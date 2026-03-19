Historias de niños actores cuyas carreras se hundieron al crecer abundan. No todos consiguen superar el paso a la adultez mientras sobreviven en Hollywood, donde son más las puertas que se cierran que las que se abren. Elijah Wood (45) es una excepción. Conocido mundialmente por su trabajo en la saga de “El Señor de los Anillos”, ha estado en la industria desde los 8 años de edad. Lejos de dormirse en sus laureles, ha seguido en el negocio.

Antes de la fama, Wood ya había aparecido en una película de éxito, un rol breve en “Volver al futuro 2” (1989), donde mira con desprecio al personaje de Michael J. Fox por usar las manos en un videojuego. En el mundo que propone la cinta, los videojuegos solo requieren la mente para funcionar, se entiende. Poco después, tuvo su primer protagónico en “Las aventuras de Huckleberry Finn” (1993), adaptación del clásico literario de Mark Twain.

Pero tal vez su trabajo en “El ángel malvado” (1993) sea el que mejor represente esta época iniciática. Allí fue Mark, niño que tiene que sobrevivir a los impulsos homicidas de su primo Henry, interpretado por Macaulay Culkin, el actor infantil por excelencia. “Somos amigos. Elijah Wood y yo siempre seremos hermanos… hasta que inevitablemente me arroje desde un precipicio”, dijo hace unos años Culkin en referencia a una escena de la película. Las carreras de ambos son opuestas en varios sentidos. Tras el éxito infantil, y los millones en su cuenta bancaria, Culkin disminuyó sus roles significativamente; Wood, en cambio, ha permanecido activo.

Elijah, a la derecha, junto a otra estrella infantil de su generación, Macaulay Culkin. Ambos protagonizaron juntos la película “El ángel malvado”, de 1993. / Getty Images

Y entonces llegó su trabajo en la trilogía de “El Señor de los Anillos” de Peter Jackson, un rodaje insólito: tres películas filmadas una tras otra a lo largo de 16 meses entre 1999 y el año 2000. Wood quería el rol a como dé lugar, así que a diferencia de un casting típico, donde el actor va a un estudio para leer unas líneas, se agenció de un traje de hobbit, fue a un bosque y con ayuda de unos amigos grabó sus líneas.

Esta trilogía convirtió a Elijah Wood en un nombre a recordar en Hollywood. La adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien definió su carrera durante años, y la cumbre fueron los 11 premios Óscar ganados en 2005 con la tercera entrega, “El retorno del rey”. Esa noche el actor subió al escenario con el resto del elenco, visiblemente impresionado. Aun así, la ganancia fue más un asunto de reputación y reconocimiento global, antes que monetaria. “Como no estábamos haciendo una película y luego renegociando un contrato para la siguiente, no era el tipo de escenario lucrativo en el que uno pudiera estar tranquilo el resto de su vida”, contó el actor en 2025 en entrevista con Business Insider y destacó que los salarios no habían sido “enormes”. “El beneficio —reflexionó— fue que también nos estábamos metiendo en algo que sería parte de nuestras vidas para siempre”.

Arriba: Durante la entrega de los Globos de Oro con Peter Jackson, el director de “El señor de los anillos”. La tercera entrega de la saga ganó 11 premios Óscar. Abajo: En el papel del recordado Frodo, junto a Sam y Gollum. La trilogía basada en las novelas de J. R. R. Tolkien fue una sensación cinematográfica en todo el mundo. / Getty Images/ New Line Cinema

La ley del infierno

Los siguientes años trajeron más roles para este actor, quien experimentó con múltiples géneros, incluyendo el policial noir en “Sin City” (2005), donde interpretó a Kevin, asesino en serie caníbal. Este 2026 el actor participa en “Boda sangrienta 2”, película que sigue a las hermanas Grace y Faith, interpretadas por Samara Weaving y Kathryn Newton, quienes tienen que sobrevivir a una cacería desatada por multimillonarios, entre las que destacan Sarah Michelle Gellar (“Buffy, la cazavampiros”) y Shawn Hatosy (“The Pitt”). En esta cinta, Wood interpreta al Abogado —así, con mayúscula—, el organizador de la cacería. Un personaje que mantiene la calma en todo momento mientras los jugadores ejercen la violencia. ¿Cuánto de esta figura viene del guion y cuánto fue propuesto por el actor?

“Sin City” (2005) nos presentó a Wood en el papel de Kevin, un perturbador asesino serial y caníbal. / Buena Vista Pictures

“Mucho de ello está en la página: un abogado muy calmado y sereno, muy estable, que solo está allí leyendo las reglas. Creo que buscar maneras de darle color y diversión a la interpretación era de verdad importante”, dice el actor en conversación con Somos vía Zoom. Wood resalta que el Abogado ya ha visto cómo suele terminar el juego, en el que él no corre peligro. No es alguien que busque poder. En cambio, es testigo de todas las jugarretas a las que los multimillonarios están dispuestos para acabar con las protagonistas. Todo en nombre del demonio. De hecho, el nombre del señor de la oscuridad se menciona varias veces en la cinta. “Estoy seguro de que hubo risitas durante los ‘¡viva Satán!’. Se siente un poco peligroso [decirlo] y luego como que te acostumbras, supongo”, admitió.

"Mucho de mi personaje viene de la página, del guion: un abogado muy calmado y sereno, muy estable, que solo está allí leyendo las reglas." Elijah Wood, actor

¿Pero qué es lo que finalmente motivó al actor para aceptar este papel? Pues la primera cinta, que le gustó tanto a él como a la audiencia. “Hubiese saltado a esto sin importar el personaje propuesto solo porque amé la primera película y de verdad confío en Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett como cineastas. Amo su trabajo”, añade Elijah, quien, cuando acabe la campaña de esta cinta, seguramente se sumará a una más. Y luego a otra. Y a otra. Cosas de Hollywood. //