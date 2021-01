Conforme a los criterios de Saber más

La especial relación con su madre, la actriz Pilar Brescia, hizo que Patricia Gamarra se acostumbrara de pequeña a estar cerca de un escenario. La también cercana relación con su padre, el ex congresista Ernesto Gamarra, la mantuvo cerca de la política. Ella, por supuesto, está dispuesta a escribir su propia historia. “Siempre quise incursionar en política”, confiesa. Este 2021 busca su oportunidad.

Psicóloga social por la PUCP, a sus 33 años Patricia es conocida en redes sociales, especialmente en Twitter, por su postura crítica frente a los políticos. En marzo del año pasado decidió dar un paso más allá de la crítica y empezar a militar en un nuevo partido, formado especialmente por jóvenes, llamado Hacer País. Es la mayor de tres hermanos y cree que eso le enseñó a asumir responsabilidades en la vida. Ahora, espera asumir una nueva responsabilidad al postular al Congreso con el número 25 del Partido Morado.

Cuando entraste a redes sociales, ¿tenías la intención de hacerte conocida para hacer política?

No. Twitter me llamó la atención porque es una plataforma donde se discuten temas de coyuntura, temas políticos. La gente cree que vivo en las redes, pero para mí son un hobby. Y creo que si las hubiera usado como un trampolín no tendría nada de malo porque las redes sociales hoy son una de las cosas más democráticas que hay entonces no veo cómo yo hubiera podido sacar más provecho de lo que hubiera podido sacar cualquier otro con sus redes sociales.

En Twitter sueles ser muy crítica con los políticos en general. ¿Qué te animó a postular por el Partido Morado?

Sí soy muy crítica, pero no he sido muy crítica con el Partido Morado porque me parece que son bastante coherentes y consecuentes. Les he hecho seguimiento desde las elecciones pasadas y ahora en el Congreso tienen un trabajo que destaca frente a las demás bancadas.

¿Por qué no militaste antes en un partido político?

En marzo del año pasado empecé a militar en un partido llamado Hacer País. Lamentablemente, no pudo presentar candidaturas porque no está inscrito. El proceso de inscripción es complejo para un partido que no maneja muchos recursos económicos.

¿Esta postulación por el Partido Morado se traducirá en una militancia en el partido?

Yo creo que voy a quedarme en Hacer País a pesar de que me encanta el Partido Morado. Creo que es necesario que el Perú tenga más de un partido político bueno para que no pase que tienes ocho congresistas dando batalla contra 122. Me encantaría que el 2026 esté Hacer País y esté el Partido Morado dentro del Congreso, dialogando y trabajando juntos.

Entrar al congreso requiere más que buena voluntad. ¿Te sientes preparada?

Podría estar más familiarizada. He leído la Constitución y el reglamento del Congreso, he hablado con actuales congresistas para que me orienten, por supuesto que tengo muchísimo por aprender, pero creo que básicamente lo que tengo para aportar es que no tengo ningún interés detrás de mí para hacer las cosas bien y para tomar las decisiones correctas pensando en lo que le conviene a la mayoría. Y otra cosa es que yo aprendo rápido.

Mucha gente critica a Julio Guzmán por construir un partido alrededor de sí mismo, por el episodio de la huida, por falta de experiencia...¿Cómo ves al líder de tu partido?

Al inicio yo también era crítica de que un partido se formara alrededor de una persona y yo se lo dije en una entrevista y creo que lo que Julio ha demostrado, sobre todo en estos últimos meses, es que el Partido Morado lo trasciende. Eso es algo que casi nadie ha logrado hacer en las últimas décadas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alan García, que por insistir ser el candidato presidencial eliminó a varias generaciones del partido aprista y hoy no hay ni un solo líder en ese partido. En cambio, el PM, a pesar de que hoy es liderado por Julio Guzmán, quien es la cabeza clara del mismo, tiene un montón de liderazgos distintas: tiene a Susel Paredes, tiene a Gloria Montenegro, tiene a Flor Borja…y un grupo de jóvenes morados con el que yo me he quedado sorprendida por el poder que tienen estos chicos de moverse más allá de Julio Guzmán.

Tu papá se vio envuelto en un episodio con Vladimiro Montesinos y siempre te preguntan por ese tema en Twitter...

Sí, y ya estoy curtida. Ya me han dicho todo lo que me podían decir de mí y de mi papá y ya no me interesa mucho. Yo sé que mi papá es inocente, el procurador dijo que se había equivocado en el caso de mi papá, incluso. Hay mucha gente que ha salido a defenderlo. En todo caso, si alguien tiene todavía dudas o cuestionamientos sobre su caso, les puedo pasar el contacto de mi papá para que lo entrevisten a él y conversen con él sobre su tema porque yo ahorita estoy con el mío.

¿Qué opinas de la posibilidad de cambiar la Constitución?

Hay que escuchar lo que la gente quiere, pero me preocupa que tras el pedido de cambio haya problemas que no se resolverán con este cambio. Estoy de acuerdo con revisar la Constitución, la que tenemos tiene muchos vacíos que han permitido, por ejemplo, que en menos de dos años se pueda disolver un Congreso y vacar a un presidente.

¿Qué propuestas estás llevando al Congreso?

Lo que más me interesa es la salud mental y ahí tengo varias propuestas. Por ejemplo, darle enfoque de salud mental a todo lo que hagamos. Se habla por ejemplo de la reforma de la PNP, pero dentro de esta reforma tiene que haber un enfoque de salud mental, no solo un enfoque que proteja a nuestras autoridades, sino también que los entrene y capacite en habilidades blandas. La violencia obstétrica es otro tema que me interesa muchísimo.

