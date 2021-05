Conforme a los criterios de Saber más

Fue gracias a lo que vieron en su infancia lo que marcó los caminos de Ximena (42) y Pamela (39) Ceballos: el constante contacto con la naturaleza y el ejemplo emprendedor de sus padres. Desde niñas, solían visitar todos los fines de semana a sus abuelos, en su granja, a las afueras de Lima. Durante la semana, mientras su papá iba a la empresa que con esfuerzo fundó, ayudaban a su mamá con la repostería. Les gustaba las manualidades.

El verano del 97, sin embargo, marcó un precedente para ellas. En la orilla de la playa Villa, en Chorrillos, donde vivían, encontraron unas piedras de colores y tamaños particulares. “En casa, teníamos una soguilla y Ximena hizo un collar y pulsera con esas piedras. Me lo puse para el IPP (Instituto Peruano de Publicidad) y a un amigo le gustó mucho. Quería que se lo venda porque quería hacerle un regalo a su enamorada”, rememora Pamela. Lo vendieron. Fue el primer accesorio que hicieron.

El hecho pasó a ser anécdota. Ximena estudió psicología en la Universidad Villarreal. Pamela, publicidad. Cada una empezó a trabajar en su carrera. A la par -y sin haberlo coordinado- tomaron cursos de seis meses en joyería. Su vida laboral era como la suya o la mía: había días más intensos, trabajar desde temprano hasta tarde, el agotamiento aumentaba. Para mediados de 2011, decidieron formar su propia empresa. Así nació Sissai -en quecha significa ‘Florecer’, una oda al nuevo reto que estaban afrontando- la primera joyería peruana licenciada por la Alianza por la Minería Responsable (ARM).

En 2014 pusieron su primera tienda en la av. Los Conquistadores, en San Isidro. Empezaron con joyas en plata. “Los primeros meses era energía, emoción. Me iba a las 6 a.m. al Rímac, donde el joyero para ver los diseños, que ya había visto con Ximena. Llegaba a mi trabajo a las 9 a.m. Estuvimos así un año y medio hasta que fuimos acoplando la manera de trabajar”, cuenta Pamela. En su visión como empresa, querían apoyar a los mineros artesanales. “ En el país tenemos el problema de la minería ilegal y deforestación. Siempre comprábamos a la procesadora, pero queríamos apoyar a los mineros pequeños y legales ”, explica Ximena. En 2016 empezaron a trabajar con oro fairmined (sello de aseguramiento que certifica oro y metales preciosos asociados provenientes de organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala que desarrollan prácticas éticas).

Fairmined, es una certificación internacional que garantiza protección ambiental, condiciones de trabajo dignas y seguras, además de desarrollo responsable para las mineras artesanales y sus comunidades. Sissai es la única joyería peruana en trabajar con Fairmined Eco Gold, es decir, el oro es extraído sin el uso de ningún químico como el mercurio o el cianuro. (Foto: Sissai)

Para hacer la extracción de manera ecológica, explican, no se usa químicos. No en todos los lugares se puede dar este tipo de extracción ya que depende de la fisonomía de la tierra y cómo esté, en este caso, el oro. La materia prima, vale decirlo, cuesta más. Parte de la certificación es que paguen el precio normal del oro y, además, por un premio. Ese monto se designa a mejoras en la comunidad y a las condiciones de trabajo en la mina. Ese año, Sissai se estableció como la primera joyería licenciada por Fairmined en el Perú y abrió su segunda tienda en la av. El Polo, en Surco. En 2018 lograron obtener abastecimiento de Fairmined EcoGold, un estándar que certifica la extracción de oro de manera ecológica en el país.

“Parte de la emoción, porque nos demoramos un montón en encontrar una fuente certificada, era hablar del oro responsable. Hace cinco años, pese a que había consciencia de la minera ilegal, el cliente no era consciente que ese problema lo llevaba en un anillo de compromiso o, quizás, en aretes que le regalaron”, cuenta Pamela. El emprendimiento sigue creciendo: durante la pandemia abrieron su tienda virtual y mudaron ambas tiendas a “mejores ubicaciones”.

Sissai es, también, la primera joyería peruana licenciada por la Alianza por la Minería Responsable (ARM). Compran el oro y la plata bajo el estándar de minería justa Fairmined para apoyar al desarrollo sostenible y equitativo de la minería artesanal. (Foto: Sissai)

Entre los proyectos más recientes -de la mano de Innóvate Perú y la PUCP- está la cadena de trazabilidad basada en tecnología Blockchain. Es decir, podrá conocer la procedencia de la materia prima y todo lo que ha sucedido en el camino hasta que recibe la joya. “Si compras una joya de oro con nosotros, vas a recibir un código. Lo ingresas a nuestra web (https://sissai.com/es) y vas a saber de dónde procede el oro, el tipo, quién fue el joyero que la realizó, quién talló la piedra, dónde se realizó. Todos los pasos hasta que llegaron a tu mano”, agregan.

“Una parte importante de la marca es el uso de las piedras peruanas. Ser un país minero no significa que solo hay oro y plata, sino que hay variedad de minerales en el subsuelo y, al mezclarse, generan colores, texturas. Eso hace que tengamos gran variedad de piedras. Al final es parte de nuestra identidad cultural”, concluyen. //

