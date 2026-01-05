¿Cómo las especias lograron cambiar el rumbo del mundo? El periodista noruego Thomas Reinertsen responde

En cualquier mercado o bodega las encontraremos enfrascadas o dentro de sobrecitos transparentes. Es más, al usarlas a diario pasan desapercibidas, basta estirar la mano para guardarlas en el bolso y pagar unas monedas. Pimienta molida o entera, kion en polvo como saborizante o también entero, clavo de olor que potencie los postres peruanos o aprovechando sus bondades medicinales en el uso dental, y muchas más. Las especias son parte natural de nuestra vida y nuestra cocina. Nadie se imagina que, siglos atrás, tenerlas condimentando las carnes costaba vidas y producía tragedias. Para obtenerlas, ambiciosos viajeros navegaron océanos, pisaron territorios absolutamente remotos para ellos, llegaron a pequeñas islas, consiguiendo estos aromáticos tesoros muy distintos a cualquier joya y, sin embargo, tan valiosas y codiciadas como el oro.

Para entender qué los motivó a estas búsquedas y que el mundo ya estaba globalizado siglos antes de popularizarse el término globalización, el periodista noruego Thomas Reinertsen Berg escribió “El origen de las especias”. Pero todo comenzó con otra investigación: “Primero escribí ‘Teatro del mundo. Los mapas que hicieron historia’ sobre la historia de los mapas. Mientras trabajaba en este proyecto, conocí a los conquistadores europeos y que estos viajaban al este y oeste para conseguir especias. En esa época era muy importante tener buenos mapas para poder salir a buscarlas. En Portugal hubo secretos de estado alrededor de ellas”, nos dice Reinertsen, quien en noviembre pasado visitó Arequipa para participar en el Hay Festival de dicha ciudad.

Con curiosidad periodística, Thomas se fue preguntando por qué las especias asiáticas fueron tan importantes. Como no encontró libros escritos en noruego que resolvieran sus preguntas, decidió escribirlo. En su libro menciona, por ejemplo, que en 1493, España y Portugal se dividieron el mundo con una línea recta bendecidos por el Papa y así decidieron qué lado del globo navegaría cada potencia en busca de las islas de Indonesia y Asia por pimienta, clavo de olor y otras maravillas. Lo que ahora toma unas horas de vuelo, en el siglo XVI podía demorar un año en barco con una pérdida de al menos un tercio de la tripulación.

¿Qué encontró en sus investigaciones? Refiere que una de las razones de su valor era porque las especias llegaban desde muy lejos a Europa y el precio era bastante elevado. Además, obtenerlas era muy peligroso porque muchos marinos morían en estos viajes. Se enfrentaban a enfermedades, pestes y tempestades que les costaban la vida. “Me pareció algo especialmente interesante, sobre todo con dos especias como el clavo de olor y la nuez moscada porque crecían solamente en unas islas pequeñitas, muy lejos, en Indonesia. Ambas eran mucho más difíciles de conseguir si las comparamos con la pimienta, el cardamomo, el jengibre (kion) o con la canela porque estas crecían en India donde no era tan costoso conseguirlas, obviamente después de Vasco da Gama, pero el clavo de olor y la nuez moscada estaban muy alejadas de India”, nos dice el escritor.

Las islas Molucas fueron el centro del comercio mundial de especias durante siglos debido a la producción de clavo de olor y nuez moscada. / scisettialfio

Fueron evidencia de estatus y poder adquisitivo: “Actualmente, equivaldrían al caviar ruso o un champán de muy buena calidad”. Además de mejorar el sabor de las comidas, ser una muestra de la riqueza europea y tener poderes medicinales (como el kion y el cardamomo, muy apreciadas en la antigua India por aliviar dolencias), el periodista sostiene otra característica que las hizo tan preciadas: “En algunas religiones pensaban que eran sagradas. Las especias venían del este, y hay religiones que piensan que el jardín del Edén está en el este. También pensaban que el paraíso huele a especias y era como tener un pedacito del paraíso en la Tierra”.

“El origen de las especias” es un largo documento de la historia de especias asiáticas como el clavo de olor, la canela, la nuez moscada y la pimienta. Su autor se puede remontar a los orígenes botánicos o geográficos, por ejemplo, del clavo de olor y la nuez moscada en las Islas Molucas; o el uso de la pimienta en la nariz del faraón egipcio Ramsés II durante su embalsamamiento en 1213 a. C.; la gestión de los destinos comerciales que llevaron a Cristóbal Colón y Vasco da Gama a descubrir nuevos mundos; hasta la apreciación de las especias en los mercados financieros de tiempos actuales. Sin duda, se trata de una investigación detallada y una perspectiva tan audaz que nos motivará a apreciar las especias, sus aromas y sabores, con una mirada renovada y respeto. //