“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”

Magaly Solier protagoniza Killapa Wawan (La hija de la luna), su más reciente película próxima a estrenarse en salas peruanas el 29 de enero de 2026. (Foto: Richard Hirano)

Magaly Solier (Ayacucho, 1986) vuelve como vuelve la “Flor de retama”: como símbolo de resistencia después del golpe, después del silencio, cuando parecía que ya no quedaba tallo ni canto. Hubo un tiempo en que su voz se apagó y la actriz más poderosa del cine peruano atravesó su propio ocaso, lejos de las cámaras y de los aplausos. Hoy reaparece con la serenidad de quien ha resistido, para presentar “Killapa Wawan” (La hija de luna), una película filmada hace tres años y que llegará a los cines en enero del 2026. No vuelve a dar explicaciones ni a pedir permiso: vuelve a interpretar —otra vez— desde el arte y la tierra que nunca la soltó.

