El otro retrato de Mario Vargas Llosa: las fotos de su hija Morgana que pocos conocían
Mario Vargas Llosa parece robarle un beso a Suzanne, la bisnieta de Gauguin, en las islas marquesas. Se sienta y escribe al lado de la tumba de Flora Tristán, en Burdeos. Recorre un barrio chiita arrasado tras un bombardeo sobre Bagdad. Recorre un campamento de la Jihad en Palestina. Recorre Puerto Eten y sale en busca de un vertedero de basura en busca de inspiración para su última novela. En todas las imágenes, el escritor lleva una libreta de apuntes. Aprecia su entorno y lo convierte en aplicada caligrafía, ideas que verterá en un libro futuro.

