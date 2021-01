Conforme a los criterios de Saber más

Se involucró en la política haciendo voluntariado en Comas, el distrito donde creció. Tenía 15 años –hoy tiene 25– y una idea ya clara de lo que es el bien común. “Estoy cansada de los políticos de siempre. Estuve en las marchas de noviembre. Es necesario que alguien con convicciones nos represente”.

¿Cómo nace en ti la inquietud por la política?

Mi primera vez fue haciendo voluntariado en una ONG, en lo que son espacios de coaliciones comunitarias. Tenía 15 años y estaba en tercero de secundaria. Yo soy de Comas, de la zona del Parque Número 2. Ahí hicimos un trabajo con los profesores de la zona, los policías, las jóvenes de la cuadra, para luchar contra la delincuencia y las drogas que había en el parque. Hicimos talleres de clown, zancos y malabares para que los jóvenes vean que hay otras opciones para un buen futuro

De llegar al Congreso, ¿cuáles serían tus prioridades?

Me gustaría trabajar en una mejora de la universidad pública. Quiero desarrollar una ley del emprendimiento, con mejores tasas. También quiero crear una ley del folclore porque, para los jóvenes en los distritos como el mío, ayuda a tener un trabajo, como maestro, como danzante, músico o haciendo vestuarios. Te enseña educación cívica. ¿Cuántos profesores de folclore tenemos y cuántos tienen seguro? Hay que apoyarlos.

¿Cuál crees que es el papel de los jóvenes en su rol político?

Yo estuve en las marchas desde el primer día que hubo la vacancia. Estuve ahí a favor de la democracia. No estuve de acuerdo de la forma en que Merino quiso entrar al gobierno. No ha sido la primera vez que he marchado. Lo hice contra la “ley pulpín” y otras más. Muchos candidatos dicen que representan a la juventud pero tienen más de 30 años, Yo tengo 25 años y tengo haciendo política desde hace 10. Es necesario que una voz de nosotros, que estuvo en las calles, sea representada en el congreso. Nos pueden decir que somos inexpertos, pero algo que tenemos es energía y las ganas de poder hacer el cambio.

Esther Valencia ha hecho trabajo social en Comas, su distrito. (Foto: Omar Lucas)

Hablando de juventud, precisamente a George Forsyth, de tu partido, le dicen que le falta experiencia.

Yo creo que es el candidato más preparado. A mí como joven me han dicho muchas veces “tu no tienes la experiencia”, pero he podido trabajar en muchos lugares y siempre he hecho una excelente labor. La experiencia tiene que ir acompañada de la ejecución, para ejecutar tienes que accionar y George es eso: es acción. Además lo acompaña un super equipo.

¿Cómo recuperar el diálogo político en las redes sociales?

Existe bastante guerra sucia. Hay cuentas falsas que se crean para atacar. Lo importante es decirles a los electores que investiguen a sus candidatos, que no se lleven por comentarios o fotos que se comparten sin fuentes. Hay que responder a las inquietudes y comunicar las propuestas. //

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones Perú : Medidas sanitarias para las elecciones presidenciales de abril