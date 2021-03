Conforme a los criterios de Saber más

Ethel Pozo cuenta que trabaja doce horas al día. “Por eso es que estoy un poco ronca”, se excusa antes de iniciar la entrevista. Es casi mediodía y acaba de terminar una nueva edición del programa matutino “América Hoy”, con el que lidera el rating en las mañanas. Ahora tiene que grabar “Mi mamá cocina mejor la tuya”, espacio con el que debutó en la televisión en el 2017, para luego reunirse por Zoom con unos clientes como parte de sus funciones en GV Producciones. Su día termina cuando se encuentra con sus dos hijas, Doménica y Luana, para compartir tiempo con ellas y ayudarlas con las tareas del colegio. “Termino agotada pero feliz. Me siento muy agradecida con todo lo que la vida me está dando en estos momentos”, confiesa.

MIRA | Conoce al cocinero peruano con más proyección fuera de nuestras fronteras

-¿Cuál es tu balance de este año en pandemia?

Ha sido un aprendizaje enorme. En lo personal, estoy con mis dos niñas encerradas en la casa. A ellas les ha afectado esto como a todo niño, pues estaban acostumbradas a hacer mucho deporte. También les ha costado no ver a sus amigos. Por momentos estamos más tensas, irritables, pero lo importante es que estamos con buena salud. Diría que el lado personal ha sido más difícil de sobrellevar que el laboral.

-A nivel profesional lideras el rating en los programas que conduces. ¿Cómo definirías tu actual momento?

Siempre tuve claro que desde un inicio tenía que adaptarme a la situación. Me parecía importante seguir llevando entretenimiento aún en épocas complicadas. Y no solo eso, con “América Hoy” brindamos información médica y de salud mental con especialistas a todas las personas que nos ven. Yo me siento muy agradecida con el público que no sigue, y siento que la manera de retribuirles su cariño es trabajando doce horas al día. Estoy muy contenta.

Junto a Melissa Paredes y Jeanet Barboza, Ethel conduce el programa matutino "América Hoy". (Foto: Difusión)

- Tú pasas a estar frente a cámaras en el 2017, luego de estar casi siempre vinculada a producción. ¿Fue algo que te costó?

No, la verdad. Yo desde chiquita estaba en el set de Panamericana y siempre me han rodeado mi mamá y muchas personas que saben del tema. Siempre me he sentido con la confianza de hacerlo. Lo siento como parte de mi vida. Con la conducción me siento como pez en el agua.

-¿La televisión no te llega a abrumar en algún momento por la exposición mediática?

Cansa, sin duda. El ritmo en la televisión es fuerte. Pero yo siento que estoy nuevecita. Quiero hacer millones cosas. Estoy en una etapa de mucha producción creativa, con distintos proyectos que me gustaría materializar.

-Uno de tus últimos proyectos fuera de la tele es el libro “Nace una madre, ¿nace la culpa?”. ¿Cómo lo concebiste?

A mí me gusta mucho comunicarme con las mujeres. Y si bien tengo muchas facetas en mi vida a raíz de mi trabajo, mi rol principal es el del de madre. En el 2019 empecé a recopilar mis experiencias desde que di a luz a Doménica, mi primera hija. Estuve por muchos meses escribiendo por las noches y soltando varias lágrimas recordando todo lo que me pasó, enfocándome en todos los cambios por los que pasé como mujer y a nivel psicológico. Este libro es un proyecto que me llena de mucha satisfacción.

Ethel cuenta que una de las mayores enseñanzas de su madre es haberle inculcado el trabajo como uno de sus pilares. (Foto: Difusión)

-¿Y cómo era Gisela en su rol de madre cuando eras niña?

La época en la que yo era chiquita ella estaba en “Aló, Gisela”. Eran pocas la horas que podía verla. Recuerdo que ella llegaba de noche a la casa con un pollito a la brasa, lo típico. Fueron así quince años. Ella comenzó cuando tenía seis y prácticamente toda mi etapa escolar fue así. Mi mamá siempre ha sido súper chamba, súper emprendedora. Ha trabajado en todo lo que ha podido para salir adelante.

MIRA | La misteriosa mujer que destila pisco en Azpitia y gana premios en el extranjero

-¿Cuál dirías que ha sido su mayor enseñanza para ti?

Mi mamá siempre me ha inculcado el trabajo. Yo comencé a trabajar en fiestas infantiles y ganaba mis veinticinco soles cada sábado. Lo hice por cuatro años. Así aprendí lo que era trabajar. Yo le agradezco mucho a ella que siempre me lo haya inculcado. Es uno de los pilares en mi vida. Mi mamá es una trome. Ha trabajado 24/7 toda su vida. Por eso creo que soy una workaholic.

Desde el 2017, Ethel conduce junto a Yaco Eskenazi el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya" los domingos a las 7:00 pm. (Foto: Difusión)

-¿Con qué sueñas en esta etapa de tu vida?

Yo sueño con lo básico. Tener mi casita feliz y estar rodeada de las personas que quiero. Me encanta cocinarle a mi familia, pasar el rato con ellos en almuerzos prolongados. Esas son las cosas que me hacen feliz. Quizá también me gustaría volver a enamorarme.

- ¿Cuál es tu situación a nivel personal?

Ahorita estoy soltera, tranquila, motivada con mi trabajo. Pero sí me encantaría volver a enamorarme porque soy una convencida de que en pareja todo es más fácil. La crianza de los hijos, la vida, los problemas… todo. Me parece que lo ideal es estar en pareja… Cuando Dios quiera llegará.

-¿Y qué cosas quisieras hacer en lo laboral?

Como te digo, tengo muchas ideas en mi mente y no sé hacia dónde ir. Me gustaría publicar un nuevo libro, siempre ligado a la mujer y la maternidad, pues son los temas que principalmente me apasionan. También quiero seguir ayudando a las personas a través del programa de las mañanas y empoderar a las mujeres con nuestro mensaje. Sueño con ver a más mujeres líderes.

-¿Incursionarías en política?

No, jamás. Quiero mucho a mi familia como para entrar en política. Por lo que he visto, siempre terminas mal, con juicios. Es lamentable ver cómo el poder te puede cambiar para mal. Cuando yo quiero ayudar, lo hago calladita o con el programa. No necesito incursionar en política para hacerlo. Prefiero estar tranquila y feliz.

-¿Estás siguiendo la campaña presidencial?

Si bien trabajo en el rubro del entretenimiento, no me desligo de los temas importantes. Sigo lo programas políticos y noticieros para estar informada como ciudadana de lo que pasa. No podemos vivir de espaldas a eso y es algo que les enseño a mis hijas. Y mi sensación es que muchos peruanos ya nos cansamos de lo mismo. Lamentablemente no creo en los políticos del país. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones. //

VIDEO RECOMENDADO

“Por un Perú Sin Hambre”: campaña que busca ayudar a familias vulnerables