El halcón está cuchareando lo que parece ser un plato hondo con avena. O quizá tiene yogurt. Es domingo y es la hora de almuerzo. Lo hace con frescura y libertad. Y hambre. Debe pensar que los periodistas que lo vemos del otro lado del zoom, desde distintos países de Latinoamérica, entendemos que no para de dar entrevistas. Y así es. Al soldado de invierno, mientras, se lo ve abrigado en la pantalla de la computadora. De fondo tiene, desde algún otro lugar del planeta, una pared de ladrillos. La luz de la ventana le cae por la izquierda. A él se le siente un poco cansado, probablemente ha estado declarando toda la mañana con motivo del estreno de la nueva serie de Disney+ Falcon y el soldado de invierno. Anthony Mackie y Sebastian Stan, los actores que interpretan a esos populares personajes del multiverso Marvel, respectivamente, tienen mucho que decir de los seis capítulos que estelarizan. Por eso no se quejan y continúan con amabilidad y humor.

De arranque se les pregunta cuál es el tipo de relación que tendrán ambos en la ficción. Si es similar a la de una pareja de policías. “Yo diría que es más como la de un matrimonio tratando de decidir con qué muebles se van a quedar y con cuáles no”, bromea Sam Wilson y prosigue. “Pero sí, creo que la de una dupla de policías sería una forma más sencilla de describirlo”.

El show se ubicará después de los eventos sucedidos en la película Avengers: Endgame y nos mostrará cómo los personajes de Sam Wilson (Halcón o Falcon, en inglés) y Bucky Barnes (el soldado de invierno) tratan de encajar en una sociedad pos apocalíptica en la que ya no existe Steve Rogers, es decir, el Capitán América. “No se trata de cómo se ocupará el lugar del capitán, no. Estos son dos hombres buscando descifrar qué va a ser de ellos en un mundo donde ya no son superhéroes, donde ya se venció a los grandes villanos, donde tienen que tener celulares, donde existen las redes sociales”, complementa Mackie.

Y continúa: “Por otro lado, creo que la serie no debe ser entendida como una película larga, sino como una con seis episodios independientes. Como se tiene más tiempo para contar la historias, esta evidenciará con detalle cómo se forma la relación de estos dos personajes. Se podrán conocer sus relatos personales, sus antecedentes. El espectador podrá tener mayor relación con ellos. Eso no se puede conseguir con un filme de dos horas”.

Ambos afirman que haber visto las películas de Marvel previas en la que sus protagonistas aparecen puede ayudar a entender el show, pero que no es un requisito indispensable para disfrutarlo. “Han hecho un gran trabajo escribiendo la trama de manera que una persona no se pueda perder. Todo está descrito para que el público pueda emprender el viaje sin problema”, dice Mackie.





Wandavision, la serie emitida por Disney+, que antecedió a su show, fue un éxito rotundo. ¿Cuáles son las expectativas con su propio proyecto a partir de esto?

Anthony Mackie: Mira, nadie sabía qué iba a resultar de la relación Marvel y Disney+. Wandavision ha forjado un nuevo camino en relación a las películas tradicionales. Creo que ha sido una muy buena idea empezar con esa historia porque le da a la audiencia una noción de cómo serán los códigos que Marvel usará en televisión, cómo serán sus nuevos horizontes. Eso nos da a nosotros la posibilidad de jugar con los personajes y llevarlos a otros lugares.

¿Es posible que haya crossovers con otras series de Marvel emitidas por Disney+?

Anthony Mackie: No lo sabemos, pero todo es posible con estas nuevas plataformas. Todo es posible.

¿Cuán necesaria es la ficción hoy para escapar un poco de la dura realidad que estamos viviendo con la pandemia?

Sebastian Stan: Mmmmm... Desde ese punto de vista, puede que no seamos el show correcto (ríe). Es decir: si se puede escapar de una forma. Estos son personajes que ya se conocen, que le son familiares al público. Pero el mundo pos apocalíptico en el que viven puede tener similitudes con el que vivimos hoy. Es un lugar que no es un lecho de rosas. Hay una gran conciencia sobre ello, lo que lo hace un show inteligente.

Finalmente, ¿cómo consideran que se desarrollará el cine y el streaming tras la pandemia?

Anthony Mackie: Ciertamente será interesante ver qué pasa. Creo que la gente seguirá yendo al cine a ver películas. Tal vez cambiarán algunas formas. Ya no se irá con tanta frecuencia o tal vez veamos más autocinemas. Por otro lado, el streaming siempre ha sido el futuro de las películas y la televisión, solo que ahora se consume con más urgencia que antes. Creo que los dos tipos de entretenimiento se van a desarrollar de forma paralela.

Sebastian Stan: Yo creo que los cines van a tener que ofrecer más que solo la película. Van a tener que generar experiencias orientadas a eso porque hay mucha competencia en estos tiempos. Igual creo que la gente irá a los cines pues la experiencia de ver algo de forma colectiva es algo irremplazable. Es de lo que más he apreciado conforme he ido creciendo. Así que ya se verá. //

