Era mediados de 2006 cuando un muchacho de 15 años, vestido con camisa azulada con rayas blancas, decidió grabarse con su celular para contar que está “destinado a morir”. Sorprende el semblante con el que dice tamaña frase: tranquilo y sonriente. El video fue encontrado por su madre luego de que el joven falleciera ese mismo año por leucemia. Lo que la familia no imaginó fue que este registro sea considerado como uno de los vaticinios de Carlo Acutis, el apodado ‘influencer’ de Dios.

El caso del adolescente -nacido en Londres, pero criado en Milán- sorprende y no es para menos: fue beatificado el pasado 10 de octubre en Asís (donde pidió ser enterrado) con una polera azul marina, jeans y un par de zapatillas Nike puestas. A la ceremonia religiosa asistieron sus padres, Mario Acutis y Antonia Salzano, y sus hermanos, Francesca y Michele, nacidos cuatro años después de su muerte, predicción que también hizo Carlo. Entre los presentes también estaba el Padre Juan Bytton, sacerdote jesuita y biblista con doctorado en Roma. “Murió joven, entonces pensaron en cómo estaría vestido. Querían darle ese aire juvenil (…) Me llamó la atención verlo con zapatillas y por qué no [verlo así]. La fe no está pasada de moda. Quizá la Iglesia o nosotros, los curas aburridos, pero la fe es fresca y alegre”, dice a Somos.

No solo llamó la atención el look del beato, sino también el aparente cuerpo incorrupto. Es decir, cuando tarda en descomponerse o, una vez exhumado, los órganos internos están todavía frescos. El de Acutis, sin embargo, “fue hallado en el normal estado de transformación propio de la condición post mortem. El cuerpo fue tratado con técnicas de conservación y de integración normalmente practicadas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y de los santos”, aclaró el obispo Doménico Sorrentino, de la Diócesis de Asís.

EL PATRÓN DE LA WEB

Todos los que hablan de Acutis lo describen como alguien especial. Nicola Gori, el biógrafo del adolescente y postulador de la causa de beatificación, cuenta que el muchacho ayudaba en secreto. “Su familia le daba una pequeña suma de dinero semanalmente. Lo juntaba en su totalidad y, a fin de mes, lo llevaba a la Mesa de los Pobres, la obra franciscana ubicada en Milán, donde vivía con sus padres. Con lo que juntaba, compraba colchones para la gente que vivía en las calles”, señaló en una entrevista.

Carlo Acutis nació en Londres (Inglaterra), donde vivía su familia por motivos laborales. Años más tarde se mudaron a Milán, Italia. El joven consideraba a la Eucaristía como la “autopista al cielo".(Foto: ASOCIACIÓN CARLO ACUTIS).

Carlo tuvo un talento para la informática. A los 14 años creó exposiciones virtuales sobre temas de fe como la de los milagros eucarísticos en todo el mundo. Estos paneles, según indica el portal oficial del Vaticano, han estado en más de 10 mil parroquias en todo el mundo. “Hay presencia de la Iglesia en Internet, en los medios. Ahora con las misas virtuales por el COVID. Hubo un salto cualitativo, sin duda. Pero seguimos con el sello de tradicionales, conservadores. Hay que reconciliar el lenguaje y Acutis entra en esa dinámica: de una Iglesia más humana, cercana y misericordiosa. Ha hecho más visible el deseo de que la Iglesia se modernice”, agrega el Padre Juan.

“En su enfermedad -continúa Bytton- supo encontrar el mensaje de Jesús. Se identificó con él sufriendo, que muere en la cruz por los demás. Acutis hace eso: incluso en la enfermedad, se preocupa por los demás; que conozcan a Jesucristo, que sepan que la vida vale la pena pese a que él está muriendo. Todo eso suma. Eso hace muy especial a Acutis y muy actual”.

MILAGROSO LEGADO

El paso para la beatificación es un milagro comprobado por el Vaticano. Es decir, que los médicos no den con una respuesta científica de cómo una persona se sanó. El de Carlo ocurrió en 2013, cuando salvó a Matheus, un niño brasileño que nació con una lesión en el páncreas y seccionaba el órgano en dos partes. Necesitaba ser operado. La familia hizo una oración, con un sacerdote presente, ante un trozo de pijama de Acutis y que el menor de tres años tocó. No hubo necesidad de cirugía para su recuperación. Se reconoció como un milagro, el necesario para la beatificación.

"Acutis enfrenta la muerte con una sonrisa con ese encuentro definitivo: el cielo. Ahí se vuelve ejemplo. Nos enseña, con 15 años, a darle sentido a la vida desde una fe que le da sentido a ella", dice el Padre Juan Bytton. (Foto: ASOCIACIÓN CARLO ACUTIS).

“En los documentos oficiales de la Santa Sede, que suelen ser muy formales, sale millennial [para referirse a Acutis]. Influencer es una palabra que el Papa ya ha usado en Panamá, por ejemplo, en un encuentro de jóvenes para referirse a María. Ahora la ha usado con este joven. Lo ha nombrado el Patrón de los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Qué chévere que se usen términos actuales para un tema de fe. Con Francisco se está haciendo mucho para actualizar a la Iglesia”, reflexiona el Padre Juan.

Carlo Acutis puede convertirse en el primer Santo millennial. Oficialmente, lo que se necesita es que se reconozca un milagro una vez anunciada su beatificación. Juan Bytton cuenta que cuando se trata de una persona querida, con un gran prestigio en vida, el Papa “no necesariamente espera a que haya un milagro, lo puede proclamar Santo”. “Lo de Acutis nos permite pensar en que la Santidad, que puede sonar muy tradicional, es muy actual. La Santidad es vivir al estilo de Jesús: una persona que sea capaz de vivir pensando y sirviendo a los demás. Me gusta que lo de Acutis nos acerca a lo que es ser Santo. No por un padre mayor o una monja, sino por un muchacho de 15 años. Su beatificación nos acerca a una Iglesia joven, viva, misericordiosa y que se abre siempre a lo nuevo. (…) Llegará a ser Santo, sin duda”. //

