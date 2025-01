Elizabeth Corzo Jara es socióloga y creó ENCO a partir de una situación recurrente para más de uno. Estaba en la calle y su celular se quedó sin batería. Totalmente incomunicada. Esto la llevó a reflexionar no solo en lo relevante que es disponer de energía para nuestras actividades cotidianas, sino en la vulnerabilidad para quienes no tienen pleno acceso a ella. Y esta cifra no es poca. Al menos 2 millones de peruanos carecen de este servicio básico.

En este contexto, ENCO reúne esfuerzos para cambiar la situación en determinados espacios con sistemas solares portátiles. Por ahora, llevando energía a ollas comunes y la vía pública. Elizabeth había reunido experiencias positivas de la transición energética cuando trabajó en Power Mundo el proyecto de “comunidades iluminadas”. Y esto la llevó a preguntarse por qué en Lima no había más iniciativas que generaran alternativas energéticas.

Elizabeth Corzo, joven limeña fundadora de ENCO, creadores de proyectos para llevar energía a zonas vulnerables. (Foto: Antonio Melgarejo / El Comercio) / ANTONIO MELGAREJO

Fue así como empezó a idear ENCO junto a un grupo de arquitectas en un momento de crisis: la pandemia del 2020. Un momento en que la falta de empleo empujó la formación de más ollas comunes en Lima. Sin embargo, al ser espacios precarizados, el acceso a energía significaba costos difíciles de cubrir. A esto hay que añadir otro factor: Perú es el cuarto país de Latinoamérica con tarifas eléctricas más caras, de acuerdo con World Population Review. “En las ollas comunes no tienen acceso a energía porque es un gasto adicional que no pueden cubrir. Lo que vimos es que, en las ollas comunes, luego de instalar el sistema, tenían horas para reunirse en la noche o empezar más temprano a preparar el desayuno. Eso les facilitaba el trabajo”, comenta Elizabeth.

La iluminación no es lo único que brinda este sistema de energía en las ollas comunes. También permite recargar accesorios. Desde el 2023, cuando la instalación empezó a ejecutarse, ENCO está llevando energía a ollas comunes de San Martín de Porres y Villa María del Triunfo. El objetivo es instalar tres sistemas solares en otras este año.

Pero la labor de ENCO no solo consiste en instalar el sistema, sino capacitar a los usuarios en el cuidado de todos los dispositivos, que consisten en un panel, una batería, focos y puertos USB.

Elizabeth también destaca que no solo el espacio físico de las ollas comunes, al estar iluminado, es propicio para generar actividades comunitarias. También se percataron que las personas empezaron a sentirse más seguras. “En una olla común instalamos el panel, luces y además un foco con sensor que, cuando caminabas, te iluminaba. Eso aumentó la percepción de seguridad”, cuenta.

A este objetivo apunta el segundo proyecto en el que están trabajando Elizabeth y su equipo. “Barrios iluminados” es el piloto que consiste en colocar estos mismos sistemas en zonas de la vía pública que no tienen luz. “A fines de febrero estaría instalado [el sistema] en Malecón Rímac, San Martín de Porres, en el Complejo Malecón Rímac. Lo vamos a implementar en un vecindario que está colindante a esa parte y donde se ven afectados porque no se pueden iluminar sus espacios”, detalla Elizabeth.

Aunque el Perú cuenta con data respecto a cuántas personas no tienen acceso a energía, la desigualdad territorial es aún compleja y esto impide determinar qué viviendas no cuentan con este servicio básico. “El tema energético en una ciudad como Lima es tan poco explorado que no hay ni data. Los primeros sistemas los instalamos buscando apoyo, pero nos permitió recopilar indicadores”, agrega Elizabeth sobre información clave que el proyecto también les permite generar.

El propósito de ENCO, y la motivación de Elizabeth, es hacer “una ciudad un poco más feliz” . “A veces hablamos de Lima como la ciudad gris, horrible. Cuando crees que tu ciudad es así, te conformas y normalizas muchas cosas. Podemos emprender acciones para mejor la calidad de vida. Lima tiene muchos problemas con gestión de residuos, espacios públicos. En mi caso, pensé cómo generar energía de bajo costo”, reflexiona. Si la desigualdad energética ha estado en las sombras, ENCO está iluminando el problema para encontrar soluciones.

