Adriana Tudela tiene 32 años, es abogada por la Universidad de Lima, se define como una persona de derecha y cuenta que desde muy joven ha tenido mucha inquietud por la política. Cuando supo que Hernando de Soto iba a postular a la presidencia, no dudó en buscar a su grupo de trabajo y manifestarles su interés de postular al Congreso con ellos.

¿Qué sientes que tienes por aportar a la política peruana?

Soy una persona preparada, tengo experiencia en el sector público, en el Congreso. Conozco a lo que estoy yendo. Fui asesora, trabajé en el despacho de Pedro Olaechea. Tengo la preparación para desempeñarme como congresista y un plan de acción muy claro sobre lo que quiero lograr.

¿Cuál es tu mayor motivación para ser parlamentaria?

En este momento comparto gran parte de la frustración que estamos viviendo millones de peruanos sobre lo mal que están haciendo su trabajo los políticos. Lo estamos haciendo mal en parte porque tenemos un sistema que nos permite hacerlo. Entonces, mi principal motivación es lograr cambios de fondo. No seguir con reformas superficiales que no arreglan ningún problema.

¿Qué propones?

Mi primera propuesta es cambiar el sistema de listas que tenemos, que no nos está dando los congresistas que merecemos, y pasar a un sistema de elección uninominal de distritos electorales más chicos. También propongo la fiscalización de los ciudadanos a los congresistas, con un sistema de rendimiento de cuentas. Que haya renovación del Congreso a mitad de periodo, para evaluar su desempeño. Y por último, pasar del voto obligatorio al voluntario, para generar que los partidos verdaderamente se esfuercen por captar el voto de los ciudadanos.

¿Cómo hacerles llegar estas ideas a los electores, teniendo en cuenta que estamos en una crisis sanitaria?

No puede haber aglomeraciones y eso es una limitación. Las redes sociales ayudan hasta cierto punto, pero eso no impide que pueda recorrer la ciudad.

Adriana Tudela fue asesora en el despacho del ex presidente del Congreso Pedro Olaechea. Es candidata al congreso con el 5 de Avanza País. (Foto: Fidel Carrillo / Somos)

¿Has salido a protestar o te has involucrado en alguna lucha por los derechos de las personas?

Comparto mucho las frustraciones y la decepción que sienten las personas que han salido a marchar. Sobre la más reciente, tras la salida de Martín Vizcarra, no considero que se haya tratado de un golpe de Estado. No sentí que me correspondía salir a marchar.

¿Y en el pasado no te ha movilizado ningún otro tema?

A mí me han movilizado muchos temas y he manifestado mis descontentos y mi protesta a través de otros medios; no necesariamente tiene uno que salir a marchar para hacer valer su voz.

¿Cómo estás financiando tu campaña?

Por el momento la estoy financiando yo personalmente y a través de familiares. No he recaudado mayores fondos.

¿Crees que el próximo Congreso será mejor que este?

Soy optimista en ese sentido y creo que los ciudadanos van a votar con mucha más conciencia en esta elección. //

EL COMPROMISO

Me comprometo a comprarme el pleito por los cambios que necesitamos para ser una democracia más sólida, en la que el Estado no nos impida crecer, y en la que los políticos cumplan con estar al servicio de los peruanos que representan. Solo cuando exista una real rendición de cuentas y comunicación entre representantes y ciudadanos, podremos hablar de una nueva forma de hacer política.

Adriana Tudela es candidata al Congreso por el partido Avanza País.

