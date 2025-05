LEE TAMBIÉN | Un triunfo mundial: los Premios Somos fueron reconocidos por celebrar la gastronomía peruana con el respaldo de sus lectores

La mamá de Emilia, Blasi Espinosa, nos acompaña. No tendrá un papel en la obra, pero sí un lugar especial en este homenaje a las madres. “¿No me digas que eso vas a usar?”, le increpa Blasi, con la gigantesca peluca en la mano. “Sí, mamá”. Blasi la mira, voltea los ojos y se va riendo.

Madre e hija juegan con el disfraz de gallina de Emilia. Este es parte de su unipersonal "Llámame mamá". Las entradas para la comedia unipersonal “Llámame mamá, el show” se adquieren en Joinnus. Se presentará todos los miércoles de mayo, a las 8 p.m., en el Teatro Municipal de Surco (Av. Caminos del Inca, cuadra 22 s/n, dentro del Parque de la Amistad). / Diego Moreno

Emilia es la menor de cinco hermanos y de Blasi heredó la vena artística, ese amor por el teatro y las danzas peruanas. Y, al parecer, también el sentido del humor. A ella recurre siempre que el caos absoluto asoma y aparecen las implacables dudas sobre la maternidad.

“Queríamos hablar de todas esas cosas que, como mamá, te pasan cuando estás embarazada, das a luz y no cuentas porque crees que eres la única. Pero luego entiendes que todas pasan por lo mismo. El unipersonal se llama “Llámame mamá” porque yo la llamo, le exijo su atención, y al mismo tiempo mis hijas me lo exigen a mí”, nos dice Emilia. Conversamos con ella y aprovechamos para arrancarle algunas declaraciones a su mamá, la verdadera protagonista detrás del telón.

-¿Cómo te nace la idea de crear un espectáculo sobre las crisis que se viven durante la maternidad?

Emilia: El show nació en la pandemia. Di a luz a mi segunda hija en 2020. La cuarentena me agarró embarazada. Y cuando mi hijita tenía dos meses necesitaba botar, expresar, crear algo. El show inicial lo armamos con Paloma Reyes de Sá (la directora) como una transmisión en vivo. Cuando lo trasladamos al teatro se sumó Francisco Luna y se crearon más números, música en vivo, canciones originales.

Amorosa junto a su madre, Blasi Espinosa, a la edad de 10 años. Emilia es la última de 5 hijos. Blasi es actriz amateur. / Archivo familiar

-¿“Llámame mamá” es también una crítica a la sociedad?

E: Sí porque se espera que las mujeres y madres sean de cierta manera. Por ejemplo, dar a luz y que al siguiente día se esté bien o que al mes ya estés en tu peso. Todo eso proviene de la misma sociedad y de lo que vemos en las redes sociales. Algunas mujeres se muestran regias estando en la clínica, y critico un poco eso. Hay un personaje —la Teta— con el que reflexiono sobre la lactancia. Una mujer que ha dado a luz puede hacer lo que quiera, no se le debe juzgar si no quiere dar de lactar o si es que está en público y se saca la teta para darle al bebe. Eso lo ven mal y este personaje cumple la función de criticar.

Emilia Drago junto a sus hijas Luna y Lara lombardi, de 7 y 5 años respectivamente. La última nació en pandemia. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

-Para ti, ¿qué fue lo más impactante al contrastar la idea que tenías en mente de la maternidad con la experiencia real?

E: Nos pintan una idea o muchas veces no tienes la información completa de lo que implica ser mamá. Es impactante cuando nace tu bebe y te vuelves como muy salvaje y entendemos que hay un ser humano que depende totalmente de ti. Después, te vas dando cuenta de que no solamente implica que sobreviva, sino también criarlo bien, enseñarle cosas y hacer lo mejor que puedas. Cuando no eres mamá, no eres tan consciente de cosas tan básicas como quién te enseñó a caminar, quién te enseñó a comer, quién te enseñó a limpiarte el poto.

-También has comentado sobre lo fuerte que puede ser mirarse al espejo después de dar a luz.

E: No sé exactamente si lo llegas a superar por completo. Por ejemplo, yo tengo estrías y siempre que me mire al espejo las veré. Salvo que te operes, siempre habrá un pellejito porque mi barriga era muy grande y se me descolgó, una está todo el tiempo lidiando con eso y hay que enfrentarlo con autoestima, autoconocimiento y aceptación. Es importante tomarte el tiempo de aceptarte como eres después de ser mamá, no juzgarte. Si tienes estrías y tu cuerpo ha quedado de una forma diferente es porque nació una persona de ti. Aprendes a convivir y a quererte de esa forma nueva.

