Fondo editorial del Congreso del Perú / 440 PÁGINAS

Lo conocemos como creador de la tradición, director de la Biblioteca Nacional, académico y periodista. Ahora el investigador Fernando Flores-Zúñiga enriquece la imagen que tenemos de don Ricardo Palma investigando su participación política, tras recuperar los discursos que dan cuenta de su cerrada defensa de la justicia en el Parlamento.

Manuel Palma Soriano no llegó al hemiciclo por malabarismo u oportunismo partidista. Su historia como senador por Loreto en cuatro sustanciosas legislaturas (entre julio de 1868 y abril de 1873), durante el gobierno de José Balta, tienen como prólogo sus años mozos, cuando este guerrillero de la pluma, creyente del ideario liberal, cruzaba continuamente la sutil frontera de las letras y la política ejerciendo apasionadamente el periodismo.

Pero la investigación de Flores-Zúñiga no solo profundiza en un periodo intenso de la biografía del escritor, sino también en la historia del propio Congreso de la República y de uno de los periodos históricos más complejos previos a la Guerra con Chile, con la polémica firma del contrato Dreyfus como tema del día. Por cierto, resulta un placer no solo leer las elocuciones del escritor de impetuosos 35 años, sino también las respuestas de sus más feroces y orgullosos adversarios, como don Francisco de Paula Muñoz, senador por Lima y su rival en los debates de la extinta Cámara Alta, además de Daniel Ruzo o Evaristo Gómez Sánchez, las figuras más influyentes de la política de entonces. El libro desarrolla aquellos intercambios respetando el ritmo del debate parlamentario, consiguiendo con ello rescatar la lucidez y la crispación propia del pugilismo verbal. Sin duda, se trata de una lectura obligada para todos aquellos políticos que aspiran a un curul en las inminentes elecciones legislativas. Lástima que la lucidez en el Parlamento no sea una tradición peruana. //

EL AUTOR. Fernando Flores-Zúñiga (Lima -1968) es especialista en investigación histórica en archivos documentales. Su obra mayor es la serie Haciendas y pueblos de Lima. Historia del valle del Rímac, compuesta por seis tomos publicados entre 2008 y 2018.

Peruanos power: Martín Chambi

Roberto Castro

Pichoncito

Plausible esfuerzo por difundir la obra de un héroe cultural entre los lectores más pequeños. Este libro ilustrado nos revela los orígenes de la vocación del celebrado fotógrafo puneño, y cómo impulsado por su pasión decidió partir a Arequipa para trabajar en el mítico estudio de Max T. Vargas y luego partir al Cusco y fundar su propio negocio en la calle Marqués. Los niños podrán descubrir así el contexto de imágenes memorables como El gigante de Paruro (1929), Joven mendigo (1934) y las series en Machu Picchu, entre otros magníficos registros de un artista casi desconocido hasta los años 70.

Amor invertido

Fernanda García Lao / Guillermo Saccomano

Tusquets

Los escritores y esposos argentinos participan en un juego literario que oscila entre el oficio de narrar y la experimentación de los sentidos. Esta insolente y singular nouvelle erótica nació a partir de un intercambio de mails de fuertes y libertinas imágenes sexuales. En la novela, el amor se narra desde el cuerpo y desde la impudicia de quien dice las cosas cuando es necesario. El lenguaje recrea las fantasías y el terror que no tiene nombre. Un libro tan perturbador como divertido.

Cambiemos el mundo

Greta Thunberg

Lumen

Su síndrome de Asperger le hace hablar solo cuando ella lo cree necesario. Y al escribir, la joven activista sabe también administrar el silencio: sus discursos se cifran en la veracidad de lo que nos dice y sobre lo que nos alerta. De forma concisa, empleando las palabras justas, la joven sueca no se pierde en la retórica para la tribuna internacional. Thunberg sabe de lo que habla y apela a sus fuentes de información. Y, sobre todo, confronta a quienes, conociendo el peligro inminente que nos acecha, no hacen nada para remediarlo.