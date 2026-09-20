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Resumen

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Izq.: Dolph Lundgren en la película "Rocky IV". Der.: En la actualidad, recuperado del cáncer, respondió preguntas de la prensa. Habló de su nuevo programa, "Grandes máquinas de la historia", pero también de su carrera actoral.
Izq.: Dolph Lundgren en la película "Rocky IV". Der.: En la actualidad, recuperado del cáncer, respondió preguntas de la prensa. Habló de su nuevo programa, "Grandes máquinas de la historia", pero también de su carrera actoral.
/ History/ MGM
Por Alfonso Rivadeneyra García

Hay gente que nace con cara de villano: una mirada basta para poner a la otra persona en guardia. Así pasó con Dolph Lundgren (Estocolmo, 1957), hombre de ciencia que podría haberse dedicado solo a su profesión, la ingeniería química, pero que a la menor oportunidad siguió su verdadera pasión: facturó con su semblante de pocos amigos y se convirtió en ícono del cine por la cuarta entrega de la saga “Rocky”.