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Renato Gaitán, 18 años, fue admitido en el MIT para estudiar Matemática pura. Creció en Villa El Salvador, uno de los distritos más populares de Lima.
Renato Gaitán, 18 años, fue admitido en el MIT para estudiar Matemática pura. Creció en Villa El Salvador, uno de los distritos más populares de Lima.
Por Oscar García

Cuando Renato Gaitán era niño y crecía en Villa El Salvador, podía pasar horas preguntándose cómo funcionaban las cosas. En su casa era común verlo desarmar cualquier mecanismo que le provocara asombro, desde juguetes hasta bicicletas, para desconcierto de todos. A veces lograba volver a armarlo; otras, no. Pero la curiosidad era más fuerte que la frustración. Su madre, la señora Asunción García, recuerda que su curiosidad parecía infinita. “Siempre quería saber el porqué de todo”, dice hoy. Ese niño curioso hoy tiene 18 años y dentro de poco tomará un avión rumbo a Estados Unidos. Renato Gaitán ha sido admitido en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), una de las universidades más prestigiosas del mundo, donde estudiará Matemáticas puras.

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