Uno de los principales impactos generados por la pandemia del Covid-19 es el desempleo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis sanitaria ha ocasionado que 52 millones de personas pierdan sus puestos de trabajo en el mundo. Así también, este organismo señala además que la recuperación para alcanzar los niveles de empleabilidad pre pandemia serán lentos e inciertos.

En línea con ello, un grupo de estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) han desarrollado cuatro innovadores proyectos que buscan promover la inserción laboral y generar empleos a nivel mundial. Comanu, Zetting, Master Job y Allin, son las propuestas que idearon los jóvenes universitarios y que competirán en Hult Prize, el concurso de emprendimiento social más importante del mundo.

“Nos sentimos muy felices de participar por segundo año consecutivo en una competencia internacional tan importante como esta. La selección de nuestros proyectos demuestra que, con creatividad, innovación y pensamiento estratégico, los jóvenes podemos generar grandes ideas y contribuir en la resolución de los principales problemas de la sociedad”, señala Dana Amaya, estudiante de UCAL y Campus Director de Hult Prize UCAL.

¡Hacer que el mundo vuelva a trabajar!

Para este año, Hult Prize, la competencia juvenil más grande emprendimiento a nivel mundial, tiene como reto getting the world back to work; alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nro. 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, y mediante el cual buscan generar miles de empleos para el 2024.

“Estos proyectos están alineados al desafío propuesto, con modelos de negocio sostenibles que estimulen la economía, pero, sobre todo, que generen puestos de trabajo en el corto plazo”, explica Amaya. Conoce más sobre los 4 proyectos de UCAL que representarán al Perú y competirán con alrededor de 100 propuestas procedentes de toda la región América.

● Comanu.- Un emprendimiento social que revaloriza nuestro patrimonio cultural y la reactivación de la economía de los maestros artesanos; conectando las comunidades de artesanos con empresas con enfoque sostenible para co-crear productos innovadores.

● Zetting.- Una aplicación dirigida al rubro audiovisual, que permite construir una red de contactos para realizar una producción completa y que genera nuevas líneas de comunicación entre las instituciones, empresas, profesionales y estudiantes del sector.

● Master Job.- Una plataforma digital que busca reinsertar al campo laboral a los adultos mayores, a través de capacitaciones y talleres a cargo de profesionales; además de ofrecerles una amplia red laboral para incluirlos rápidamente al mercado laboral.

● Allin.- Una plataforma virtual que ofrece productos y servicios especializados en el cuidado de los adultos mayores. Este proyecto busca cubrir las necesidades de esta población vulnerable, un público que poco se ha atendido en los últimos años.

Cabe señalar que los equipos que pasen a la siguiente etapa a nivel regional, ingresarán a un programa de incubación en Londres llamado Accelerator, donde los participantes recibirán asesorías a cargo de los mejores expertos para el desarrollo de sus proyectos. El proyecto ganador de la final recibirá como premio un millón de dólares para su financiamiento.