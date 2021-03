Conforme a los criterios de Saber más

Conocí a Fernando en Lima hace unos años: un loco lindo con el que de forma inmediata hubo sintonía y entendimiento. Esto forjó una amistad de la cual me siento agradecido. Hoy volvemos a conversar después de un tiempo y esto fue lo que nos dijo sobre su incursión en el mundo de los vinos.

-Cuéntame de tu experiencia previa, antes de armar tu proyecto

Trabajé 3 años en la bodega Catena Zapata, después pasé otros 3 años en Viña Amalia y 11 años como enólogo de los vinos de alta gama de Navarro Correas.

-¿En qué consisten los vinos Malabarista?

Malabarista nace hace un par de años. Como el nombre lo indica, todos los argentinos y sudamericanos hacemos malabares para subsistir, debemos tener dos o tres trabajos a la vez. Bueno, Malabarista representa eso, la magia que hace el enólogo con la naturaleza, con los animales para poder hacer los vinos. Expresa que no todo siempre es lineal, uno puede decidir el momento de la cosecha, pero después no te llegan los vendimiadores, no llegan los insumos, en el momento de armar los cortes hay que probar los vinos y decidir el momento justo para que no se pase de madera, entonces esas cosas y muchas más son las que hacen y crean el concepto del Malabarista.

-¿Cuáles serían las diferencias más importantes de este proyecto versus otras bodegas?

Malabarista es una marca con un porfolio de seis productos, tiene Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y tres vinos co fermentados; casi toda la uva viene de las zonas de Luján y de Agrelo. La diferencia importante es que acá hago todo yo, además que nos basamos bastante en seleccionar con mucho cuidado la uva, hacemos partidas limitadas, por ejemplo, los co fermentados y el Cabernet Sauvignon son partidas de 3,600 botellas es decir es algo muy muy chiquitito.

Botella Malabarista Cabernet Franc.

-¿Cuál es la filosofía de la empresa?

Es una empresa que recién empieza, es mi sueño hecho realidad, donde soy el que hace todo, de ahí el concepto de Malabarista, enfocando toda mi energía, pasión y conocimiento para hacer los mejores vinos posibles de Mendoza.

- ¿En dónde están ubicados y cuáles son las condiciones de esos viñedos?

Los viñedos están ubicados en Lujan, específicamente en la zona de Agrelo que es la zona por excelencia donde podemos encontrar los viñedos más antiguos donde la mayoría de las bodegas importantes que se instalaron en los años noventa y dos mil.

- ¿Cómo definirías el estilo de los vinos Malabarista?

Son vinos que siempre están muy frescos, con mucha fruta, que representa lo que la tierra nos da sin exceso de madera.

- ¿Planes a futuro?

Nuestros planes a futuro son varios, pero de manera inmediata estamos haciendo un vino espumante dulce natural tipo Asti, después estamos encaminados en elaborar un Gran Malabarista con partidas aún más limitadas de solo 1,800 botellas, es un vino que está todavía en estiba para salir al mercado dentro de poco.

Vista: Es un vino de color púrpura oscuro y denso.

Olfato: Vino muy floral al principio, con muchos frutos rojos y negros donde destaca la frambuesa, ciruela y moras, terminando con notas de pimienta negra y morrón.

Gusto: Es un vino muy fresco, de acidez viva, te llena la boca, con delicada elegancia y taninos balanceados

Maridaje: Es un vino que me hace salivar y me lleva a pensar de manera inmediata en un corte de carne a la parrilla con sal.

EL DATO

MALABARISTA CABERNET FRANC

PAIS: Argentina

REGION: Mendoza, Agrelo

UVA: Cabernet Franc

PRECIO: S/. 99.00 soles

CONTACTO: ventas@cepasycavas.com