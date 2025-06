Uno de los eventos más celebrados de 2024 en Lima, en medio del auge de los conciertos sinfónicos poco convencionales —espectáculos con orquesta dedicados a bandas sonoras de cine, series o anime— fue Morricone Trascendental, un homenaje emotivo a las composiciones del maestro Ennio Morricone. Reconocido por su trabajo en películas como Érase una vez en el Oeste, La Misión, Los Intocables y El bueno, el malo y el feo, Morricone dejó una huella profunda en la historia del cine y la música del siglo XX. Lo lamentable es que a pesar de su prestigio internacional, nunca llegó a presentarse en el Perú.

En sus últimos años, el maestro Morricone recorrió el mundo con su batuta como única compañera, ofreciendo conciertos en formato reducido que llegaron incluso a Sudamérica, donde se presentaba junto a orquestas locales. Que ningún promotor haya intentado traerlo a Lima resulta hoy difícil de comprender, especialmente a la luz de la acogida que tuvo Morricone Trascendental. Las entradas para las dos funciones en el Teatro Nos, en 2024, se agotaron en tiempo récord, dejando claro que sí existía un público dispuesto a vivir en directo la música de uno de los compositores de cine más aclamados de la historia.

La conexión con el público fue inmediata. Desde el inicio hasta el final, la audiencia se mantuvo absorta, y en los pasajes más románticos o emotivos, como en “Cinema Paradiso” o “El Tema de Deborah”, no faltaron los sollozos. El maestro César Vega, director del espectáculo, recuerda que tras una de las funciones varios asistentes se le acercaron en el estacionamiento del teatro. No pedían una selfie ni un autógrafo: querían compartir lo que habían sentido. “Eso no ocurre normalmente en un concierto convencional”, señala. “La gente estaba realmente conmovida, querían hablarme, contarme lo que les había provocado la música, incluso darme sus opiniones sobre las versiones”. Para Vega, esa reacción espontánea confirmó que Morricone Trascendental más que un homenaje, fue una experiencia colectiva de alto impacto emocional.

Tras ese éxito, la productora Artefacto ha programado dos nuevas funciones del espectáculo para el mes de julio. El proyecto regresa nuevamente a cargo de César Vega, musicólogo y compositor peruano, egresado del Conservatorio Nacional de Música y actual director de la Maestría en Musicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vega ha trabajado durante años en música para cine y televisión, y recientemente compuso la banda sonora de la película Killapa Wawan, del director César Galindo, estrenada en la última edición del Festival de Cine de Lima.

La idea de realizar un espectáculo dedicado a Ennio Morricone surge de una conexión personal con su música. “Quienes crecimos viendo cine en los años 80 conocimos a Morricone a través de las películas de Giuseppe Tornatore, Sergio Leone o Brian De Palma. Su música era parte del paisaje emocional de muchas películas. No solo narraba, también profundizaba el drama humano”, explica Vega. Para él, la obra del compositor italiano se caracteriza por esa capacidad de transmitir afectos profundos con una escritura melódica, cercana al lenguaje de la ópera italiana, pero también influenciada por el pop de su tiempo.

La reposición de Morricone Trascendental no es una repetición idéntica del programa anterior. Incluye nuevas piezas, como aquellas que Quentin Tarantino utilizó en Bastardos sin gloria, y arreglos revisados que surgieron a partir de un proceso de investigación. Muchas de las partituras originales no han sido publicadas, por lo que el equipo trabajó a partir de grabaciones, versiones parciales y el análisis del estilo propio de Morricone.

“La música de Morricone es profundamente funcional: está hecha para servir a la imagen, pero también tiene autonomía y un valor expresivo propio. Ese equilibrio es lo que buscamos reproducir en escena”, señala Vega. La puesta incluye una orquesta sinfónica con más de 40 músicos, coro polifónico, guitarra eléctrica, sintetizadores, armónica y la participación de una soprano —Lilian Cornelio— que interpreta las piezas vocales más emblemáticas, como El Éxtasis del Oro o Érase una vez en el Oeste.

El espectáculo también incorpora una componente visual significativa. Fragmentos de películas se proyectan mientras se ejecuta la música, y una bailarina interpreta secuencias coreográficas que dialogan con el sonido. “No es solo un concierto. Es una experiencia audiovisual. Lo visual, lo coreográfico y lo sonoro están pensados para articularse como un todo”, añade el director.

Vega admite que, más allá de lo técnico, Morricone Trascendental es también una forma de rendir homenaje a una música que lo marcó desde joven. “Volver a estas partituras es regresar a esas películas que me formaron, a la emoción de ver Malena o Érase una vez en América por primera vez. Reencontrarme con esa memoria y traducirla en escena es parte del sentido de este proyecto”.