Perú, 1988. Pico de la crisis política y económica. Georgina es una joven migrante andina cuya hija recién nacida es raptada de una clínica falsa. Tras una búsqueda desesperada, acaba en la redacción de un importante diario, donde conoce a un acucioso periodista que asume la investigación. Muchos años después, esta historia inspira una película, Canción sin nombre, con la que su directora, la cineasta peruana Melina León (42), se presentó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2019. Fue uno de los 80 festivales en los que llegó a ser exhibida. En pocos meses el filme consiguió 32 premios internacionales.

León siempre tuvo curiosidad por conocer el mundo y el cine fue su manera de viajar. Estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima e hizo su maestría en la Universidad de Columbia, Nueva York. Tras dedicarse a tiempo completo a esta película durante más de cinco años, Melina y su equipo viven un sueño. Ella reconoce que, a pesar de que todavía se ve el mundo a través del lente masculino, los tiempos han cambiado. “Es una inmensa suerte nacer en esta época. Mi abuela ni siquiera llegó a completar la primaria, ya que antiguamente se creía que no valía la pena educar a la mujer”, dice a Somos.

Su padre, Ismael León, fue periodista del diario La República. La portada de la primera edición de ese periódico consignó el caso de tráfico de niños, escrito e investigado por él. “Mi inspiración para crear la película sucedió cuando él recibió una llamada en el 2005. Se trataba de una de las niñas que habían sido raptadas en los años 80. Llamaba para agradecerle”.

CANCIÓN DE MELINA. La historia transcurre en Villa el Salvador pero se filmó en Ventanilla, donde se recreó la atmósfera de los convulsos años 80. La cinta se realizó a lo largo de cinco años. Nueve tomó culminar el guión.

Melina optó por el blanco y negro. “Además de dar la sensación de ser una noticia de los 80, sirve para rememorar una época donde no había color”, explica la directora. El título inicialmente era “Canción de cuna”. Fue su coguionista, Michael J. White, quien le propuso mezclar la ternura de la música con el “sin nombre”, en alusión a la violencia y el olvido. Para Melina, el cine funciona como un puente. “Tiene el poder de generar empatía”.

La película fue producida por La Vida Misma Films (productora de Melina León) con la coproducción de La Mula Producciones, MGC y Bord Cadre Films.

Duración: 97 minutos. En cines de Perú desde el 16 de abril.

La crítica de THE HOLLYWOOD REPORTER apuntó: “Un debut atrevido y bello [...]. Su puesta en escena es realmente hermosa, con un exquisito estilo musical”.

DE LIMA A HOLLYWOOD

Desde que en 2010 estuvo al frente de la dirección de dos documentales sobre el boom de la gastronomía en el Perú, la carrera de Julia Patricia Pérez (45) dio un vuelco y un salto sin retorno. “A pesar de que yo nunca había dirigido en Perú, Apega y Gastón Acurio me brindaron las facilidades de investigación que necesitaba. Ahí sentí el cambio. Esas películas –Mistura: The Power of Food (2011) y Buscando a Gastón (2014)– fueron la base de mi carrera”, revela a esta revista. Mistura llegó a trasmitirse por National Geographic y Directv Sudamérica y Buscando a Gastón por iTunes y Amazon Prime. “Poder dirigir algo que representa tanto al Perú es un orgullo”.

CAMINO DIFÍCIL. “El escenario de la industria en Los Ángeles ha cambiado mucho. Al igual que yo, hubo cientos de mujeres luchando por el puesto en NBC”, cuenta Pérez. Tiene en camino tres documentales, actualmente en postproducción. Foto: Pedro Rivas.

Estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima. Tras ganar una beca, ingresó a la Universidad de Ohio. “Cuando estaba en Perú, a finales de los 90, había un rechazo grande hacia las directoras. Siempre encasilladas en labores de vestuario, maquillaje o producción”. Cuando se mudó a Los Ángeles, lugar donde aún reside, notó la diferencia. “Aquí, la calidad de producción y dirección es una maravilla. Nunca sentí rechazo hacia las directoras, pero lamentablemente aún hay más directores hombres”.

Tras su experiencia peruana notó que la brecha de géneros en nuestro país se había reducido. Hoy en día, la cineasta peruana forma parte de un selecto grupo de ocho directores del Alternative Directors Program de la cadena televisiva NBC/Universal Studios 2019-2020. Este se lanzó hace dos años en un esfuerzo por lograr una representación equitativa, ofreciendo a las mujeres y grupos étnicamente diversos la oportunidad de expandir sus estilos de dirección con el objetivo de contratarlos como directores.

STREAMING. “Por más que yo viva afuera, soy peruanísima.Contar historias de nuestro país al mundo es un sueño”, comenta Julia Pérez.

Pérez estará asignada a diferentes producciones con un director mentor (World of Dance, con Jennifer Lopez; Making It, con la comediante y productora Amy Poehler; y The Kelly Clarkson Show). Verá todos los detalles de la preproducción y producción para luego dirigir un segmento significativo de uno de los programas. “Es emocionante sentir que existen personas que están tan comprometidas con la inclusión de género y de foráneos en la industria. Es un gran paso en mi carrera”.El futuro para Patricia y Melina no tiene límites.

