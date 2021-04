Conforme a los criterios de Saber más

Si busca educación sexual en Google, encontrará cerca de 210,000,000 resultados sobre el tema. Algunas páginas, claro, explican el tema mejor que otras. Le pasó a Alesia Lund Paz, cuando buscaba material para enseñar sobre sexualidad a Emma, su pequeña de -ahora- nueve años. Se instruyó con lo que pudo y empezó a dibujar viñetas de personajes que hablaban, en principio, de feminismo. El material empezó a viralizarse y “había una necesidad de hablar de temas de sexualidad, de aprender sobre temas como enfoque de género”. “La educación sexual es tan tabú que la gente no tiene muchos recursos para instruirse”, agrega la diseñadora gráfica de profesión.

La educación sexual integral, en principio, tiene un papel crucial en la salud y el bienestar de los niños y jóvenes. “Correctamente enseñada”, explica la Unesco, “empodera a los jóvenes para que tomen decisiones fundamentadas en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad, ayudándolos a desenvolverse en un mundo donde la violencia y las desigualdades basadas en el género, los embarazos precoces y no deseados, y el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan planteando graves riesgos para su salud y bienestar”. Alesia agrega y enfatiza que “una de las principales funciones de la educación sexual es prevenir el abuso. Les enseñamos a los niños y a las niñas sobre su cuerpo, cómo cuidarlo, a que nadie lo toque y si los hacen sentir incómodos, que denuncien”. Fue así como en abril de 2019 ‘Emma y yo’ se convirtió en un proyecto sobre educación sexual integral para padres e hijos.





En la viñeta aparece Emma, una niña que explica qué es la orientación sexual, la prevención del abuso, feminismo, relaciones sanas, entre otros temas. “Siempre me ha gustado simplificar las cosas. Leo algo y lo trato de poner en palabras para que un niño de tal edad puede entender esto. Si lo pones para el nivel de un niño, se abre la mente. Hay que perder vergüenza y decir las cosas de manera clara y directa”.

El proyecto, cómo no, ha crecido. En Instagram, @emmayyoperu tiene más de 56 mil seguidores y sus publicaciones se viralizan con frecuencia. Hay, sin embargo, comentarios negativos e incluso violentos. Algunos atentando contra la vida de Alesia. “Sé que es parte de. Estamos en una sociedad supermachista, superagresiva, más agresiva con las mujeres, más agresiva con las mujeres feministas. Hay mucho prejuicio en el tema de la sexualidad. Toda esta contracampaña fortísima en contra del enfoque de género; la iglesia te pinta el sexo, fuera de lo biológico-reproductivo, como una necesidad de reproducción como algo pecaminoso; hace que la gente no tome bien el tema”.

"Trabajé el contenido con un sexólogo, con una psicóloga, una comunicadora social, activistas feministas. Quería el respaldo de un ONG y como había trabajado otros proyectos con Amnistía Internacional, me dieron su apoyo", cuenta Alesia Lund Paz.

Eso no mella su ímpetu. Recientemente ha publicado el libro Las cosas por su nombre (Planeta), verificado por la ONG Amnistía Internacional, junto a un grupo de especialistas que apuestan por la igualdad de género. Costó (hubo editoriales que le pedían no hablar temas como ‘virginidad’ o ‘diversidad de sexual’), pero logró que la guía escrita e ilustrada por ella, llegue a librerías. El libro está pensado para que padres, madres y educadores hablen de sexualidad con niños, niñas y adolescentes en casa de manera didáctica, directa y fácil de entender; sin prejuicios, tabúes ni sesgos religiosos. “La sexualidad la vivimos y aprendemos sí o sí. Se hable de ella o no. Lo más importante de la educación sexual es darles las herramientas para que vivan una sexualidad de manera protegida e informada”.

La inclusión del enfoque de género en el currículo educativo ha sido considerada una prioridad para el actual gobierno, y ha recibido el respaldo del Tribunal Constitucional. Los resultados de las elecciones 2021, sin embargo, ponen a Pedro Castillo y Keiko Fujimori como los candidatos que competirían en la segunda vuelta electoral: ambos con rechazo al enfoque de género, y a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pasará con estas agendas, también fundamentales? //

