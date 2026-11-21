Llegamos a Ciudad de México a fines de octubre, una época inmejorable. Faltan pocos días para el Día de Muertos y las calles y avenidas están vestidas de colores, estampas y alegorías que invitan a sumarnos a esta celebración. Nos alojamos a pocas cuadras del Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, donde se ha instalado una catrina gigante que parece salida de la película “Coco”. Han pasado algunos meses desde la final del Mundial y los mexicanos no han perdido el espíritu festivo: es una metrópoli acostumbrada a recibir grandes espectáculos. Uno de ellos, quizás el más esperado por los amantes de la velocidad y el rugido de los motores, es el Gran Premio de Fórmula 1, el motivo principal de nuestro viaje.

Una carrera inesperada

Esta aventura comenzó en Lima, específicamente en el centro comercial Patio Panorama, en Surco, donde decenas de aficionados se reúnen para seguir las carreras de Fórmula 1. Allí, Ximena Guadalupe, una joven administradora y apasionada del automovilismo, fue sorprendida por el creador de contenido Patricio Parodi, quien la abordó al azar con una propuesta difícil de rechazar: dejar todo lo que estaba haciendo, ir a casa, preparar sus maletas y tomar un vuelo a México. La inesperada invitación forma parte de la campaña ‘Break Extraordinario by Live your Fandom’ de Velo, marca asociada a la escudería británica McLaren, que en 2025 se consagró campeona del mundo. Ximena no tenía idea de todo lo que estaba a punto de vivir. Y nosotros estábamos allí para acompañarla.

La experiencia de Ximena Guadalupe fue posible gracias a Velo, marca de bolsas de nicotina sin tabaco. Descubre todos los episodios de su viaje a México en @velo.sudamerica. (Foto: Erick Becerra)

Ya en tierras aztecas, el Autódromo Hermanos Rodríguez será nuestro segundo hogar los próximos tres días. Las acreditaciones que llevamos nos permiten ingresar al Paddock Club, la zona oficial de hospitalidad VIP de la Fórmula 1, ubicada estratégicamente sobre los garajes de las escuderías, con vista directa al ‘pit lane’ y a la recta principal del circuito. A lo largo del fin de semana, nos espera una propuesta gastronómica gourmet de varios tiempos y una barra libre para disfrutar de distintas bebidas. El lugar es tan exclusivo que, de un momento a otro, puedes cruzarte con Victoria Justice o Bárbara de Regil; o terminar en una charla inédita con Catriel y Paco Amoroso. En el Paddock Club, encontrarse con una celebridad parece ser parte del menú.

El monoplaza de McLaren, una máquina de ingeniería y precisión diseñada para alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h. Lo conocimos de cerca durante nuestra visita al garaje de la escudería británica en el Gran Premio de México. (Foto: Velo)

El primer día, los equipos realizan pruebas de pista a doble turno. Desde muy temprano, los aficionados van llegando al autódromo y rápidamente colman las tribunas. Como parte de la experiencia, tenemos la oportunidad de bajar al garaje de McLaren, donde los técnicos nos explican cómo funciona la comunicación entre el equipo y sus pilotos. Nunca habíamos estado tan cerca de un monoplaza. A primera vista nos parece un juguete gigante. Más tarde, nos invitan a realizar un ‘pit walk’, un recorrido en el que podemos observar de cerca cómo las demás escuderías trabajan en sus garajes y afinan detalles de cara a la siguiente jornada.

El segundo día es clave para las aspiraciones de los pilotos. Por la mañana se realiza la última sesión de entrenamiento y, por la tarde, la prueba clasificatoria (qualy), que determina el orden de salida para la carrera del domingo. Antes, nos llevan a recorrer los ‘motorhomes’ de las escuderías: enormes estructuras desmontables con comedores, salas privadas y áreas de descanso exclusivas para los corredores. Se trata de una zona de acceso restringido, a la que solo se accede mediante invitación directa de una escudería, la FIA, o la propia Fórmula 1. Durante la experiencia nos topamos con Lando Norris, Fernando Alonso y Franco Colapinto, quienes se muestran relajados y conversan con sus respectivos equipos. Luego llega el ‘track tour’, un recorrido que nos permite conocer el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez a bordo de un camión con plataforma abierta. Desde allí podemos apreciar las dimensiones del circuito, sus curvas y rectas, y entender mejor los desafíos que enfrentan los pilotos en cada vuelta.

Kimi Antonelli celebra su consagración como campeón en México, llevado en hombros por Lewis Hamilton y Max Verstappen. / NurPhoto

El día de la carrera se respira un ambiente de tensión, pero también de fiesta. La largada está programada para las 2 p.m. y, sin duda, es uno de los momentos más electrizantes de todo el fin de semana. Cuando la competencia ya lleva unas vueltas, tenemos una oportunidad extraordinaria: bajar nuevamente al garaje de McLaren. Allí nos colocan unos ‘headphones’ para escuchar en tiempo real las comunicaciones entre mecánicos, ingenieros y pilotos. Después regresamos a nuestro palco para seguir la parte final de la carrera: Max Verstappen cruza primero la meta, seguido por Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, quien, con este resultado, se consagró campeón mundial. Un momento sublime que difícilmente olvidaremos.

Durante nuestra aventura por tierras aztecas, tuvimos la oportunidad de sobrevolar en globo aerostático las imponentes pirámides de Teotihuacán. / al_la

“En Velo queremos ser una marca que conecte a nuestros consumidores adultos con sus pasiones y cree experiencias que vayan más allá de lo convencional”, nos dice Carlos Caballero, CX Development Manager LATAM South. “VELO Break Extraordinario by Live Your Fandom refleja esa visión: transformamos nuestra alianza global con McLaren Racing en una aventura que reunió a consumidores de Perú, Paraguay y México alrededor de una pasión compartida. A lo largo del viaje, VELO simplemente acompañaba esos momentos en los que quieres seguir disfrutando de lo que está pasando, sin humo y sin olor”, complementa.

Nuestra aventura por Ciudad de México no podía terminar sin dos experiencias altamente recomendadas: sobrevolar en globo aerostático el complejo arqueológico de Teotihuacán y participar en una divertida clase de preparación de tacos. Así, con el corazón contento y la adrenalina todavía a flor de piel, nos despedimos de un país que siempre recibe a sus visitantes con los brazos abiertos. //