La primera vez que Abdul se enamoró de la danza fue a los seis años. Pero no fue hasta los doce que pudo tomar una clase de baile. A los 14 años pesaba 120 kilos y, aunque las críticas no dejaban de tocar su puerta, el adolescente ya tenía grandes sueños en mente. Un año después, comenzó a dictar clases y, cuando menos se dio cuenta, reunía a más de cuatrocientos alumnos dispuestos a aprender y bailar sus coreografías. Desde entonces, no ha parado.

Hoy recorre América Latina enseñando su talento, y se ha presentado en escenarios de Europa y Estados Unidos. Este año, está realizando una gira internacional por 16 países, entre ellos el Perú, llevando su propuesta formativa a miles de bailarines en distintos rincones del mundo. Un logro que cobra aún más significado si se piensa que, hace apenas cinco años, Emir nunca había subido a un avión.

PASO A PASO

Su historia está marcada por la determinación y disciplina, dos características que lo han llevado a brillar en una industria sumamente exigente física y mentalmente. Gran parte de su éxito se debe también a las redes sociales, una vitrina que le permitió conectar con millones de personas desde sus primeros videos caseros en Facebook. Hoy suma más de 12 millones de seguidores en YouTube, 37,5 millones en TikTok y 11 millones en Instagram. Además, su participación en el programa argentino “Bailando”, conducido por Marcelo Tinelli, le abrió múltiples puertas: desde grandes colaboraciones con artistas como Anitta y J Balvin hasta consolidarse como coreógrafo y productor artístico.

Éxito total Emir Abdul llegó a Lima junto a la Escuela Wolfgang, de los directores y bailarines peruanos Guillermo Alcázar y Jorge Venegas. Su clase reunió a más de 200 asistentes en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos.

Su llegada al Perú es otra prueba de su ascendente carrera. El artista visitó Lima por quinta vez, aunque fue la primera como parte de su tour “Clínica & Video Studio”, su más reciente experiencia formativa para bailarines. Durante cuatro horas intensas, Abdul presenta un show, enseña una coreografía, observa audiciones, ofrece devoluciones en vivo y graba un video de baile junto a los asistentes para sus exitosas redes sociales. “Se nos ocurrió el nombre de ‘Clínica’ porque uno va a una clase de baile a sanar. Y mi propósito, y el de varios colegas, es sacar lo mejor de cada alumno y que siga sumando a su danza”, comenta.

Como en sus videos virales, Abdul centra sus clases en los estudiantes, no en él. Su método busca formar bailarines desde cero y demostrarles, con hechos, que sí es posible vivir del arte y de lo que más aman. “La danza para mí es todo. Desde que me acuesto hasta que me levanto. Es mi gran compañía cuando estoy triste y cuando estoy feliz”, dice con convicción. “Para mí el arte transforma vidas, y la danza sana, sin dudas”, concluye. //