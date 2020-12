Conforme a los criterios de Saber más

Antes de viajar a Uruguay a pasar las fiestas de fin de año, Elo Bengoechea compartió una feliz noticia: tras iniciarse este 2020 en la conducción televisiva, el canal deportivo Gol Perú la fichó con miras a la próxima temporada. “Este año me enseñó que no hay certezas, pero todo indica que estaré en Lima por todo el 2021”, cuenta Elo, periodista de profesión e hija de Pablo Bengoechea, uno de los futbolistas más ilustres que dio el balompié uruguayo.

¿Esperabas terminar así el 2020?

Eh… no. Este año me sorprendió profesionalmente. Debe haber sido el mejor para mí en términos laborales, a pesar de que ha sido muy duro por la pandemia que nos tocó vivir. Fue bastante complicado y atípico para todos. Pero no me puedo quejar.

¿Fue difícil empaparte de la realidad del fútbol peruano?

No porque era algo que empecé a hacer desde el 2010, cuando mi papá fue a trabajar a la selección peruana. Luego en el 2017 volví con mi novio, que es futbolista. Hasta que este 2020 me llamaron para un casting. Lo más difícil, digamos, fue adaptarme a estar delante de cámara, pues nunca lo había hecho.

¿Te costó adaptarte a vivir en Lima?

Lima es una ciudad muy grande, con muchas personas. No descubro nada diciendo esto, pero me llama la atención porque vengo de un país donde su capital tiene un millón y medio de personas. Además soy del interior, en mi ciudad somos 80 mil. Lo que me sorprendió fue el tránsito, pero luego me fui acostumbrando. Yo estoy súper feliz en Lima. Vivo cuatro años allá, el tiempo se ha pasado volando.

¿Tus padres apoyaron la decisión de establecerte fuera de tu país?

Ellos apoyan todas las decisiones que yo tome en lo laboral. Obvio que les cuesta bastante, más a mi mamá, eso de desarrollarme en otro país.

¿Cómo es tu relación con ellos?

Es muy buena. Yo soy muy unida a mis padres, ellos se preocupan mucho por mí y mis hermanas. Me siento bendecida por tenerlos, me llevo bien con los dos. Algunas veces, de más joven, ya sea como padre e hija o madre e hija, hemos tenido nuestras diferencias, pero conforme vas creciendo quedan de lado.

SOBRE FÚTBOL

¿Cómo ves el momento de la selección peruana?

Creo que tienen un gran técnico que logró algo que el pueblo peruano anhelaba hace mucho: ir a un mundial. El problema lindo cuando uno logra cosas importantes es que buscar repetir esos objetivos. Hoy la exigencia es volver ir al mundial, como en el 2018. Pero hay que tener en cuenta que las eliminatorias de Sudamérica son las más difíciles. Brasil y Argentina siempre están, los demás cupos nos los tenemos que repartir entre las demás selecciones. Hoy se nota la ausencia de Paolo y Jefferson, ojalá que Gareca los pueda recuperar para marzo.

¿Qué sensación te dejó el descenso de Alianza Lima?

Es muy triste que un equipo grande descienda. Honestamente pasé varios días sin poder creerlo. Siempre pensé que Alianza Lima iba a superar los obstáculos y quedarse en primera. Ahora solo queda esperar que vuelva pronto, sobre todo quienes amamos el fútbol.

¿Cómo te parece que llegan finalistas de la Liga 1?

Ambos equipos, tanto Universitario como Cristal, fueron los más regulares durante todo el año. Me parece que son los justos finalistas. Ambos llegan bien a los play off. Veremos que sucede este fin de semana.

Y sobre el fútbol femenino, ¿crees que las cosas están cambiando?

La diferencia entre el futbol masculino y femenino es abismal, comenzado por los salarios… Hasta que no haya reconocimientos y acciones legales, no va a cambiar la situación. Lamentablemente, las mujeres hemos tenido que pasar por esto en muchos ámbitos. Lo importante es que cada vez más estamos abarcando más espacios, generalmente dominados por hombres. //

