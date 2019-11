La flamante ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza Pereyra, y hasta hace muy poco la única generala en las filas de la Policía Nacional del Perú, fue una de las 25 peruanas emblemáticas que formaron parte de la exposición fotográfica y testimonial “Mujeres del Mañana”, organizada por El Comercio con el auspicio de Telefónica del Perú. La muestra, que culminó el pasado 10 de noviembre en el Museo Metropolitano de Lima, quiso conmemorar el Día Internacional de la Niña revelando y celebrando historias de vida inspiradoras a las nuevas generaciones.

Como parte de la iniciativa, se le encomendó a esas 25 mujeres – ejemplo cada una en su rubro- la entrañable y difícil tarea de mirar hacia atrás en sus propias vidas. De verse a sí mismas cuando eran niñas. Y, luego, escribir una carta imaginando que las destinatarias son ellas a los siete u ocho años. La que sigue es la enviada por la hoy nueva ministra de Salud.

Elizabeth Hinostroza en etapa escolar. (Foto: Archivo personal)

“Hola Elizabeth:

Sé que vives días felices hoy, a tus siete años, junto a tus padres y a tu hermano en Monterrico. Tienes una familia muy unida y cercana a Dios. Vas de aquí para allá entre el colegio, el ballet y el inglés los sábados. No paras porque te gusta optimizar el tiempo, experimentar y avanzar. Cuánto te servirá en el futuro ese afán tuyo de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Y cuánto bien le hará a tu espíritu no obsesionarte con el triunfo. La competencia es algo natural, pero no la única meta en la vida Los reconocimientos llegan por añadidura, son consecuencia del esfuerzo. Eli, me gustaría decirte, también, que sigas escuchando todo lo que mamá te aconseje porque lo hace con cariño y visión. Sé lo que te digo, ella siempre terminará teniendo la razón. Apóyate en ella y cree ciegamente cuando te asegure que tú podrás conseguir todo lo que te propongas, siempre que este anhelo vaya acompañado de voluntad y dedicación. Por lo demás, no le tengas miedo a nada, porque todo eventualmente termina resolviéndose. Dios siempre va a estar contigo y te va a proteger, así que sigue prestándole atención a la vida misma, dale un tiempo a cada una de sus etapas. Continúa siguiendo lo que tu corazón te dice y nunca, nunca dejes de hacer lo que a ti te hace feliz. Allí está el secreto. Te quiero". //