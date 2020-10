Conforme a los criterios de Saber más

Era otra época, otros nombres, otra TV: camisetas walon sin slimfit, Pacho Maturana técnico de Perú y Toño Vargas narrador de la selección. El 29 de marzo del 2000 Perú venció 2-0 a Paraguay en el arranque de la Eliminatoria para Corea y Japón y aunque ese triunfo parece solo una pública guerra ganada contra José Luis Chilavert, ese ogro rabioso, también es una fecha qué explica los cambios de la selección peruana, post Oblitas: Óscar Ibáñez había reemplazado a Julio César Balerio, urgencia impuesta por su influencia a nivel local. El Chorri y Ñol eran los ídolos de todos los barrios de Lima y en esa fe, nacía una diferencia -que esa noche se confirmó con el polo Gillete y la camiseta Te Amo Perú-. Ysrael Zúñiga se convertía en el primer delantero de selección en jugar por un club de la Premier League y, desde esa utopía, ser ilusión.

Y había vuelto José del Solar, luego de su renuncia en los años de Francia 98, con dos misiones igual de duras, encargadas por Pacho. 1) Sostener el mediocampo de Perú a los 32 años. 2) Ser el líder que conecte la generación Oblitas con la generación Maturana. A Pepe Soto con Ciurlizza. A Cachete con Olivares. A Pizarro con Ñol.

Segundos después del penal que el Colorado Gamarra comete en contra de Pizarro, frente al arco que da a tribuna norte, es Chemo el futbolista que corre más rápido que todos para abrazarlo. Le dice algo al oído y le da una palmada. Las tres noches anteriores, por decisión de Maturana, Chemo del Solar y Claudio Pizarro habían dormido juntos: eran compañeros de concentración. Esa sociedad significaba una forma de refundar el fútbol peruano, ese fútbol que Pacho recordaba/soñaba y que hoy tenía en ellos los dos extremos de la balanza. El que se iba -Chemo- con el que llegaba -Pizarro-. El que ya sabía con el que intuía. Ese 29 de marzo del 2000, hace exactamente 20 años, ocurrió el primer gesto público de cariño entre ambos, y está en YouTube. El partido completo y el resumen. Como todo lo demás que pasó.

La redacción de Deporte Total de El Comercio envío ese día 4 redactores. Guillermo Oshiro, Elkin Sotelo, Pedro Canelo y yo. Dos debían hacer la crónica de la conferencia y los otros dos buscar declaraciones de Juvenal Silva y Manuel Burga, los dirigentes máximos, los jefes. Confirmar si era verdad que iban a quitar los paneles publicitarios de Jefferson en Videna. Saber si Pizarro había hecho ya su descargo vía telefónica. Intentar hablar con el jefe de seguridad, Fernando Obregón. Tener acceso a los videos que la gerencia general del Golf Los Incas habría ya entregado al técnico José del Solar para su visionado. Finalmente, llevar de vuelta al diario el comunicado de prensa (124-JP-22076), detallado en ocho ítems, que firmó la Comisión Seleccionadora con el castigo. Ese papel, en esta última mudanza de mis cajones rumbo a Santa Catalina, recién se fue al trash.

Mediodía. El 12 diciembre del 2007, meses después del escándalo en el hotel Golf Los Incas, que terminó con la separación de cuatro jugadores de la selección (Farfán, Acasiete, Mendoza y Pizarro) a la mitad de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, El Comercio abrió con una cita de Del Solar, la más certera en medio de tantas especulaciones:

“De comprobarse indisciplina, no convocaré a los jugadores implicados”

Eso fue lo que pasó.

No eran patas, pero se estaban haciendo amigos. Se iban a mezclar la admiración, el respeto y los temas en común. Del Solar había jugado diez años en España, había sido alguna vez elegido Mejor Jugador Sudamericano por EFE y conocía a Jorge Valdano y Ángel Cappa, dos entrenadores docentes. De hecho, fue al filósofo, campeón del mundo en México 86, a quien le recomendó fichar “al mejor delantero peruano del momento”, cuando el argentino era Director Deportivo del Real Madrid. Era, en consecuencia, el mejor ejemplo de futbolista exitoso en el Perú. Pizarro tenía meses en Alemania y ya probaba su calidad: titular en Bremen, con presencia en 39 partidos y 15 goles. A final de su primera temporada iba a ser elegido dentro del once ideal de la Bundesliga. La vida europea que Pizarro recién vivía, Del Solar ya la había visto.

En esas concentraciones con la selección de Pacho Maturana saltó una afición excéntrica, de coleccionistas, de gente con dinero: comprar caballos.

Una periodista muy cercana a Pizarro en esos años, Marith Aguilar, me contó alguna vez que la afición por la hípica era también, herencia de sus abuelos. Solo necesitaba algo que lo gatille. Del Solar tenía ya algunos caballos, pertenecía al circuito de Monterrico y en esas charlas de concentración peruana de inicios del 2000, ambos futbolistas decidieron comprar un caballo juntos. Experimentar. El alemán tenía 22 años y el español 10 años más. Como si fuera una advertencia inocente, o un mensaje críptico, el primer y único caballo que tuvieron juntos se llamó Furia Salvaje. Pizarro le dijo una vez a la revista Cosas que corrió 2 o 3 veces y se lesionó.

