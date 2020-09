Un día como hoy, hace 30 años, se estrenaba en Estados Unidos El Príncipe del Rap, una comedia de situación que contaba las aventuras de un alegre adolescente de la zona pobre de Filadelfia, quien termina mudado donde sus parientes millonarios de Bel Air, lo que provoca un sinnúmero de enredos. La serie duró seis temporadas y lanzó a la fama a un joven Will Smith, que entonces gozaba de fama en su país como rapero, bajo el apelativo de The Fresh Prince.

Aunque no era la primera vez que el choque de clases se contaba en clave de humor (recuérdese como un antecedente Blanco y Negro, en donde dos niños afroamericanos se mudaban de Harlem a Park Avenue, en Manhattan, junto a su blanco padre adoptivo), El Príncipe del Rap brilló con luz propia y catapultó la carrera de Will Smith, entonces un rapero en ascenso. Lo que muchos no saben es que la serie se inspiraba en un personaje de la vida real. Un afroamericano pobre y huérfano de los barrios pobres de Los Angeles que en los años setenta acabó viviendo en casas de familias adineradas de Beverly Hills, gracias a su talento y sus contactos.

Si se presta atención a la presentación de créditos inicial de El Principe del Rap, se puede ver, perdidos entre otros nombres: “basada en un formato creado por Benny Medina”. Medina, nacido en 1968, es un famoso manager y ejecutivo discográfico, que ha trabajado con Madonna, Prince y Jennifer López, por mencionar solo algunos. En 1990 se convenció que su increíble vida podía inspirar una serie y empezó a desarrollar la historia. Medina pensaba que una comedia sería un vehículo ideal para contar su vida, pese a reconocer que cuando era niño no hubo risas. Su madre falleció cuando él tenía nueve años y su padre lo abandonó al poco tiempo, y el acabó arrimado en varios hogares transitorios.

Will Smith y Benny Medina en la portada de la revista Music Connection. En ella se cuenta la historia que dio orígen a El Príncipe del Rap. (Foto: Amazon).

El joven Mediana amaba la música pero debió vender drogas en las calles para sobrevivir. Un día, mientras estaba en el Centro Comunitario de Arte de Los Angeles, conoció al compositor de música para televisión Jack Elliot, quien casi de inmediato lo invitó a mudarse con su famiiia, todos blancos ellos, a su mansión de Beverly Hills. No fue el primer hogar que lo acogió. Después de los Elliot, Medina acabó mudándose, por otro de esas movidas de la ventura, a la mansión de Berry Gordy, nada menos que el fundador del influyente sello musical Motown Records. Medina se hizo muy amigo de Kerry Gordy, hijo de Berry, quien ha reconocido ser la inspiración para el personaje de Carlton Banks, el primo de Will Smith, interpretado por el actor Alfonso Ribeiro.

Foto compartida por Will Smith en sus redes sociales del elenco del Príncipe del Rap. Medina se puede ver a la izquierda, con polo rojo. (Foto: Facebook de Will Smith).

Como el personaje de Wll Smith, Medina fue abandonado por su padre a muy corta edad y creció con esa sensación de vacío y rencor. El padre de Medina fue el baterista de jazz Ahmed Medina, quien tuvo en vida un sinnúmero de ingresos a prisión por dedicarse a la microcomercialización de drogas. En casa de los Gordy, Medina fue formado por el mismo patriarca Berry en las lides del manejo de artistas, hasta convertirse en un productor estrella. En 1991, Will Smith y Benny solían dar entrevistas y aparecer en sesiones de fotos en las que se comparaba al Fresh Prince de la ficción con el de la vida real.

En el año 2017, una denuncia ensombreció su estrella: fue acusado por el actor Jason Dottley de intento de violación, en un caso que se remontaría al año 2008, como denunció la revista Advocate. A través de sus representantes y abogados, Medina ha negado todas las imputaciones. Su amiga Jennifer López no se ha distanciado de él y es normal verlos en fotografías juntos. Will Smith tampoco ha tomado distancia y ya se ha anunciado que ambos producirán el inminente reboot de El Príncipe de Rap, esta vez con toques de drama. La serie se confirmó esta semana e ira con la plataforma de streaming Peacock. //

