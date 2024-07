A fines de la Edad Media, con el descubrimiento de la pólvora, la esgrima pasó de ser una forma de entrenamiento militar a convertirse en un deporte. Fue una de las nueve disciplinas que formaron parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos, celebrados en Atenas, en 1896, por iniciativa del barón Pierre de Coubertin, quien era un gran esgrimista. En el Perú comenzó a practicarse en la década del 40 del siglo pasado en clubes privados, pero también en las escuelas de las Fuerzas Armadas y policiales.

María Luisa Doig (lima, 1991) es la mejor esgrimista del país. En los juegos de parís tendrá su tercera participación olímpica. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Aunque la primera participación olímpica en esgrima fue en 1900 por invitación, nuestra primera clasificación llegó el año 2008 gracias a la esgrimista María Luisa Doig, quién será la abanderada nacional en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. “Mi sueño es obtener una medalla olímpica”, sostuvo Malú al obtener su pasaje a la Ciudad Luz en el Preolímpico Panamericano de San José, Costa Rica, donde compitió en la modalidad de espada femenina. “Empecé a practicar esgrima por influencia de mi abuelo. Él me sugirió que eligiera un deporte no solo para el verano. Todos mis triunfos se los dedico”, dijo.

CRUCE DE ESPADAS

Hemos llegado a la escuela Sociedad Esgrima Perú, en San Borja, una de las nueve academias certificadas en Lima para la enseñanza de esta disciplina, con el objetivo de conocer sus principios básicos. “Este es un centro de formación de jóvenes esgrimistas. Nuestro propósito es contribuir a su desarrollo físico y mental, además de sentar las bases para que puedan llegar a la alta competencia”, nos dice Fernando Canchez, instructor de este espacio.

En la esgrima moderna, dos competidores, cada uno con un arma en una mano, se enfrentan para golpear a su rival en una zona del cuerpo válida. Las reglas difieren según el tipo de arma utilizada: florete, espada o sable. El primer esgrimista que alcance los 15 puntos o que consiga la mayor puntuación al término de tres asaltos, de tres minutos cada uno, gana el combate.

Fernando Canchez es uno de los instructores de esgrima más respetados del país. Es padre del esgrimista peruano y seleccionado nacional Federico Canchez. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

“En la espada y el florete, los atletas solo puntúan cuando golpean a su rival con la punta de su arma. En la espada, la zona objetivo contempla todo el cuerpo, desde la máscara hasta los pies, mientras que en el florete, el objetivo es únicamente el tronco [torso, hombros y cuello]”, explica Canchez. “Los golpes realizados con la punta, el filo o el dorso de la hoja se consideran válidos en el sable. Aquí, la zona objetivo del cuerpo abarca todo el torso por encima de la cintura, así como la cabeza y los brazos”, añade.

Son varias las razones por las que niños y jóvenes optan por practicar esgrima. La pequeña Silvana Amaya (8) lo hace luego de ver competir a María Luisa Doig en los Panamericanos de Santiago 2023, donde la esgrimista peruana obtuvo una medalla de plata. “Quiero ser una ganadora como ella”, nos dice Silvana, mientras nos muestra sus guantes autografiados por María Luisa. Mía Bancayan (14) estaba en busca de un “deporte distinto” que contribuyera a hacerla sentirse segura, mientras que Patrick Flores (27) se enganchó con la esgrima luego de ver las competencias de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Todos coinciden en que les ha ayudado a mejorar su coordinación, reflejos y postura.

Actores de la serie “House of the Dragon” han recibido instrucción en esgrima para las escenas con espadas.

Otro factor son las series y películas donde transcurren escenas de combate con espadas, que se alimentan de los principios de la esgrima. En tiempos recientes, series como “House of the Dragon” o “Games of Thrones” han despertado la curiosidad por este deporte, así como en su momento lo hicieron “El señor de los anillos” y “Star Wars”, películas que contaron en su staff con el legendario maestro de esgrima Bob Anderson para instruir a los actores. De hecho, muchos esgrimistas encuentran una forma de obtener ingresos como entrenadores personales en Estados Unidos o Europa, países donde esta disciplina es popular y pueden cobrar cientos de dólares por hora. //