Jaime Pesaque (43) es parte de la generación de oro de la gastronomía peruana desde hace casi dos décadas, pero su momento protagónico recién acaba de llegar. Junto a Virgilio Martínez, Pía León y ‘Micha’ Tsumura, ha logrado posicionar al Perú en lo más alto de las listas mundiales.

Rafaella León, editora de Somos, entrevistó al cocinero en su hábitat natural: en Mayta, su restaurante bandera, puesto 9 entre los mejores 50 de Latinoamérica. “Nunca he trabajado para para tener el reconocimiento del World’s 50 Best. A mí me encanta que me vean como un promotor de mi cultura a través de mi cocina, eso me emociona mucho”, cuenta el cocinero peruano.

“En Latinoamérica y en el mundo hay quienes se creen estrellas. Pierdes la brújula de lo que es el camino correcto. Trato de no hacerle caso, de que las cosas no me afecten” , dice Pesaque en otra parte de la entrevista.

Renato Cisneros, columnista de Somos, adelanta algunos detalles de la entrevista en el siguiente video.