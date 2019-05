Emily Watson y su rol en "Chernobyl", la miniserie de la que todos están hablando

Game of Thrones dejó a miles de espectadores en todo el mundo con una suerte de síndrome de abstinencia. “¿Qué vamos a ver ahora?” ha parecido ser la pregunta por doquier. Asumiendo, claro, que el interés se centre en material de gran calidad y no necesariamente en la misma temática. Bien, Chernobyl, también de HBO, parece haber cumplido con las expectativas de muchos, pues es la miniserie de la que hoy todos están hablando.

Los cinco capítulos abordan la tragedia real ocurrida en abril de 1986, en la que la Planta Nuclear de Chernobyl, en Ucrania, sufrió una explosión masiva que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, así como Escandinavia y el oeste de Europa. La miniserie, pues, dramatiza esta historia considerada una de las peores de la humanidad. Está protagonizada por Jared Harris (“The Crown”, “Mad Men”), Stellan Skarsgard (“Melancholia”, “Good Will Hunting”) y Emily Watson, nominada al Óscar por “Hillary and Jackie” y “Breaking the waves”. En una entrevista liberada por HBO, esta última detalla sobre el proceso de preparación de su personaje. Ella interpreta a Ulana Khomyuk, la física nuclear designada a resolver el misterio que ocasionó el desastre.

“El personaje de Ulana compila, en realidad, a varios científicos que existieron en la vida real. Ella pertenece al Instituto de Energía Nuclear de Bielorrusia, por lo que está lejos del lugar del desastre. Sin embargo, cuando se apagan las alarmas, a ella se le encarga descubrir el origen de la radiación. Ella es muy inteligente y determinada y se da cuenta de que la manera como están majeando los incendios podrían desencadenar una segunda explosión. Entonces, maneja hasta Chernobyl, los persuade de ello y pasa a formar parte del equipo que busca poner solución a la crisis. El personaje de Jared Harris le pide, luego, que llegue hasta el fondo en determinar las causas del hecho. Todo da un giro más oscuro cuando ella encuentra material que escrito que da cuenta de que hay fallas en el diseño de la planta de las que siempre se supieron”, cuenta Watson.

La actriz británica explica que para entender mejor el rol asignado comenzó a leer la historia de Biolorrusia. “Me di cuenta que fue uno de los sitios más peligrosos para vivir en el siglo XX. El director, Johan Renck, nos pidió a todos ver un filme ruso hecho en la década del ochenta como referencia, se llamaba “Ven y mira”. Era sobre cómo los nazis entraban a Bielorrusia. Lo que hacen allí es devastador. Mi personaje pudo haber sido una niña en ese contexto, así que pudo haber crecido en medios de extraordinarios niveles de trauma e inhumanidad. Para sobrevivir, ella ha tenido que ser fuerte”, puntualiza.

Sobre actuar en el elenco con Stellan Skarsgard, agrega: “Ya había trabajado con él en la película “Breaking weaves”, aquella fue una experiencia profunda. Entonces me dio consejos que he tratado de seguido en toda mi carrera. Las primeras tomas fueron un poco extrañas debido a aquel trabajo tan intenso que hicimos en el pasado, pero luego todo fluyo como pasa con los viejos amigos. Jarred y yo, por otro lado, ‘hicimos migas’ rápidamente”, cuenta.

Watson afirma que le encantó la forma de trabajo “tan escandinava” del director Johan Renck. “Es uno de esos tipos con mucha energía, muy presente para todos y muy seguro de lo que quiere. Solíamos acabar temprano cada día de filmación porque tenía todo muy claro”.

Finalmente, la intérprete considera que “Chernobyl” es una pieza histórica que, a la vez, tiene relevancia en el presente. “Es sobre poseer la verdad y la naturaleza de la energía y sobre cómo la controlamos. Pienso que es un proyecto políticamente astuto y relevante”.

“Chernobyl” empezó a ser transmitido el 10 de mayo a las 7 pm. Todos los capítulos podrán ser vistos, además, en HBO Go.