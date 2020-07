Tocar el violín desde los 10 años. También la guitarra y el piano, pero haberse enamorado de la inmensa viola. Ser un estudiante de quinto de secundaria con altas calificaciones, en tiempos de pandemia. Seguir siendo el hijo noble de los Mariño Aroni, que nunca bajó los brazos ni se le acabó la alegría cuando, tras el Fenómeno del Niño del 2017, un huaico arrasó su casa en Trujillo y tuvo que vivir por meses debajo de una carpa. Soñar, sin que esta pena lo derrote, con estudiar en el Berklee College of Music, la universidad privada de música más grande del mundo. Allí donde tocaba la trompeta un joven Quincy Jones antes de ser el productor de Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos.

Enrique Mariño es, sin duda, un muchacho excepcional. Y podría serlo todavía más.

***

Enrique Mariño tiene también Síndrome de Asperger (1). Es doblemente excepcional. Lo supo recién a los 15 años. Así se presenta: “Hola, Soy Enrique Luis Mariño Aroni, tengo 17 ahora y, a pesar de las dificultades que se me han presentado en la vida estoy a un paso de poder cumplir mi sueño. Me gusta mucho la música. He participado en muchos concursos y a los 15 años logré ingresar en la Universidad de Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos, tras participar de una rigurosa audición y evaluación”. Ganó también una beca en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la posibilidad de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Hace unos meses, volvió a audicionar para Berklee College y en esta oportunidad, obtuvo 15 mil dólares de beca. Pero estudiar la carrera anual le cuesta 60 mil.

(1) El Síndrome de Asperger es un trastorno de desarrollo que lleva asociada una alteración neurobiológica, manifestando un conjunto de características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos del espectro autista. Más info aquí y aquí.

Michael Jackson sosteniendo sus premios Grammy junto a Quincy Jones durante la ceremonia de 1984. (Foto: AP)

***

Hay miles de niños como Enrique en el Perú. De hecho, es posible que todos conozcamos uno alguna vez. Un enano muy crack en el fútbol que por falta de 10 soles para el pasaje de los entrenamientos, tiene que reinventar su talento. O alguien muy hábil para la ciencia o la matemática que, herencia familiar, tiene que usar esa aptitud para multiplicar tres panes para diez. Dice Enrique que cuando ganó la beca en Berklee entendió por qué “se había sentido diferente” durante toda su vida. El dinero, que a veces es solo papel, también elige.

Pero en esas discusiones no entra: la música le permite volar. Hoy mismo concentra todas sus energías, como su padre don Enrique, que trabajaba 16 horas todos los días como chofer de transporte público y o su madre, doña Ana, que dejó su trabajo de docente para incursionar en la repostería y ser su compañera diaria, en recordar todo lo bueno que le pasó en este tiempo. Y en todo lo que puede venir. Piensa en sus mentores, la ONG Perú Champs, que le presentaron la oportunidad de terminar la secundaria en la red de colegios Innova Schools. Piensa en la vez que participó de una serie de conciertos con Sinfonía por el Perú y pudo aplaudir de cerca a Juan Diego Flórez. Y piensa en cómo se va a llevar la querida guitarra hasta Boston, porque si de algo está seguro Enrique Mariño, el joven de la sonrisa noble, los lentes de intelectual y las zapatos bien lustrados para lucir en el colegio, es que su futuro está allá, en Berklee, la mejor universidad privada de música del mundo.

“Gracias a la música -dice Enrique- he podido superar todos los momentos en los que no encontraba salida, cada vez que me he sentido perdido la música ha sido mi aliada; y cada vez que me he sentido frustrado, ha sido mi terapia”.

Y entonces la próxima nota en este diario será sobre sus maravillosos conciertos.

¿CÓMO AYUDAR A ENRIQUE?

Donaciones a la sra. Ana Aroni de Mariño (mamá).

Cta. Simple Interbank en Soles #2413184498997

CCI: #00324101318449899773

Es una cuenta mancomunada, lo que significa que solo se pueden retirar fondos si ambas personas titulares de la cuenta están presentes (Sra. Ana Aroni de Mariño y Alberto de Cárdenas, representante de ONG Perú Champs.

CONOCE A ENRIQUE MARIÑO

Enrique y sus padres. El excepcional peruano que busca ayuda para estudiar en la mejor universidad de música del mundo.