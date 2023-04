De Sanctis y su socio y compañero de la escuela de cocina, Freddy Jo, habían estimado tener una inauguración pausada, tranquila, creyendo que el feriado haría que la gente saliera de Lima en búsqueda de relajo. Lo que la gente quería era buena comida. En específico, los ‘croissants’, queques de plátano, ‘brownies’, ‘muffins’ de arándanos, ‘focaccias’ y otros bocados de la vitrina del recién estrenado Etcétera. Pero hay bastante más detrás. El proyecto gastronómico que tienen en mente en torno a este espacio engloba otras experiencias.

ETC. Restaurante Café en Miraflores / Heroina Estudio

La ubicación ha sido clave: en la cuadra dos de la miraflorina avenida Arica se encuentran, cerca a Pardo, pero también a Comandante Espinar, Angamos Oeste y otras avenidas centrales que conectan una zona del distrito donde, curiosamente, no existía un formato así. El local tiene tres pisos. En el primero -con terraza- encontramos las mesas y el gran mostrador con todo lo que se ha horneado desde muy temprano en el día. En el segundo, habrá un comedor más grande, incluso pensado para grupos privados. En el tercero, está toda la zona de producción, que no es poca. La demanda ha sido tal que acaban de empezar a amasar una nueva carta exclusiva para la venta de productos para llevar. Las cosas van bien.

Como el nombre indica, en Etcétera encontramos un poco de todo, pero el menú sigue una misma línea conductora: la comida confortable. Desde una lasaña de res con toques caseros hasta un humeante pastel de choclo, pasando por sánguches en pan ‘focaccia’ (mixto, ‘roast beef’, trucha ahumada...) hasta llegar a la oferta dulce. Aquí solo queda darle rienda al antojo.

Francesco insiste en que todo lo salado sale con una porción de ensalada, eso sí. Para mayores placeres los invitamos a revisar la carta no solo de cafés de especialidad, sino también de cocteles: negroni (regular y sbagliato), aperol spritz, campari soda, cervezas artesanales y una kombucha artesanal a base de kion terminan de redondear este concepto. El ambiente es tranquilo y bonito; en la carta hay para todos los gustos: se vienen más novedades en el menú, y etc., etc. //

Dirección: Calle Arica 275, Miraflores 955 298 907 @etcetera_cafe