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Resumen

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David Rivera, estudiante del colegio Saco Oliveros, fue admitido a seis universidades de Estados Unidos. Su meta es estudiar ingenieria aeroespacial. (Foto: César Campos)
David Rivera, estudiante del colegio Saco Oliveros, fue admitido a seis universidades de Estados Unidos. Su meta es estudiar ingenieria aeroespacial. (Foto: César Campos)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Oscar García

Hasta hace unos días, David Rivera (19) tenía seis admisiones a universidades de Estados Unidos y ninguna forma de pagarlas. Desde niño, su obsesión con el espacio lo había llevado a soñar con estudiar ingeniería aeroespacial y, gracias a sus logros en olimpiadas de ciencias, incluso había llegado a conocer la NASA. Hijo de carpinteros de Villa El Salvador —sus padres fabrican y venden camas en el mercado del distrito—, David se había abierto camino en medio de la precariedad gracias a un talento precoz para las matemáticas y la física. Este año, las cartas de admisión llegaban una tras otra. El problema era que ninguna incluía una beca suficiente para convertir ese sueño en algo real.

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