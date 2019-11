Todas las personas se trazan objetivos en la vida. La gran mayoría, al menos. Normalmente lo hacen cuando cumplen 25 o 30 años. Las aspiraciones suelen variar, ser muy diferentes, en cada caso. Pero hay una meta que, creo, un gran porcentaje comparte. Hablo de tener una casa propia. ¿Quién no quiere ser dueño de un hogar? Creo que nadie está dispuesto a pagar alquiler por los próximos 30-40 años. Nadie lo desea, en todo caso.

Pero también es cierto que adquirir una propiedad no es nada fácil. Primero, por el precio. Son pocos los que tienen 30, 40 o 50 mil dólares en el bolsillo así porque ya. Segundo, porque es importante asesorarse bien antes de pedir un préstamo. Hay muchos bancos, financieras, con diferentes tasas de interés, condiciones, etc. Tercero, porque no siempre el depa que quieren o pueden comprar las familias están en el distrito que buscan. Claro, todos anhelan vivir cerca al trabajo, al colegio de los hijos o en una zona céntrica. Pero hay veces que no queda de otra. Así, solo se puede llegar a una decisión final después de analizar todos los factores. Y eso toma tiempo. Sin embargo, hay oportunidades que no se pueden (deben) dejar pasar.

ExpoUrbania es la feria inmobiliaria más grande del Perú. Hace poquito se acaba de inaugurar la edición número 14 y dura solo hasta este 1 de diciembre.

“Esta es una excelente oportunidad si estás pensando adquirir tu primera vivienda o estás buscando la mejor oportunidad de inversión para rentabilizar una propiedad. Además, la feria no solo está ubicado en Jesús María por ser céntrico, sino porque es el distrito donde se encuentra el mayor auge inmobiliario”, asegura Eduardo González Prada, Gerente de Urbania.

Como menciona el ejecutivo, el evento -a cargo del Grupo Navent, dueña de Urbania y Adondevivir- se realiza en el Club Lawn Tennis. El ingreso es libre, pero es mejor si primero te registras en la web de ExpoUrbania. Así puedes evitar las colas.

LOS DETALLES

Esta versión de ExpoUrbania ofrece 20,000 inmuebles (los más baratos a S/ 121,000) que se reparten en más de 300 proyectos distintos. Muchos de ellos tienen descuentos de hasta 50 mil dólares. Y no pasa así nomás.

No solo habrá una gran oferta inmobiliaria sino que también encontrarán más de 100 expositores que garantizan una atención personalizada para cada proyecto o inmueble que sea de su interés.

Y hay más. En la Feria también te toparás con actividades divertidas: puedes jugar a la ruleta y ganar diferentes premios, o ser afortunado y llevarte regalos de electrodomésticos o kits de cocina.

EXPO URBANIA

¿Qué es mejor? ¿Comprar un departamento o una casa?

“Es recomendable conocer el presupuesto con el que cuenta cada uno, comparar las opciones que tiene el mercado y analizar si es mejor un departamento o una casa. Lo que permite la feria ExpoUrbania es poder realizar una compra más inteligente en un solo lugar y con atención personalizada”, responde González Prada.

Recuerda, es solo hasta este domingo. Si ya tienes todo, o casi todo, para cumplir el sueño de la casa propia, no la pienses más.