Conforme a los criterios de Saber más

Jorge Luis Díaz (34) cuenta que hace política desde su época universitaria, cuando estudiaba Comunicación Social en la UNMSM, y ahora también lo hace en su barrio, Los Sauces, en San Juan de Lurigancho, atendiendo las demandas de sus vecinos. Ha trabajado en el área de comunicaciones de la Sucamec, y en el último tiempo ha colaborado con el congresista Daniel Olivares en sus labores de representación.

Miras a este Congreso y ¿qué sensación te genera?

Después de la disolución del Congreso fujimorista, nos hicieron creer que este era el Congreso del consenso. El que iba a sentar las bases para las reformas que necesita el país, pero en estos meses hemos visto que no ha sido así. Muchos partidos políticos han ingresado solo para concentrar poder. En medio de una crisis sanitaria, para mí eso es una traición a la ciudadanía.

¿Cuáles crees que son las medidas urgentes que debe implementar el siguiente Parlamento?

Estamos pensando en un paquete de tres medidas legislativas que son urgentes, relacionadas a la salud, el empleo juvenil y la educación. Creo además que hay que darle fuerza a las otras dos funciones fundamentales de los congresistas, que son la representación y la fiscalización. Es justamente en esos aspectos donde la ciudadanía no siente que las autoridades están haciendo algo útil.

Sobre el empleo juvenil ¿qué medidas en concreto planteas?

Necesitamos una mejora de beneficios laborales y tener una mayor disposición a una nueva ley del empleo juvenil, que se ejecute bajo ningún condicionamiento del sector privado. Debe tener un enfoque que no atente contra la dignidad de los jóvenes y sus derechos. Eso tendría que ir de la mano con dos cosas: sanciones más drásticas contra las empresas que quieran sacarle la vuelta a la ley y reforzar el trabajo de la Sunafil para que sea más descentralizado.

¿Cuál es tu experiencia profesional en el sector público?

He trabajado en el sector Interior, específicamente en la Sucamec. Un tiempo estuve en la parte administrativa. Luego en la parte del servicio de atención al usuario y en comunicación estratégica.

Candidato el Congreso con el número 22. (Foto: Difusión)

¿En qué consiste tu vínculo laboral con el congresista Daniel Olivares?

Más que una labor formal, me comprometí a colaborar con él en la parte de representación y fiscalización. Hay un trabajo articulado con él, en San Juan de Lurigancho, para que pueda atender las demandas de las personas, especialmente en temas de derechos, a través de mesas de trabajo.

¿Qué opinión tienes de sus declaraciones sobre el consumo de marihuana?

Soy de las personas que cree que todos tenemos derecho a tener una vida privada. Siempre que no le hagas daño a nadie, lo que hagas con tu vida privada no debe importar, sobre todo si estás haciendo bien tu chamba. Y, según mi percepción, el congresista Olivares es de los que ha tenido mayor empatía con la ciudadanía en estos meses de pandemia.

¿Cómo te defines políticamente?

Voy en línea de lo que levanta el Partido Morado, que es el centro republicano. Se resume en poner a la persona como el centro de toda tu acción y atención, a través de las políticas públicas que busquen la igualdad de derechos. El quehacer político es un estilo de vida para mí. Desde hace cinco años, no ha habido un solo día en el que me desconecte de los temas partidarios. Me siento orgulloso de eso. //

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: Este 31 de enero se sorteará a los miembros de mesa