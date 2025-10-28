Escape rooms en Lima: las experiencias inmersivas que te harán sentir dentro de una película este Halloween

Crear un escape room no es tarea sencilla: hay que diseñar escenarios variados y capaces de atraer a distintos perfiles de jugadores. Algunos buscan misterio, otros prefieren el terror, la ciencia o incluso la comedia. Nada se deja al azar. Cada pista sigue un ritmo y alimenta una narrativa, porque cada elemento cuenta para que el jugador se sienta dentro del mundo que propone la sala. Puedes encontrarte atrapado en un submarino, en el camerino de una estrella de Hollywood que acaba de ser asesinada o en medio de una investigación confidencial sobre vida extraterrestre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Nivel 7, la más nueva entre las escape rooms limeñas, reúne once salas, casi la mitad de ellas con temáticas de misterio y terror. (Foto: Diego Moreno)

“No se trata solo de proponer un enigma porque sí; cada pista debe tener relación con la historia del cuarto y con la dinámica de trabajo en equipo”, explica Shanadi Eissa, gerente de márketing de Urban Plaza El Polo, espacio que alberga uno de los escape rooms más recientes (y amplios) de Lima: Nivel 7. “La ingeniería de las pistas no se limita a resolver candados, también incluye dinámicas que exigen colaboración real, como circuitos que requieren al menos dos personas para activarse y así descubrir la siguiente pista”, añade la ejecutiva.

En Nivel 7 conviven once salas de escape: cuatro creadas por Countdown y siete desarrolladas por No Way Out, dos marcas con larga trayectoria en el mundo de los escape rooms limeños. Su secreto para mantenerse vigentes está en la renovación constante. La idea es sencilla pero efectiva: que quien ya vivió una experiencia quiera volver, sabiendo que siempre habrá una pista nueva por seguir.

“Cada año mejoramos sistemas, puzzles y tecnología para mantener la experiencia fresca”, dice Javier Akiyama, gerente general de Countdown, empresa que en 2017 inauguró en Jesús María una de las primeras salas de escape de la ciudad. Hoy cuentan con quince temáticas distintas que van del terror y el misterio a la fantasía y la aventura. Entre las más populares figuran “La habitación del miedo”, “Escuela de magia” y “Misión: Rescate”, cada una con su propio estilo y nivel de dificultad.

Crear un escape room que realmente te transporte requiere el trabajo conjunto de muchos cerebros creativos: hay un guión, una dirección de arte y un diseño de efectos especiales detrás de cada detalle. Estar en una de estas salas es como entrar en una película, una obra de teatro o un videojuego; todo a la vez, y todo absolutamente inmersivo.

A contracorriente de las tendencias actuales que llevan la vida real al mundo digital, las salas de escape hicieron el recorrido inverso: nacieron en la web y luego dieron el salto a la realidad. En Play!, una conocida tienda de juegos de mesa en la capital, esa evolución se siente con claridad. Allí se pueden encontrar títulos de temática escape room, como Exit o Clue, pero también vivir la experiencia en carne propia. Buscando ampliar su oferta, el local abrió sus propias salas y hoy ofrece tres opciones: “Da Vinci: el secreto del grial”, “Cthulhu: la mansión de la locura” y “El juego”, con un filón más tecnológico que se ha convertido en el favorito de su clientela.

Siempre hay alguien mirando: en las salas de escape, un equipo monitorea y da pistas si las necesitas. (Foto: Difusión)

A diferencia de otros escape rooms, aquí las pistas son ilimitadas y el tiempo puede extenderse. “Nuestro objetivo es que todos los grupos se diviertan y logren completar toda la aventura”, explica Raúl Inamine, gerente general de Play! Y es que resolver los misterios de este tipo de salas puede convertirse, por momentos, en un desafío que parece imposible. Pero incluso esa sensación de inalcanzable funciona como una metáfora de la vida misma.

“Somos como un músculo social que le recuerda a los participantes que escapar y esforzarse por encontrar oportunidades es la manera vital de mantenernos vigentes en la vida”, dice Adrián Huamán, de Adventure Rooms, espacio que abrió en Lima en el ya lejano 2015. Su reflexión resume bien la metáfora que se abre paso entre claves, candados y puertas secretas, una que intentan descifrar por igual niños, jóvenes y profesionales que buscan vivir la experiencia.

