Falda o pantalón: ¿las niñas deberían elegir qué usar? Envíanos tu opinión

La ONG Save the Children lleva 100 años promoviendo y defendiendo los derechos de niños y adolescentes en el mundo entero. Actualmente trabajan en más de 120 países, y el Perú es uno de ellos. Su labor abarca, de hecho, 11 regiones: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua y Piura. Esta semana, a través de su cuenta de Twitter (@SaveChildrenPE) la ONG compartió una cifra de un estudio reciente: 8 de cada 10 alumnas en el Perú expresan que debería eliminarse el uso obligatorio de la falda escolar, ya que restringe su capacidad de moverse y jugar libremente.

El congresista Albero De Belaunde hizo eco de la propuesta y compartió públicamente una carta dirigida al ministro de educación, Daniel Alfaro, donde incluye los resultados de dicho estudio, realizado en el distrito de Amarilis, en Huánuco. "Las escolares también señalaron que su uso les limitaba la realización de ciertas actividades y generaba que se sientan expuestas y en condiciones de desigualdad con respecto a sus compañeros varones", indica De Belaunde. "Incluso más del 50% de alumnas encuestadas indicaron que su uso restringía a su derecho a la igualdad y a la no discriminación".

Las respuestas no se han hecho esperar, especialmente en redes sociales: desde los que apoyan firmemente la propuesta, hasta quienes encuentran en ella una manera de promover argumentos ideológicos y de identidad de género.

“Que las escolares que quieran vayan en pantalón y no en falda. Sin prohibiciones ni imposiciones", dice el congresista De Belaunde.

“Que las escolares que quieran vayan en pantalón y no en falda. Sin prohibiciones ni imposiciones. Sintomático que quienes ridiculizan la propuesta sean casi todos hombres. Amigos, pregúntenle a las mujeres de sus vidas qué opinan. Se sorprenderán”, twiteó De Belaunde el pasado jueves 21. El congresista indica que lo que se pide es una directiva del MINEDU a las escuelas sobre el uso voluntario de la falda. “No es un problema de leyes (por eso no he planteado proyecto de ley): la norma social sigue imponiendo falda a las alumnas”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Lo que se pide es una directiva del MINEDU a las escuelas sobre uso voluntario de la falda para transmitir mensaje claro a directores, padres y alumnas.



