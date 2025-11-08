Escape al Medio Oeste: Kansas City, la joya oculta del jazz y la barbacoa que conquistó a Taylor Swift

El Medio Oeste no suele ser la opción obvia cuando pensamos en planear un viaje a Estados Unidos, pero Kansas City, en Missouri, prueba que pasar por alto a esa región podría ser un grave error. Moderna, vibrante y cargada de historia, esta ciudad —que comparte frontera con el estado de Kansas— sorprende desde antes de aterrizar. Un cielo de tonalidades naranjas y azules enmarca un imponente núcleo urbano rodeado de amplios campos de cultivo que se revelan ante nosotros como un cuadro sin fin (o incluso como una canción de Taylor Swift).

Kansas City (KC si se quiere abreviar) está ubicada casi en el centro geográfico del país y fue durante gran parte del siglo XX un punto de transporte y comercio fundamental, lo que le ha valido ser conocida como “el corazón de América”. Un apelativo que le queda redondo, pues la ciudad representa bien esa fusión entre el dinamismo urbano y la quietud de los cultivos agrícolas, sello del Medio Oeste del país.

El histórico mercado de KC se nutre de comercios familiares que ofrecen vegetales, flores y productos hechos en casa. También hay alimentos de todo el mundo. (Foto: iStock) / Matthew Fowler

La ciudad tiene más de 200 fuentes públicas. La más famosa es la de Mill Creek Park, en el distrito de Country Club Plaza. (Foto: iStock) / TriggerPhoto

Una forma de comprobar que estamos en Kansas City es a través de sus fuentes públicas. ¡Están por todas partes! Son más de 200 y las hay de todos los tamaños. La llamada Ciudad de las Fuentes solo pelea su título con Roma. La fuente de Mill Creek Park, al este del distrito Country Club Plaza, es una de las más fotografiadas. Muestra a cuatro jinetes heroicos que representan a cuatro de los ríos más caudalosos del mundo.

La belleza de la ciudad también se aprecia en una arquitectura que mezcla estilos como prueba del desarrollo de este lugar. El Kansas City Power and Light Building es un ícono del Art Déco con su torre iluminada y líneas geométricas elegantes. El mármol y los ornamentos del Union Station nos trasladan a lo neoclásico. Mientras que construcciones como el Kauffman Center for the Performing Arts, cargado de curvas metálicas, y la Biblioteca Pública Central, famosa por su fachada que parece una fila de libros, revelan el lado contemporáneo de la ciudad.

SABOR A BBQ

Quien ha llegado a Kansas City sabe que elegir qué comer no será un problema. La ciudad es famosa por su barbacoa de categoría mundial y hasta tiene un museo para probarlo. Antes que atracciones o plazas, los lugareños nos recomiendan sus restaurantes favoritos o la salsa BBQ que debemos comprar en el supermercado como un recuerdo de la ciudad.

El restaurante Arthur Bryant’s Barbeque es conocido como el rey de las costillas. Su emblemática salsa ha atraído a personalidades desde que abrió sus puertas en 1930. (Foto: Arthur Bryants Barbeque)

El Museo de la Barbacoa de KC es el primero en su tipo. En él, los fanáticos de este plato pueden aprender sobre su historia e interactuar con sus ingredientes. (Foto: Museum of BBQ)

Probamos este plato estrella en el emblemático Arthur Bryant’s Barbeque, abierto desde 1930 y al que se le atribuye la creación de los ‘burnt ends’, los extremos de la falda de res cocida lentamente, que siempre se sirven con una salsa más espesa, dulce y ahumada de la que se encuentra en otros estados del país.

El otro orgullo de KC es su herencia musical. Kansas City fue uno de los epicentros del jazz entre 1920 y 1940, un legado que mantiene hasta hoy con clubes y festivales dedicados a este género. El barrio 18th & Vine y clubes como el Blue Room y el Green Lady Lounge son puntos imperdibles.

EL FACTOR TAYLOR SWIFT

La ciudad, además, se ha convertido desde 2023 en un imán para los fanáticos de la cantante Taylor Swift. Su noviazgo con Travis Kelce, jugador del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs, ha despertado una ‘Tayvis Mania’, visible en los brazaletes, gorros y polos que se venden en tiendas y cafés. Los residentes han recibido con entusiasmo el impulso económico producido por su vínculo con la estrella del pop, y a veces la urbe se paraliza cuando corre el rumor de que la artista podría estar por llegar al GEHA Field del Arrowhead Stadium para ver jugar a Kelce.

El noviazgo entre Taylor Swift y Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, despertó un mayor interés por la ciudad. (Foto: The Kansas City Chiefs)

Los residentes vibran con cada partido de los Kansas City Chiefs. Souvenirs del equipo de fútbol americano se venden en cada esquina de la ciudad. (Foto: Chandan Khanna / AFP) / CHANDAN KHANNA

Tomar el tour para conocer el estadio puede ser una experiencia divertida y altamente instagrameable. El furor creció incluso más desde setiembre, cuando el deportista abrió el restaurante de lujo 1587 Prime en una zona exclusiva de la ciudad.

Antes de volver a casa, ya tenemos un par de botellas de BBQ y un polo que dice Tayvis junto a un corazón. En nuestras últimas horas en KC recorremos el histórico mercado agrícola de la ciudad. Compramos unas galletas hechas en casa y los vendedores se emocionan al saber que serán probadas en el Perú. Hemos tenido suerte al comprobar que la amabilidad en esta parte del Medio Oeste también es de exportación. //

Tips para aprovechar el viaje ¿CÓMO LLEGAR? No hay vuelos directos de Lima a Kansas City. Tendrá que hacer al menos una escala. Aerolíneas recomendadas son Delta, United y American Airlines.

¿DÓNDE QUEDARSE? Entre las opciones para los turistas están el ‘downtown’, ideal si quieres estar cerca de los principales atractivos y vida urbana, y Country Club Plaza, una zona elegante con opciones de compras y restaurantes.

¿OPCIONES PARA COMER? Puede disfrutar la famosa barbacoa al estilo Kansas City en Gates and Sons, Joe’s Kansas City Bar-B-Que, Smokehouse, BB’s Lawnside y Brobeck’s.

¿CUÁNDO IR? La mejor temporada es entre abril y junio. Hay menos turistas que en verano y los precios suelen ser más asequibles. Es recomendable llevar ropa fresca y bloqueador.