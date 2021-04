Conforme a los criterios de Saber más

En los últimos días, los usuarios de redes sociales han visto cómo la cantidad de encuestas preelectorales y la variedad de sus resultados ha aumentado la intranquilidad propia de estos días, en los que no hay ningún final seguro. Esta semana se han viralizado también aquellas que han sido modificadas por gente afín a ciertos partidos políticos, con el objetivo de levantar a su candidato a última hora, o a rivales que podrían beneficiar su posición en los sondeos. Más allá de las referencias usuales como Ipsos, Datum, CPI o IEP, hay gente que promueve, incluso resultados en las apuestas de Betsson como un dato para influir en el voto, sobre todo, de los indecisos.

Según el Reglamento sobre Encuestas Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, estas solo pueden difundirse hasta el domingo anterior a los comicios. Sin embargo, para muchos analistas y especialistas en el tema, la norma ya no se adapta a los tiempos actuales, en los que basta un tuit o un mensaje en WhatsApp para conocer los resultados que sí se pueden revelar a la prensa extranjera, pero también para difundir encuestas falsas, sea como una simple broma o con intereses subalternos.

“Mayimbu; Mr. Bean; Porky; Speedy Gonzáles; Elmer Gruñón; Betty La Fea; Ken sin Barbie”, decía una de las encuestas que recorre los celulares y computadoras del Perú con la velocidad que impulsa las redes sociales en tiempos de pandemia y distancia social. Bastan unos cuantos dibujitos y apodos simpáticos para jalar el ojo y meter miedo. También pueden verse “menús” como “Sushi; Picante de cuy; Caldo de cabeza; Crème Brûlée; Cusqueña red lager; Chancho al palo”, que pretenden indicar el orden de los candidatos con claves que eviten una de las multas con que amenaza el JNE. Ninguno tiene cifras reales o confirmadas ni puede tomarse en serio.

"Cualquier ciudadano peruano puede tener acceso a ellas viendo la televisión o por medios digitales. No veo por qué impedir a los medios peruanos hacer lo mismo”. (Imagen: Internet)

“Hace unos minutos, la autoridad electoral en Perú nos dio permiso, me dio permiso, para revelar los contenidos de una encuesta, de un simulacro del 7 de abril. Ya lo ubican a usted en… “, le dijo la noche del jueves 8, en CNN, el periodista mexicano Fernando del Rincón al candidato presidencial Julio Guzmán. Una prueba más de que sobre esta norma se ha perdido el control. “Es una ley que no tiene ningún sentido, porque en el mundo de hoy la viralización es un tema cotidiano”, nos dice Martín Hidalgo, periodista de El Comercio especializado en el tema, quien ha seguido de cerca las encuestas y el proceso electoral. “Las redes están al alcance de todos y allí todo se difunde rápidamente. Incluso, diría que por WhatsApp más que por Facebook o Twitter”.

Para Hidalgo, impedir que un medio peruano divulgue las encuestas realizadas por empresas serias carece de todo sentido, sobre todo cuando medios internacionales con sede en el Perú sí pueden tener acceso a la información para publicarla en sus medios. “Cualquier ciudadano peruano puede tener acceso a ellas viendo la televisión o por medios digitales. No veo por qué impedir a los medios peruanos hacer lo mismo”.

¿MANIPULACIÓN O LIBERTAD?

“Hay un excesivo control hacia los medios formales o tradicionales, pero no creo que haya el mismo control con los medios informales o las cuentas difusoras de encuestas fake. No me imagino a la ONPE rastreando en toda la web los portales que incumplan las normas de publicar encuestas esta semana o a las cuentas troll o golondrinas que se abren en Twitter por campaña. Para la tecnología actual, esa ley está desfasada”, nos dice Martín Hidalgo.

A propósito del tema, Fernando Tuesta, quien presidió la Comisión de Reforma Política, tuiteó hace dos días: “La prohibición de publicar encuestas es parte de la norma del siglo pasado. Un mundo con baja internet e inexistencia de redes. Hoy solo ayuda a los ‘fake’. En la reforma política se propuso prohibir solo 24 horas antes. No se aprobó. Las empresas probarían la calidad de su trabajo, pues estaría en juego su reputación. Las ‘truchas’ no podrían seguir con su objetivo desinformativo, pues los resultados del sábado estarían muy cerca a los de la jornada electoral. Ahora, hay oscuridad y manipulación”.

Mientras esperamos que el JNE encuentre una manera de regular que la información falsa sea desmentida rápidamente, pasará algún tiempo. “Al momento de corregir la ley, las autoridades deberían buscar mecanismos para fomentar la información verdadera”, dice Hidalgo. Muchos especialistas coinciden en sugerir que se puedan difundir encuestas hasta un día antes de los comicios, para evitar las noticias falsas y la manipulación. Pero eso lo podría decir solo el próximo Congreso, cuyos integrantes están por conocerse.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: ¿Qué medidas dispuso la ONPE para los comicios ante la COVID-19?