La ruta Olaya es una competencia de aguas abiertas que pone a prueba la resistencia de los nadadores en una travesía entre Chorrillos y el Callao. Su recorrido evoca la ruta que el mártir peruano José Olaya utilizaba para transportar cartas secretas durante el proceso independentista. Esta vez, para añadirle una cuota más de adrenalina, el desafío se realizará en sentido inverso: desde La Punta hasta la playa Pescadores. Serán 22 kilómetros a contracorriente, una prueba exigente incluso para un nadador con la experiencia de Gustavo Lores, poseedor de la Triple Corona de aguas abiertas.

Gustavo ha completado ocho veces la ruta Olaya, aunque esta será su primera participación en sentido inverso. “Con el fenómeno de El Niño, las mareas han estado bastante altas y también ha llegado mucha corriente del norte. Será una prueba difícil porque el mar nos empujará constantemente hacia el Callao”, explica. Frente a esas condiciones, su entrenamiento no se limita a las sesiones de natación. “Hago gimnasio, trabajo bastante con ligas y utilizo el ergómetro. A eso le sumo entre una y dos horas de piscina, de lunes a viernes”, cuenta.

Gustavo Lores, integrante del Team Mad Wave, combina su carrera como nadador de ultradistancia con la formación de nuevos deportistas. (Foto: Diego Moreno)

Para esta prueba, Gustavo prescindirá del traje de neopreno y afrontará los 22 kilómetros únicamente con ropa de baño, gorro y lentes de natación. Una decisión que añade dificultad a la travesía, pues el ‘wetsuit’ lo protege del contacto con animales marinos y le proporciona flotabilidad. “Una persona que utiliza traje puede ir aproximadamente cinco segundos más rápido por cada 100 metros”, explica. Sin esa ayuda, cada brazada exigirá un esfuerzo adicional.

Aguas extremas

Aunque practicó natación desde niño y participó en competencias del circuito federativo, Lores dejó de nadar por un buen tiempo. “A los 33 años regresé por un asunto de salud”, dice. “Yo también era fondista, así que me sentía cómodo con las distancias largas. Luego me invitaron a nadar en el mar y, como siempre me ha encantado, me sentí como pez en el agua”, recuerda. A partir de entonces, comenzó a tomarse el deporte cada vez más en serio y a buscar desafíos que lo llevarían a escenarios que nunca imaginó.

En abril de 2026, Lores estableció un récord Guinness tras nadar 26,48 kilómetros en el lago Titicaca, a más de 3.800 metros de altitud.

En más de una ocasión, el nadador peruano ha tenido que enfrentarse a situaciones extremas. Una de las que más recuerda ocurrió en el canal de Catalina, en California, cuando se encontró nadando en una zona de tiburones. “Lo único que podía hacer era pedirle ayuda a Dios para que no me pasara nada”, cuenta. Otra experiencia que se le quedó grabada fue cuando cruzó el canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, en 11 horas y con el agua a 12 grados centígrados. Este año, sumó una nueva hazaña al establecer un récord Guinness: recorrió 26,48 kilómetros a nado en el lago Titicaca, a más de 3.800 m.s.n.m., en 9 horas y 5 minutos.

Gustavo confiesa que tener fe en sí mismo es su principal motor cuando el cuerpo empieza a sentir el desgaste por estar tanto tiempo en el agua. “Me sirve mucho tener un propósito, saber por qué hago lo que hago. A veces estás a mitad de una carrera, en medio del océano, y te preguntas: ¿qué hago acá? Si no tienes algo que realmente te mueva, no vas a continuar”, afirma. Para él, cada travesía siempre será una oportunidad para superar sus propios límites. //

Sepa más

El Reto Olaya Inverso 2026 se realizará este sábado 28 de noviembre, con partida desde La Punta, en el Callao, y llegada a la playa Pescadores, en Chorrillos. Los participantes afrontarán un recorrido de 22 kilómetros en sentido inverso a la ruta tradicional.