¿Es cierto lo que dijo Mosquera?: “Solo Barcelona y yo le ganamos 3-0 a River Plate"

Hasta la persona con más problemas de memoria lo iba a recordar. Después del 4-1 de Binacional ante Alianza Lima en la ida de la final de la Liga 1, no solo fueron hinchas, tuiteros y hasta analistas quienes revivieron la catastrófica derrota de Roberto Mosquera ante River Plate hace un par de años. También lo hizo un dirigente. Y del cuadro íntimo. Se jugaban los cuartos de final de la Copa Libertadores, el equipo boliviano Jorge Wilstermann -dirigido por el peruano- ganó 3-0 en la ida y estaba listo para visitar Buenos Aires, dar el batacazo y hacer historia. Pero no. El equipo de Marcelo Gallardo le propinó un 8-0 terrible.

Fue César Torres, miembro de la Comisión de Fútbol del club íntimo, quien trajo al presente esa dura caída de Mosquera. “El profesor del otro equipo ya tiene experiencia. De local hizo tres goles y de visita le metieron ocho”, declaró antes del partido final jugado en Matute y que decretó el título para el Binacional de Juliaca. Lo dijo bien para sentir que su equipo tenía chances intactas de campeonar o para provocar los miedos más profundos en el flamante técnico campeón de la temporada 2019 del fútbol peruano. Esto último no se dio, claro está.

Luego de la celebración, Mosquera se dio un tiempo para responder a Torres: "Es una vileza lo del dirigente de Alianza que habló de los 8 goles de River. No le respondí porque para eso debe estar a mi altura moral y él sabe sus carencias. Primero que su equipo llegue a cuartos de final. Solo Barcelona y yo le ganamos 3-0 a River”, declaró.

¿Es cierto lo que dice el ex entrenador de Sporting Cristal? Si bien no fue muy específico a la hora de hacer esa afirmación, podría decirse que el técnico peruano se refiere al River Plate de Marcelo Gallardo, uno de los más ganadores de los últimos tiempos. De otra forma, su frase claramante estaría equivocada. ¿Qué equipo no ha perdido 3-0 con más de dos equipos? Revisemos los números del equipo del ‘Muñeco’.

Comencemos por los internacionales. River, con Gallardo en el banco, perdió 10 partidos de Copa Libertadores. El único en el que cayó por 3-0, efectivamente, fue ante el Jorge Wilstermann de Mosquera. El otro encuentro internacional en el que cayó por idéntico marcador fue ante el Barcelona de España en la final del Mundial de Clubes 2015. Un doblete de Luis Suárez y un tanto de Messi acabaron con los sueños del cuadro argentino.

Derrotas de River Plate en Copa Libertadores con Marcelo Gallardo

2-0 contra San José de visita

1-0 contra Cruzeiro en condición de local

2-1 contra Sao Paulo de visita

2-0 contra Independiente de visita

2-1 contra Independiente de local

3-0 contra Wilstermann de visita

4-2 contra Lanús de visita

1-0 contra Gremio de local

1-0 contra Boca de visita

2-1 contra Flamengo en cancha neutral

¿Y si revisamos los resultados del River de Gallardo en la Superliga Argentina? Los datos son tan lejanos a lo que declaró Roberto Mosquera. Solo en dos ocasiones River cayó 3-0 o más. Una en el 2017 (4-0 ante Talleres de Córdoba) y otra en el 2015 (3-0 contra Independiente de visita).

Roberto Mosquera no solo es un técnico ganador, también es una persona que lee y consume fútbol día y noche. Por eso puede hablar sobre cómo juegan los equipos de Pep Guardiola o de Jürguen Klopp, o lanzar datos que algunos toman a la broma, pero que en realidad tiene muy bien estudiados.