Conforme a los criterios de Saber más

De niña, Andrea Altamirano ya sabía lo que quería hacer en un futuro: construir. Creció viendo a su padre construir -de manera empírica- desde los corrales para los animales que criaban en casa, en el corazón de la campiña de Ica, hasta los galpones para los gallos. El mejor regalo para él, cuenta la ahora ingeniera de 31 años, eran materiales de construcción. Bastó esa pasión para seguir la carrera de ingeniería civil en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Recién egresada, en 2013, se embarcó con una importante empresa de construcción de proyectos. “Era la primera vez que salía de Ica. Podía desarrollar la carrera de manera práctica y lo primero que hizo la empresa fue lanzarme a la piscina”, agrega Andrea al otro lado de la línea desde Birmingham, a casi dos horas -en tren- de Londres, donde sigue una maestría, pero de eso hablaremos más adelante.

Trabajó en plantas procesadoras de minerales en Ayacucho, Cerro Verde, Moquegua, Tacna. “Ir a los proyectos era todo un desafío porque [los lugares] eran tan recónditos que no había sistemas de transportes que unieran a las ciudades. Llegamos a lugares donde no había absolutamente nada y formábamos pequeñas ciudades (oficinas, almacenes, talleres de mantenimiento)”. Eso hasta el 2018, que solicitó a recursos humanos quedarse en Lima para un nuevo reto: especializarse. “Estar en proyectos recónditos es muy exigente físicamente porque hay que levantarse 4 a.m., estar expuesto a temperaturas extremas [...] pasé por obras civiles, proyectos mecánicos, pero no sabía lo que realmente quería. Me matriculé en cursos, diplomados, pero sentía que no avanzaba. Llega un momento en la vida, creo, de todo profesional, donde uno quiere un cambio”.

Por ese entonces, se realizaba la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima, que contempló nuevos ingresos en las estaciones Villa El Salvador, La Cultura, Grau, Gamarra y Bayóvar. “Fue un proyecto único que paralizó al país por los trabajos que se hicieron. Palpé esa realidad y dije ‘aquí quiero quedarme’. Me topé con profesionales con experiencia y me transmitieron ese amor a las vías férreas ”. Buscó opciones para hacer un máster en el extranjero. Encontró en Argentina, pero los programas de alta gama la llevaban a países europeos y, claro, Asia. “Ahí contacto a la Universidad de Birmingham gracias a una compañera que estaba estudiando en ese entonces. Más allá del máster, ellos tenían algo que yo quería: la industria ferroviaria está desarrollada a un buen nivel gracias a su centro de investigación ferroviaria, donde mejoran los procesos, la técnica”.

"Necesitamos que la comunidad ferroviaria crezca. Siempre llamamos a especialistas de otros países. Incluso recurrimos a normas de otros países. Estamos en el proceso de crecimiento", dice Andrea Altamirano. (Foto: Archivo personal)

CONTACTO CERCANO

Desde Birmingham le contaron que la última vez que un peruano fue a estudiar la especialidad que ella quería fue hace 10 años. Quiso conocerlo. Era enero de 2019 y la dirección para conocer a uno de sus referentes apuntaba a la sede principal del proyecto de la Línea 1, en Villa el Salvador. “Este señor había sido un gran líder en este proyecto. Me motivó ver tanta experiencia y él me trasmitió bastante confianza, fuerza”.

El camino, vale decirlo, no fue fácil. Andrea postuló a la Beca Generación del Bicentenario (antes Beca Presidente de la República) del Pronabec, del Ministerio de Educación. Al no saber inglés, requisito elemental que pedía la universidad, se matriculó a un curso intensivo. “Había puesto tanto esfuerzo que por la pandemia no podía decir: Andrea, ya, el otro año vas. No era una opción. Ganar la beca fue todo un logro.”

"Trato, cada día, de sacarle provecho a las cosas. Estoy metida en competencias, en clubes ferroviarios de aquí, estoy coordinando para poder hacer una comunidad ferroviaria. Estoy sacándole el jugo", dice Andrea desde la ciudad de Birmingham. Es la única peruana que sigue la especialidad en la casa de estudios inglesa. (Foto: Archivo personal)

Llegó a Reino Unido en octubre del año pasado para seguir la maestría de Ingeniería e Integración de Sistemas Ferroviarios. Lo que más le atrae, cuenta, es el interés por la investigación. “Aquí nacen para investigar [risas]. Eso nos inspira a poder involucrarnos en esos procesos con estudiantes de diferentes países”. El intercambio cultural, cómo no, hace que esa oportunidad sea aún más interesante. “Quiero trasladar la buena práctica de otros países al nuestro. Trato, cada día, de sacarle provecho a las cosas. Estoy metida en competencias, en clubes ferroviarios de aquí, estoy coordinando para poder hacer una comunidad ferroviaria. Estoy sacándole el jugo”.

Como parte de la maestría que cursa, Andrea Altamirano (de rosado) viene participando, junto a otros compañeros, en el Railway Challenge, donde deben diseñar, fabricar y poner en marcha una locomotora ferroviaria en miniatura. (Foto: Archivo personal)

Estar lejos le ha permitido tener otra perspectiva. Sueña con mejorar el trasporte público en el Perú a través de la implementación de un sistema ferroviario moderno y eficiente. Para su retorno, en setiembre próximo, ya está pensando en el siguiente paso: dirigirse a las universidades para poder compartir los conocimientos y promover una comunidad de ingenieros ferroviarios. “Siempre se necesitan de especialistas para poder sumar y así hacer las cosas mejores para otros”. //

DATO:

Como parte de la maestría que cursa, Andrea viene participando, junto a otros compañeros, en el Railway Challenge (www.imeche.org/events/challenges/railway-challenge/about-railway-challenge), organizado por la Institución de Ingenieros Mecánicos (IMechE), asociación profesional y científica con sede en Londres, donde se requiere diseñar, fabricar y poner en marcha una locomotora ferroviaria en miniatura. Eevento se realizará entre junio y julio próximo en Stapleford, Nottingham, Reino Unido.