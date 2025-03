El Perú es clave. La estabilidad de nuestra moneda la hace admirable y un caso único en la región del sur, pues se sostiene a pesar de sus gobernantes. Podríamos decir que el sol es sexy. Es tan confiable y atractivo que está ganando apelativos como ‘el nuevo dólar de América’, ‘el dólar latino’, ‘el sol suizo’ o ‘chollar’ como lo llaman en Bolivia, donde está siendo usado por los comerciantes de la frontera debido a la crisis que vive el país vecino y la escasez de dólares.

¿A qué se debe esta solidez? El director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, nos explica que se debe, principalmente, a tres factores. “Uno de los factores principales es que nuestra inflación, comparada con el resto de países de la región y, en realidad, con casi todo el mundo, es históricamente baja”. Además, Macera destaca la importancia de tener un respaldo financiero en las reservas internacionales que son sumamente fuertes. “Si tienes reservas grandes es como si tuvieras un ejército para defender tu moneda. Esto crea confianza y un respaldo enorme”.

El economista agrega otro factor que quizá no notamos porque nos parece normal: “En el Perú tenemos derecho a tener divisas, sean dólares, euros, lo que quieras. Sobre eso se construye un ecosistema de mucha flexibilidad. Acá nos parece normal abrir una cuenta en dólares en el banco, cambiar libremente, moverlos, sacarlos, etc. No es común en otras economías de la región”. Esto ayuda, enfatiza, a tener una relación más sana con el dólar y el tipo de cambio.

Igualmente, Hugo Perea, economista jefe para Perú en BBVA Research, nos comenta que, además de las reservas internacionales del BCRP, la estabilidad en los precios es clave: “Desde febrero del año 97, la inflación nunca ha superado el 10% en el Perú. El promedio de los últimos 25 años de inflación anual ha sido más o menos 3%, igual a la de EE.UU. Entonces, nuestra moneda mantiene su valor a lo largo del tiempo, tanto como el dólar. No es el caso de las monedas de otros países en la región”.

Este ejemplar de una moneda de Un Sol de Oro fue grabado por el artista Armando Pareja Landeo. Su apellido aparece en el lado inferior izquierdo de la moneda. / BCRP

También destaca la autonomía del BCRP (actúa independientemente del gobierno de turno) que se encuentra protegido por ley, una fortaleza institucional que le ha permitido tomar las mejores decisiones, admiradas en el mundo. Son elementos que hacen confiable a nuestra moneda, razones por las que Bolivia está aprovechando esta utilidad: “Bolivia está prácticamente sin reservas internacionales, en cualquier momento el tipo de cambio puede volar. En ese entorno, las personas ya no aceptan la moneda local y buscan cubrirse con una moneda alternativa, más dura y estable como el sol peruano”. En Bolivia usan el sol en sus operaciones diarias y como ahorro.





Identidad en el bolsillo

Pero el valor de la moneda peruana no solo impacta en nuestra economía. Sus diseños son también un símbolo de identidad como lo destacan artistas y diseñadores peruanos que han encontrado en sus icónicos personajes, diseños y uso popular una fuente de creatividad. Este es el caso de D. N. I. (@dni_official), la marca de moda peruana afincada en París de los hermanos Paulo y Roberto Ruiz. Su propuesta se inspira en los recuerdos de la infancia, en Casa Grande (Trujillo), su lugar de nacimiento, el mercado y la cultura popular.

Una modena de un sol inspiró este hermoso accesorio de la marca D.N.I de los hermanos Paulo y Roberto Ruiz. También tiene un arete de 50 céntimos y un pin del billete de 10 soles. / IG D. N. I.

“Cada una de nuestras colecciones comienza con un recuerdo. Entonces, decidimos rehacer la moneda de un sol porque nos hizo recordar nuestras propinas. En muchas familias peruanas, usan las monedas de un sol y 50 céntimos como propina de fin de semana”, nos comenta Roberto sobre el arete de alpaca que presentan en su colección. También tienen un arete de 50 céntimos y un pin de un billete de 10 soles. “Siempre hemos tenido una obsesión por la iconografía diaria, y las monedas son una iconografía mental que la gente reconoce”, agrega Ruiz.

Grabado inspirado en el antiguo billete de 10 soles con José Abelardo Quiñones, elaborado por los diseñadores de Origen Peregrino. Sus piezas se encuentran en bajada de baños 342, Barranco, y en la web www.origenperegrino.com. / IG Origen Peregrino

En el caso de los diseñadores Gonzalo Espinoza y Diego Lau de la marca Origen Peregrino (@origen.peregrino), tomar la cultura peruana y popular, así como la historia como las fuentes de sus piezas artísticas. “Era importante para nosotros tomar billetes tan icónicos justo antes del cambio a la nueva gráfica e inmortalizarlos, pero también sacarlos del contexto del billete para que la gente se sorprenda”, cuenta Espinoza. Origen Peregrino ha utilizado el billete de 10 soles con la imagen de José Abelardo Quiñones en grabados y tazas. “En los billetes y monedas, las personas tienen un trocito de la historia de su país en los bolsillos y no lo notan”, dice el diseñador.

Confiamos en que el sol peruano siga brillando e inspirando al mundo.//