Drago ha ganado dos veces los Premios Luces con votaciones del público. Primero por la versión virtual de “Llámame mamá” y la segunda vez por “Pituca sin lucas”. / Joel Alonzo

-Usted, Blasi, ¿ha experimentado como Emilia estas complicaciones de la maternidad?

Blasi: Era tan diferente la época. Mis embarazos fueron hermosos. Nunca sentí angustia, se vivía distinto. No había tantas redes ni tanta influencia de ideas. Antes todo era más simple. Salías embarazada y ni siquiera sabías si sería hombre o mujer. Ahora se le da mucha importancia a cosas que —a mi parecer— no la tienen. La tecnología y las redes te llevan a querer crear una vida casi perfecta, sin errores, con soluciones para todo... Todo programado. Mi forma de ser siempre fue un poco distraída, alegre, feliz, no programada.

1 Besos robados Con el papel de Mica en la telenovela juvenil “Besos robados” comenzó la carrera frente a las pantallas de Emilia Drago en el año 2004. Aquí tenía 15 años. Después se la volvió a ver como modelo en el programa de televisión “Habacilar”. 2 ¡Asu mare! En la pantalla grande, Drago conquistó al Perú bailando un festejo en un callejón. Esta escena formó parte de su papel protagónico en “¡Asu mare!” (2013) junto al actor Carlos Alcántara. Dos años después, volvió a participar en “¡Asu mare 2!”, la película peruana más taquillera. 3 Isla bonita Dirigida por Ani Alva Helfer, “Isla Bonita” fue otro largometraje protagonizado por Drago junto a Saskia Bernaola y Patricia Barreto. 4 Déjame que te cuente El teatro es muy importante en la carrera artística de Emilia. Siempre está cerca de él, como en el espectáculo musical “Déjame que te cuente”, en homenaje a Chabuca Granda. 5 Pituca sin lucas Su más reciente aparición en la pantalla chica fue en “Pituca sin lucas”, la exitosa novela de Latina junto al galán peruano-venezolano Jorge Aravena. Aquí, Drago interpreta el papel de la valiente Techi.

-Como un ejercicio de imaginación, ¿qué le diría a la Emilia de setenta años (la edad que tiene usted ahora)?

B: [La mira y se toma su tiempo para pensar]. Cuando tengas 70, vas a ver qué estarás bien tranquila porque has vivido muy rápido. Tu vida es acelerada, como era la mía, pero a una velocidad salvaje. Nos parecemos en que no paramos, pero con una distancia inmensa por tus habilidades. Te imagino de 70, superfeliz, mirando a tus hijas, así como yo los miro a ustedes y me lleno de alegría. Creo que tú vas a ser también como tu abuela —mi madre—, reflexiva, porque a los 70 ya estás reflexiva, pues, hija, qué más vas a hacer si te duele todo. [Se ríen].

E: Es bonito lo que dice mi mamá, porque no sé lo que se siente ser abuela, pero la relación de mi mamá con mis hijas tiene una conexión muy bacán que aprecio mucho. Además, la veo en el rol de abuela y está muy presente. Veo que hace cosas con mis hijas que a mí no me dejaba. Sus consejos son: “Oye, ya relájate. No es tan grave, va a pasar”. Trato de agarrarlos, pero a veces me abruman las situaciones.

La mamá gallina es uno de los seis personajes que interpreta emilia drago en el unipersonal “Llámame mamá”. Este es uno de sus preferidos. / Diego Moreno

-Y tú, Emilia, qué le dirías a tus hijas cuando sean mamás.

E: Algo muy parecido a lo que dice mi mamá. Las motivaría a vivir una vida relajada y a hacer lo que realmente les guste. Siempre les digo que, sea lo que sea que hagan en la vida, lo hagan bien y con pasión. Si quieres ser actriz —y mi hija Luna ya me lo ha dicho—, le diría: hazlo y sé feliz, porque lo que te hace feliz probablemente también te va a dar plata. Aún no me las imagino con hijos. Mi mayor preocupación, cuando las veo, es cómo van a hacer para llegar a los 18 o 20. Que estudien, que empiecen a trabajar. Solo confío en que lo harán como lo hice yo.

-¿Y tienes proyectado ser mamá otra vez?

E: Con dos hijas está muy bien. Tener tres seguramente debe ser muy lindo, pero creo que requiere mucho de mi energía.

B: Ansiosos, siempre están ansiosos.

E: Los niños están ahora expuestos a muchas cosas, entonces ya los tienes que ayudar de formas más específicas en la atención. Yo digo, pucha con tres tendría que dejar de prestarle atención a una para encontrarme con el otro y, probablemente, me volvería loca. //