¿Por qué castigó Del Solar a Pizarro tras el escándalo en el Golf Los Incas? ¿Es verdad que dos días después del escándalo, Pizarro llamó a Del Solar desde Londres para aclararle que él no había participado de ninguna fiesta? ¿Qué probó la investigación en Videna, que determinó esta decisión? ¿Es verdad que no se hablaron más desde entonces? Salvo la vez del 2007, cuando dio la conferencia, Chemo del Solar casi no ha hablado del tema en público. Solo en 3 ocasiones: una vez en nota con Eddie Fleischman, otra con Daniel Peredo y una última vez, hace poco, en su época de panelista en Fox Sports. Luego -me consta- ha sido siempre diplomático y cortante y las veces que el tema ha aparecido, en alguna conversación informal, ha entrado y salido en segundos, como buzo inexperto que cae en aguas fangosas. Una tarde del 2015, mientras cruzábamos la Javier Prado en su automóvil, Del Solar me explicó así los riesgos de su decisión: “En la selección se tiene o no se tiene compromiso. Yo lo pagué caro, pero fue mi decisión”. En esa frase están todos los circuitos, las columnas que sostienen la sanción a los 4 seleccionados, y más precisamente al histórico delantero del Bayern Múnich. Apenas asumió la dirección técnica de Perú, para encarar la Eliminatoria Sudáfrica 2010, Del Solar hizo una reunión íntima en Videna para explicar lo que quería del proyecto, de la selección, de la disciplina. Citó a Solano, Jayo, un par más de experiencia y a Pizarro. Hablaron. Fue un pacto. Cuando el periodista Jaime Bayly dedica su programa de domingo post 1-1 con Brasil en el Monumental, y estalla el escándalo -un diario tituló en portada “Vergüenza Nacional”-, Del Solar sintió que ese acuerdo, tácito y privado, se había roto. Luego Chemo escuchó el descargo. Pizarro era su capitán, el líder de los Vargas, Farfán y Paolo, una generación a la que él mismo había elogiado públicamente. A la que había defendido. Pero era, sobre todo, su amigo.

Claudio Pizarro habló también 3 veces: una vez con El Comercio, en 2008, otra vez con el diario Trome y hace poco con Diego Rebagliati en Movistar Deportes. Esta es la didáctica explicación que le dio a Trome: "Lo primero que hago es llamarlo, ya desde aquí, y le digo “Chemo, yo no he estado en eso. No tengo nada que ver” y le cuento que luego de los masajes me fui a dormir. ¡Tenía que descansar, jugábamos de nuevo en tres días! Él me respondió que el jefe de seguridad le había dicho otra cosa. “No me importa lo que diga la seguridad, no tengo nada que ver, me hicieron masajes y quedé dormido”, le dije. A El Comercio le dijo esto: “Tendría que recibir unas disculpas, así como me destruyeron por lo del Golf y tuve que ir hasta el TAS (1) para ser liberado del castigo, igual deberían rectificarse en lo que hicieron. Tienen que pedirme disculpas”.

Las dos posturas. Los dos argumentos. Los amigos son como jarrones de cristal que no se pueden caer.

(1) El jueves 16 de abril del 2009, el Tribunal Arbitral del Deporte declara inocente a Pizarro por el caso El Golf. Así lo dio a conocer uno de los abogados del Bombardero, Luis Pizarro. La decisión deberá ser acatada por la FIFA y por la Federación Peruana de Fútbol.

¿Es posible un acercamiento, hoy que pasaron 13 años y Pizarro -42 años- está en el límite de su carrera? Guillermo Oshiro, que ha entrevistado a ambos en sus años como redactor y hoy editor de DT, es contundente: “No. No hay vuelta atrás con Chemo. De ninguna forma”. Juan Carlos Ortecho, editor de Deportes de RPP “Nada es imposible en el mundo del fútbol. Es improbable, sí. Altamente. Yo los he escuchado a ambos hablar en términos pocos halagadores el uno del otro”. Ricardo Montoya, conductor de Teledeportes en canal 5, dice: “Va a depender todo de la grandeza, no sé si ya cicatrizó. Hay que recordar que Pizarro se perdió años de su mejor nivel sin estar en la selección. El tiempo puede curar eso, quizá ahora que Claudio mire con otra perspectiva esa decisión”. Pedro Ortiz Bisso, jefe de la Edición Impresa de El Comercio, reflexiona: “No es imposible. Como en todas amistades, hay peleas y a veces se terminan diciendo cosas muy feas. Al final termina siendo una cuestión de egos”. Mario Fernández, periodista del Decano que conoce a Pizarro y Del Solar desde niños, dice: "Vayamos por partes: Chemo quedó muy resentido con CP por el asunto del Golf Los Incas. Eso, para Chemo, fue una cierta deslealtad porque Pizarro como capitán le pudo haber informado o tomar cuerpo con él a la hora de tomar una decisión. Y creo que no fue así. Pero el asunto es que siempre entre los jugadores hay un mal llamado ‘espíritu de cuerpo’”. Diego Rebagliati, conductor de Al Ángulo en Movistar, habló hace unos días con Pizarro y tiene esta mirada: “El tema es bien difícil de conocer porque es muy personal. de parte de Chemo no habría mayor problema, se me ocurre, pero se trata de dos personas que eran amigos y que de un lado -Claudio- quedó muy resentido. Pero tampoco creo que para ninguno de los dos sea demasiado importante”.

Esta es la historia. De todos los inventos que todavía faltan, el más urgente es la máquina del tiempo.

