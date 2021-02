Conforme a los criterios de Saber más

Prende la cámara y aparece en la azotea de un edificio, que le da una vista inmejorable del centro de Lima. Portando debidamente la mascarilla, Entes se encuentra en lo alto de este inmueble, cerca de la Plaza Francia, donde pinta un mural inspirado en la obra de Pancho Fierro, famoso por sus acuarelas costumbristas. A modo de proyecto personal, tiene planeado explorar la corriente indigenista representada por artistas peruanos como José Sabogal y Camilo Blas. “El tema del racismo es uno de los que más me mueve”, cuenta el artista urbano, que ha dejado su firma en las calles de más de cincuenta ciudades del mundo.

Pero no es el único tema que le interesa: la coyuntura política, que en estos días cobra especial efervescencia, también la aborda desde su perspectiva. Por estos días prepara una muestra acerca del #14N, día en el que miles de jóvenes salieron a marchar contra el régimen de Manuel Merino, y que culminó con la trágica muerte de Bryan Hurtado e Inti Sotelo. Este trabajo estará compuesto por una serie de afiches que hacen referencia a aquella jornada histórica.

¿Qué tan importante es para ti que tu obra tenga una carga política?

Para mí es importantísimo. Me parece esencial para construir un nuevo Perú. Si no, ¿qué queda para los jóvenes? ¿Cómo vamos a vivir de aquí en adelante? El arte urbano se hizo presente en la última revuelta política, con afiches, pancartas y murales. Hoy nuestra posición es vigilante ante lo que viene pasando.

Por estos días, Entes explora el trabajo de artistas peruanos como Pancho Fierro , Camilo Blas y José Sabogal. (Foto: Difusión)

¿Qué sensación te produjo al ver que muchos de los afiches y murales fueron destruidos?

Es denigrante cómo de un momento al otro puede significar tan poco la vida de una persona. Los que salieron a marchar eran muy chicos, tenían 23 años en promedio. Y salieron a luchar por nuestros derechos. Me parece importante que exista un lugar donde se recuerde su memoria y se les rinda tributo.

Ahora estás trabajando sobre el tema.

Sí, justo ahora en el LUM se exhiben dos pancartas mías que se mostraron al día siguiente que Inti y Bryan fallecieron, y que sobrevivieron al ataque de “la resistencia”. La idea es completar una serie.

¿De qué manera la pandemia afectó a tu trabajo?

Creo que son tiempos bastante difíciles para los artistas, pero también es un buen momento para innovar. Es algo en lo que estamos pensando constantemente con mi equipo. Y, felizmente, gracias a los digital he encontrado bastante acogida. He participado en campañas con distintas marcas y he podido mostrar mi trabajo en el exterior.

¿Dónde te has podido presentar fuera?

Justo ahora estoy exponiendo en una galería de Nueva York y otra en Miami. El año pasado también estuve en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que significó mi primera muestra individual en un museo. Saqué además un libro que muestra parte de mi trabajo realizado en veinte años de carrera.

Para Entes, trabajar con una marca es una acción que debe estar alineada con su manera de ver las cosas. Debe ser disruptiva, innovadora, revolucionaria. Y eso es lo que ha encontrado en Tres Cruces, con quienes trabaja en un proyecto que consiste en intervenir distintas bodegas de Lima que, en estos días de crisis sanitaria, son un símbolo de resistencia.

¿Cómo surge esta propuesta?

Ellos se acercaron a mí, me hablaron sobre la idea y me gustó. Me parece que va de la mano con el discurso que tengo. El arte urbano puede ser una forma de acercarnos a las personas sin acercarnos. Se convierte en un filtro que le otorga belleza al barrio. Y eso es lo que me interesa transmitir.

Junto a Tres Cruces, Entes interviene distintas bodegas de la ciudad. Por ahora han comenzado en el Callao. (Foto: Difusión)

¿Cómo ha sido la experiencia de intervenir bodegas?

Ha sido gratificante. Me interesa mucho apoyar este nicho, porque es un grupo de gente que está dándolo todo en esta situación. Incluso arriesgando sus vida. Es una forma de darles un incentivo: que sepan que hay personas que también los están apoyando. //

