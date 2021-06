Conforme a los criterios de Saber más

“Las brechas de género no han sido atendidas”

El propósito de la presente no es otro más que recordarle por qué usted está donde está. De sus manos depende el país que mi generación y las futuras generaciones recibiremos. Al igual que mis coetáneos, soy exigente. Aunque debo dar por sentada su honestidad y respeto a la dignidad de todos los peruanos, le recuerdo algunas urgentes demandas a su gestión: las brechas de género y la violencia sistemática contra la mujer aún no han sido atendidas; en segundo lugar, la educación en el Perú necesita ser descentralizada, accesible y de calidad; finalmente, debe prestar especial atención a las zonas rurales y a los grupos sociales minoritarios, pues los gobiernos pasados hicieron caso omiso a sus necesidades.

Lian Marianela Hinostroza Hinostroza, 5to grado de secundaria

Colegio La Salle, Lima

“Cuente con nosotros: somos energía y creatividad”

Me dirijo a usted para invocarle que en su gobierno considere la importancia de la calidad de salud que por derecho deben tener todas las personas, más aún en esta pandemia que se ha llevado tantas vidas. Asimismo, tenga en cuenta la importancia de los servicios básicos como agua y luz. No es posible que en el año 2021 aún existan lugares donde la luz y el agua sean un servicio básico inexistente, lo cual causa problemas de salubridad. Los peruanos ponemos en sus manos a un país cansado de tanto maltrato y de personas que solo han pensado en sus propios intereses. Este país que amo necesita un presidente que no tema hacer lo que se debe, que sea honesto, valiente. Cuente con nosotros, los jóvenes, cada vez que se trate de construir la patria: somos talento humano, energía y creatividad al cien por ciento.

Samantha Tello Rocha, 5to grado de secundaria

Colegio Innova Schools Tarapoto, Fonavi

“Devuélvanos la confianza perdida”

Cumpla, por favor, con todas sus promesas: recuerde que hay un pueblo peruano que tiene puestas las esperanzas en usted. No nos defraude, lleve las riendas de nuestro país con honestidad y mucha responsabilidad, devuélvanos esa confianza que hemos perdido por tantos gobernantes corruptos y que pierden la memoria cuando llegan al poder. Como niño de 12 años, añoro un país que se levante, sobre la base de trabajo honesto, de cualquier crisis, de la mano de su gobernante; pero, sobre todo, un país con igualdad para todos los peruanos. Cuídese mucho y pida todas las noches en sus oraciones sabiduría para cumplir a cabalidad su cargo.

Santiago Pablo Ocaña Morales, 6to grado de primaria

Colegio La Salle

“El país desea un presidente justo e incorruptible”

Muchas veces hemos visto cómo la corrupción ha perjudicado a nuestro país, hay personas que llegan al gobierno y piensan primero en sus intereses personales en vez de los de nuestra sociedad. Por ello todo el país desea gobernantes justos e incorruptibles. Me gustaría en un futuro vivir en un país sin delincuencia ni corrupción. Para que nuestro país crezca, se necesita tener más ciudades desarrolladas y con un sistema de educación accesible para todos, con salud de calidad para todos. Si yo tuviera la oportunidad de ser el presidente del país, lo primero que haría sería mejorar la economía del Perú, para reducir la pobreza y de esta manera la educación y la salud del país sean de la mejor calidad y todos tengan acceso a ellas.

Belén Camila Vega Huasasquiche, 6to de primaria

Innova Schools Trujillo 1 “El Golf”

“La vacunación y la reactivación económica no deben parar”

Usted asume el mando en un momento muy difícil para el país. La mejor forma de contener el COVID-19 es mediante la vacunación. Es importante que se lleve a cabo de forma correcta y eficaz. Además, la pandemia ha afectado a millones de peruanos económicamente, por lo que le pido que trabaje para que la economía pueda reactivarse. La corrupción es un mal que el Perú arrastra desde hace muchos años; por esta razón, solo le pido que pueda colocar los intereses del pueblo peruano por encima de los intereses no solo suyos, sino también de los demás políticos, cuya responsabilidad es representarnos. Le deseo mucha suerte y éxitos en estos cinco años de mandato. Los peruanos contamos con usted.

Joaquín Alba, 5to de secundaria

Colegio de la Inmaculada, Jesuitas

“Requerimos políticas que dejen sus diferencias de lado”

Empecemos por lo básico: la emergencia sanitaria actual. Usted sí puede cambiar la situación, pues tiene en sus manos miles de vidas que podría salvar invirtiendo en plantas de oxígeno, en compra de vacunas, brindando un sistema de salud pública decente, invirtiendo en la educación, seguridad ciudadana, sector laboral formal y muchas cosas más. Requerimos un Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo que, unidos, trabajen a favor del país y no de sus intereses, que puedan dejar sus diferencias de lado y se concentren en un reto: que el Perú pueda ganar cada batalla que tiene por delante. Espero que escuche la voz de los jóvenes.

Camila Fernanda Blanc León, 3ro de secundaria

Colegio de la Inmaculada, Jesuitas

“Usted debe liderar la búsqueda de la igualdad”

Le pido que, dentro de su responsabilidad de sacar adelante al Perú, no deje de lado a los ciudadanos con algún tipo de discapacidad. No seremos capaces de apreciar los distintos aportes que pueden darnos si no comenzamos por ponernos en su lugar y conocer las grandes batallas con las que lidian día a día. Usted debe ser su principal voz, quien los acoja en su agenda, y demostrar que es con su inclusión como se avanza en la búsqueda de la igualdad. Espero que tome esto en cuenta, para que los sueños que han imaginado a lo largo de sus vidas por fin puedan convertirse en una realidad. Me despido deseándole lo mejor en estos cinco años de mandato.

Aitana Bendayán

Colegio de la Inmaculada, Jesuitas

“No se olvide de los niños de zonas vulnerables”

Estamos atravesando un contexto muy difícil a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Recientemente, una cantidad de vacunas ha sido adquirida por el Estado peruano, pero eso no significa que el problema se haya resuelto. Por eso, le pediría que desarrolle más políticas para salvaguardar la salud de todos los peruanos. A raíz de esta emergencia sanitaria, los estudiantes no asisten a clases presenciales, las clases son ahora virtuales y para que estas se desarrollen con éxito se necesitan recursos tecnológicos. Le pido que desarrolle estrategias para que niños de las zonas vulnerables sean incluidos: le ruego que no los abandone. Lo que queremos es ver en usted a un líder que se preocupe por todos y no únicamente por usted mismo. Que sea honesto y que tome decisiones por convicción. Urge un presidente que lidere la construcción de un mejor Perú. ¿Acaso no le gustaría ser recordado como el presidente que cambió la historia nuestro país?

Xiomara Yamile Aguilar Anquise, 3ero de secundaria

Innova Schools Tacna, Pocollay

“Le pedimos compromiso con el país”

La corrupción y la falta de un gobierno estable y equitativo nos han llevado a vivir injusticias tales como la pobreza, la falta de empleo y la distribución imparcial de la riqueza. Hablo por cada habitante del Perú al solicitar un cambio. Ahora que es usted nuestro(a) gobernante, le pedimos compromiso con el país y, de esta manera, contar con un gobierno distinto de los previos y que esto nos permita finalmente ver a los peruanos rumbo al desarrollo que se merecen.

Alexa Yupanqui Ribeyro, 6to grado primaria

Colegio La Salle de Lima

