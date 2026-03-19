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En “Boda sangrien­ta 2”, Elijah Wood (45) interpreta al organizador de una cruenta cacería humana llevada a cabo por sádicos multimillonarios.
En “Boda sangrien­ta 2”, Elijah Wood (45) interpreta al organizador de una cruenta cacería humana llevada a cabo por sádicos multimillonarios.
/ Pief Weyman
Por Alfonso Rivadeneyra García

Historias de niños actores cuyas carreras se hundieron al crecer abundan. No todos consiguen superar el paso a la adultez mientras sobreviven en Hollywood, donde son más las puertas que se cierran que las que se abren. Elijah Wood (45) es una excepción. Conocido mundialmente por su trabajo en la saga de “El Señor de los Anillos”, ha estado en la industria desde los 8 años de edad. Lejos de dormirse en sus laureles, ha seguido en el negocio.

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