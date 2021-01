Conforme a los criterios de Saber más

Gabriela Salvador es abogada por la PUCP, el último lunes cumplió 36 años y esta es la segunda vez que postula al Congreso. Tras la disolución del anterior, lo hizo con el Frente Amplio. Ahora es invitada del partido que lidera Julio Guzmán. “El tema no pasa por si estás en un espacio político determinado. Yo sigo siendo de izquierda, busco la igualdad, la libertad, y que todos y todas tengan los mismos derechos”, comenta.

¿Qué coincidencias has encontrado con el Partido Morado?

Es un partido que apuesta por la democracia, por un Estado de derecho. Las coincidencias son varias: el tema de las libertades, de los derechos para todos y todas, y que tengamos un país educado que se pueda alimentar con buena salud.

¿No te sentías cómoda con el Frente Amplio?

Para mí la militancia es un compromiso y yo lo asumí con el Frente Amplio, pero sentí que mi trabajo allí había cumplido un ciclo. Teníamos diferencias de fondo, principistas. Espero que el Frente Amplio supere la crisis que todos conocemos.

¿Qué leyes promoverías para los jóvenes?

Lo primero es una reforma laboral para que puedan acceder a mayores derechos. La generación del bicentenario no va a tener acceso a vivienda, salud, seguro o a una pensión. En ese marco, el otro proyecto que tenemos es el de vivienda social. El otro punto importante es el tema de género, propongo el matrimonio igualitario y una cuota política de la comunidad LGTBI en los partidos políticos. La cuarta propuesta es la de ciudades sostenibles, teniendo en cuenta el cambio climático. Hay la necesidad de una verdadera ley sobre este tema, que garantice agua, aire y un transporte digno a los ciudadanos.

¿Cómo acercar al ciudadano a sus políticos?

Es importante empezar a regular el tema de redes sociales. No sé si se vaya a dar; sin embargo, hay que tener en cuenta que las redes van a ayudar mucho a los candidatos a exponer sus ideas. Y también están ustedes, que son la prensa. Los medios van a ayudar muchísimo a generar el conocimiento del voto informado.

Gabriela Salvador tiene experiencia como asesora parlamentaria y en el último tiempo ha trabajado en temas vinculados al medio ambiente y cambio climático. (Foto: Omar Lucas / Somos)

¿A qué te refieres con regular las redes?

Me refería a la regulación de las redes para la campaña, en el sentido de que el alcance o la presencia de un candidato de Lima no son los mismos que los de un candidato de las regiones. Lo he visto hace poco en la zona sur del país, donde hay mucha desconexión. ¿Cuántas ciudadanas y ciudadanos no tienen acceso a una banda ancha? Pienso que los demás candidatos deberían tener el mismo acceso a todas las plataformas, ya que estamos hablando de una campaña que se va a volcar en las redes sociales.

¿Qué política quieres ser en el bicentenario?

Me gustaría ser recordada como alguien que luchó hasta el último momento por devolverle la legitimidad a ese voto que nos están otorgando, y que buscó el reconocimiento de derechos para todos y todas. //

EL COMPROMISO

Mi compromiso es con los jóvenes, quienes requieren respuestas inmediatas. El país necesita de una renovación política urgente: no más ‘loncheras’, no más ‘mochilas’. No podemos dejarles un camino sin futuro.

Gabriela Salvador, candidata al Congreso con el 7 del Partido Morado.

