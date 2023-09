En Italia, al igual que en el Perú, se disfruta muchísimo de la buena comida y la bebida, de sentarse alrededor de una mesa llena, compartir con muchas personas y celebrar. Cualquier excusa es válida, ¿por qué no hacerlo con una copa de un excelente vino espumoso originario de los hermosos viñedos de la región de Veneto? En el noroeste de Italia, a hora y media del mar, nace una uva llamada glera y es la responsable del prosecco (denominación de origen), un vino espumoso que solo puede producirse con la fruta que abunda en esta zona. Viajamos con Riccadonna para conocer las colinas y viñedos donde crece esta uva y se elaboran los deliciosos espumantes prosecco y prosecco rosé de Riccadonna.

Llegamos al municipio de Maser, en la provincia de Treviso, un territorio soleado y húmedo al mismo tiempo. Su temperatura, altitud, tierra y paisajes son ideales para el crecimiento de la glera. A lo lejos vemos campos de cultivo donde se encuentran los viñedos de prosecco. Las uvas glera están próximas a su cosecha; faltan unas semanas más para alcanzar la madurez.

Entre los viñedos de prosecco se encuentra el hermoso pueblo medieval de Asolo, refugio de artistas y escritores. / Chiara Cirelli

“Este es el lado más bajo de los cultivos que se elevan hasta Asolo, un histórico distrito conectado a los campos de prosecco. Esta es la mayor denominación en Italia, en términos de superficie. Especialmente en la última década, mucha gente en Italia bebe prosecco y, ahora, en el mundo”, asegura Martina Doglio, bióloga italiana y sommelier del grupo Campari, al que pertenece Riccadonna. ¿A qué se debe el éxito del prosecco? “Es que glera es una uva fácil, balanceada, hace vinos con poco alcohol y es aromática. La clave del prosecco es su versatilidad. Es fácil de beber y maridar”.

Amplios viñedos de glera crecen en esta región italiana. / Chiara Cirelli

La sommelier recomienda disfrutar el prosecco con ostras, comida marina (como la que abunda en Treviso y la costa peruana), mariscos, pastas, sándwiches o picadas. “Es un vino sencillo, no es agresivo y no requiere una comida específica”, señala. Para Martina, quien ha crecido entre viñedos, los mejores acompañantes de este vino espumoso incluyen el prosciutto, salame, un buen jamón, quesos y platos vegetarianos como tartas de verduras, lasañas con pesto, comidas con albahaca y fusiones asiáticas, preferiblemente platos no muy picantes ni muy ácidos. La variedad de opciones es amplia.

La bióloga italiana y sommelier de Riccadonna, Martina Doglio, recomienda tomar prosecco con pescados, mariscos, pastas, lasaña y platos vegetarianos. / Chiara Cirelli

Una uva afortunada

La uva glera es especial, no solo por sus propiedades, sino también por el entorno en el que crece. Alrededor de sus viñedos, abunda la historia, el arte y joyas de la arquitectura europea. En este viaje, fuimos testigos de la convivencia de la elegancia de la aristocracia veneciana de los siglos XVI y XVII, que viajaba por el río Brenta hacia sus villas construidas en las orillas y pasaba las vacaciones entre fiestas, arquitectura majestuosa y el arte italiano más bello. Pudimos admirar los castillos de piedra que se han conservado desde la Edad Media y las construcciones que parecen detenidas en el tiempo, como el pequeño pero impresionante municipio de Asolo, uno de los pueblos más bellos de Italia y refugio de artistas y escritores.

/ Chiara Cirelli

Este viaje confirmó que los viñedos de prosecco siempre estuvieron rodeados de opulencia, especialmente por sus villas palladianas, nombradas en honor al arquitecto Andrea Palladio, quien erigió fastuosas construcciones como la Villa di Maser o Villa Barbaro. “Normalmente, uno disfruta de las cosas sin imaginar toda la belleza que hay detrás. Ver en vivo los viñedos y probar la deliciosa uva glera del mismo racimo ha sido fascinante. Soy una apasionada de conocer la historia detrás de lo que hago y comparto en mis redes. Conocer las villas como Pisani y Di Maser fue la guinda del pastel en este recorrido por los viñedos”, nos cuenta Natalie Vértiz, modelo, empresaria e imagen de Riccadonna.

/ Chiara Cirelli

Para Natalie, es esencial celebrar cada momento, no solo los bautizos, matrimonios o el Año Nuevo, sino también festejar las buenas noticias, los pequeños logros y los hermosos viajes a lugares remotos. Este espíritu italiano es algo que compartimos los peruanos, y qué mejor manera de hacerlo que disfrutando de una buena comida acompañada de burbujeantes copas de prosecco. //