminables del Perú en su programa de YouTube, “Viaja y prueba”. Y, también, lo saborea junto a Tejadita (José Tejada), el fotógrafo que se ha vuelto personaje clave en sus transmisiones. Solo en este canal, tienen 342 mil suscriptores y más de 300 videos con las rutas gastronómicas imperdibles de todas las regiones y los paisajes más sorprendentes.

Con el fotógrafo José Tejada hacen la dupla perfecta en el programa de YouTube “Viaja y Prueba” (@viajayprueba). Van 10 años creando contenido con los mejores platos de las regiones del Perú. / Instagram / Viaja y prueba

Escoger el mejor plato o el lugar más bonito del país es, para Mazzetti, una elección imposible: “No sabría ni decir cuáles son los nombres de muchos de los lugares más bonitos que he conocido porque son como tramos de carretera, paisajes que encuentras de casualidad, como un bosque de puyas Raimondi, camino a Ayacucho en la carretera Libertadores. O el pueblo al que llegamos en un desvío camino a Tarma. Ni siquiera lugares recónditos, quizá detrás de un cerro se abre un panorama distinto. Es imposible conocer todo el Perú, es infinito”.

Detrás de un plato de comida nacen muchas historias. En sus viajes se ha topado con realidades muy duras, pero también esperanzadoras. “Una de las cosas que más me ha tocado es ver a gente con pequeños locales que se ha sacrificado toda su vida solamente para que sus hijos tengan un futuro mejor. Y lo logran. He visto señoras y señores mayores, de 60 o 70 años, que preparan por décadas un mismo cebiche en un municipio, y con orgullo impulsan el futuro de su familia”, relata.

Mazzetti (@luciano_mazzetti) en una de sus caminatas por las alturas de los andes peruanos. Aquí, de descanso en camino al nevado Ausangate. / Jose Alcantara

El señor de las plantas

El no mostrar su día a día en redes sociales, con la intensidad que suelen tener otros personajes de la televisión, no se debe al temor a una vida pública o por resguardar su intimidad. Simplemente —tal y como él mismo dice— su vida no le parece tan interesante como para mostrarla. “Digamos que estamos acá conversando en un ambiente laboral, tomando una chela, no sé por qué se lo tengo que enseñar a 250 mil personas. Lo hacía antes hasta que tuve cierta cantidad de seguidores y se me hizo raro. Hay gente que le gusta, le funciona y lo respeto muchísimo. Es algo que me critican mis amigos, mi novia, la gente con la que trabajo. Me dicen que comparta algo en mis redes. Siempre pienso que debería hacerlo, cada vez estoy tratando un poquito más”, comenta Mazzetti, cediendo un poco a la presión e intentando vencer el pudor. Sabe que es parte de la chamba.

Luciano Mazzetti dice sentirse cómodo y pasarla muy bien con el equipo que saca adelante cada día "El Gran Chef Famosos". / Diego Moreno

Mazzetti se va caminando a casa. Allá lo esperan sus gatos, sus libros y sus amadas plantas: “Mi terraza está llena de plantas. Me encanta que mi casa parezca una selva desde afuera, casi no se ve por la cantidad de plantas por todos lados. Mi vacilón es invitar a mis amigos a mi terraza, cocinarles, me gusta comer rico y entretener a mi gente. Esa es mi juerga. Soy un tipo de gustos básicos”.

En el camino, algunas personas se toman fotos con él. ¡Cómo negarse! Contagiarse de esa buena vibra y los buenos deseos de las personas le parece el mejor elogio que le han traído las pantallas, grandes y chicas. //