Así como la energía, el acceso a la red de agua potable es aún limitado en el Perú. Para proponer soluciones que acorten esta brecha Carla Ruiz, Katherine Romaní y Ana Isabel Alvarado fundaron Wayru. El nacimiento de este proyecto social también partió en pandemia, un contexto en el que se tenía que hallar soluciones para garantizar la sanidad. Fue gracias a que ganaron una hackaton del BID que Carla, Katherine y Ana diseñaron el prototipo de ducha portátil. “Veíamos qué podría ayudar a las personas para dar accesibilidad a la red de agua potable y vimos este dispositivo”, relata Carla sobre esta ducha que permitiría a las personas bañarse consumiendo un máximo de 10 litros de agua.

Con el capital semilla que Wayru recibió, el 2021 diseñaron el prototipo de ducha y el proyecto piloto en San Juan de Miraflores. Finalmente, el 2022 lanzaron el producto al mercado. Esta idea inicial les ha permitido convertirse en una red que provee soluciones en la falta de acceso a servicios básicos al ser un diseño que no requiere de redes de tubería para funcionar.

Carla Ruiz, Katherine Romaní y Ana Isabel Alvarado, fundadoras de Wayru, emprendimiento social que permite que personas en zonas vulnerables ahorren agua. (Foto: Wayru)

El proyecto, que empezó siendo una ducha portátil, ha sido rebautizado como “Aquaway”. El dispositivo se utiliza en zonas donde hay disponibilidad de agua a través de cisternas y pozos, y permite usar este recurso de manera óptima. Si bien la idea inicial permitía solo bañarse, ahora la estructura es regulable y los usuarios la emplean para lavarse las manos y también los utensilios de cocina. “Fue así como pasamos a ollas comunes, donde se usa con mayor frecuencia. La bomba permite controlar el flujo de agua y generar ahorro. El acceso al agua como tal lo tienen, pero no tenían la herramienta para disponer del agua”, detalla Carla.

La experiencia de las ollas comunes con Aquaway ha sido positiva. Por ejemplo, en lugar de tener que rellenar los baldes cada dos semanas, ahora este proceso lo hacen cada tres semanas. “Se refleja el ahorro de agua no solo en la frecuencia de llenado de agua, sino en el dinero gastado para comprar agua”, resalta Carla.

Los buenos resultados de Wayru y su dispositivo les ha permitido estar presentes no solo en ollas comunes de San Juan de Lurigancho, Pucusana, y en viviendas de San Juan de Miraflores, también en regiones como Loreto y Cusco. En suma, son más de 600 las personas beneficiadas, entre usuarios de los dispositivos y personas que acuden a talleres y capacitaciones.

La urgencia por garantizar el acceso a un recurso tan vital como es el agua ha permitido a Wayru seguir ideando otras propuestas: filtros de agua y muros de captación. Estos filtros permiten potabilizar el agua, mientras que los muros funcionan sobre todo en zonas con precipitaciones. Los planes de Carla, Katherine y Ana para este año incluyen no solo incrementar el impacto positivo de sus diseños, sino fortalecer la educación ambiental. Una arista que para Wayru también es crucial. “En las circunstancias actuales es importante tomar acción sobre nuestros hábitos, acciones que podemos tomar para reducir nuestra huella de carbono e hídrica. Para eso también nos enfocamos en la educación ambiental. Conocer cómo nuestras acciones influyen en el entorno nos hace reflexionar qué podemos hacer para generar un cambio”, incide Carla.

Esa posibilidad de impactar positivamente y generar cambios, que finalmente mejoran la vida de las personas, es la motivación de Wayru. El aporte que se puede dar a la comunidad. “Por más chica o individual la acción, si es positiva con el medio ambiente, que se animen a hacerlo”, concluye Carla.