En Adventure Rooms es común ver grupos de amigos, familias o equipos de trabajo que buscan en estas salas un escape de la rutina y lo convencional. Las visitas suelen coincidir con fechas especiales, como cumpleaños o temporadas temáticas, entre ellas la próxima celebración de Halloween.

Una de las salas de escape de Play! (Foto: Difusión)

“La reina negra”, que plantea el reto de hallar un tesoro escondido en un castillo bajo un sortilegio, es su juego más popular. Solo un 35% —advierte un aviso en la web de Adventure Rooms— logra completar la misión. Porque entrar al castillo puede ser tan simple como abrir una puerta, pero salir exige ingenio y, sobre todo, trabajo en equipo. “Colaborar mutuamente nos asegura mantenernos vigentes en la construcción de nuestros propósitos de vida”, reflexiona Huamán sobre las lecciones que se esconden entre juego y juego, y que forman parte de su magia.

¿Te animas a vivirlas en carne propia?

La guía de escape rooms en Lima

Antes de elegir una sala de escape, conviene saber que no todas son iguales: algunas apuestan por el terror, otras por el misterio, la aventura o la fantasía. Cada experiencia tiene su propio nivel de dificultad y duración, así que lo ideal es ir con ropa cómoda, reservar con anticipación y, sobre todo, mantener la mente abierta. No se trata solo de resolver acertijos, sino de disfrutar el juego en equipo. Aquí te dejamos cuatro opciones imperdibles en Lima para poner a prueba tu ingenio, vencer el reloj y, claro, divertirte a lo grande.

Nivel 7 Escape Rooms Dirección: Av. El Polo 695, Surco. En el séptimo piso del Urban Plaza



Abrió sus puertas a mediados del 2025 como la sala de escape más grande de Lima. Cuenta con 11 cuartos, diseñados por las marcas No Way Out y Countdown. El público puede elegir entre títulos como: “Submarino”, “Manicomio: Pabellón 666”, “Fábrica abandonada”, “Pandemia 2045”, “Día de ejecución”, “Teatro siniestro”, “Área 51” y “El barco fantasma”, “Animales mágicos”, “El llanto de Emma” y “Misión: Rescate”.

Precio promedio: entre 50 y 65 soles por persona.

Más información vía WhatsApp al 955433817.

Countdown Dirección: cuenta con tres locales Av. Angamos Oeste 634, Miraflores Calle Alcanfores 150, Miraflores Av. El Polo 695, Surco

Actualmente cuentan con 15 temáticas. Entre los juegos más populares se encuentran “La habitación del miedo”, “Escuela de magia” y “Misión: Rescate”, cada uno con su propio estilo y nivel de dificultad. Sin embargo, el público en general tiende a inclinarse por las experiencias de suspenso y terror, que generan emociones intensas y memorables.

Precio promedio: 50 soles por persona.

Más información a través de su web oficial.

Adventure Rooms Dirección: Pedro de Osma 135, Barranco



Para Halloween, Adventurerooms Perú tiene propuestas especiales que incluyen el gancho de buscar sorpresas-dulces en la sala donde se juegue, además de decoraciones temáticas de Halloween y desafíos especiales para la temporada.

Precio promedio: 90 soles por pareja (solo en octubre), no válido para opciones corporativas ni cumpleaños.

Reservas al teléfono 945480218.

Play! Escape Room Dirección: Av. Gregorio Escobedo 768, Jesús María



Cuentan con tres propuestas: “Da Vinci: el secreto del grial”: Un clásico escape room de cajones y candados con muchas pistas y acertijos que tienen que resolver. También está “Cthulhu: la mansión de la locura”, con temática de misterio, con luces tenues, de donde querrás escapar antes que la locura te atrape. Y, el favorito de sus clientes, “El juego”: un escape room de corte tecnológico ideal para los que buscan aventura.

Precio promedio: el costo varía según la cantidad de participantes. Por ejemplo, si son 5 personas el costo sería de 50 soles por persona.

Pueden reservar al 937695060 o en su web oficial.