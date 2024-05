1 / 12

“El sábado 29 de diciembre de 2001 marca un antes y un después en las coberturas periodísticas de hechos dramáticos y dolorosos en la ciudad de Lima. Ese día, Marco Méndez Campos (mi querido esposo) estaba a cargo de la coordinación de la edición. Hacia las 7 p.m., todos los periodistas que trabajaban en la sede del Centro de Lima se acercaron a las ventanas del local que colindaban con el ahora Jr. Santa Rosa. Desde allí, a solo dos o tres cuadras del área de Mesa Redonda, se podía observar que decenas de personas corrían para alejarse de las ráfagas de pirotécnicos, proyectiles que se iban disparando unos tras otros y que se expandían a lo largo de la estrecha calle inundada de ambulantes. El fuego se extendió. Marco y Nancy Chappell de Fotografía no esperaron y se fueron a reportear. Entre el caos y la incertidumbre, los periodistas de El Comercio caminaron esquivando los rostros de angustia de las personas que gritaban y llamaban a sus hijos o sus padres. Dos cuadras más adentro, sorteaban los cuerpos calcinados. Marco, pálido, no llegaba a entender lo que había pasado. Me dijo: “Tú sabes que se les dijo [a los ambulantes] que no estuvieran allí. Lo que he visto esta noche es un verdadero crematorio”. La redacción quedó enmudecida por el dolor. Los periodistas no podían evitar el asombro, quizá con un poco de enojo, porque el incendio pudo haberse evitado”.